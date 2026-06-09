Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

Adrián Ugarriza ha ocupado el rol de atacante con Perú en la segunda ventana FIFA del 2026 con opiniones cruzadas. - Crédito: FPF

Existe un fuerte debate alrededor de la selección peruana que Mano Menezes debe zanjar. Tal vez con el paso del tiempo, pero lo mejor es que lo haga durante los primeros compases de su proceso. El titular que asuma el rol goleador es un tema a resolver, sobre todo para la opinión pública.

Es demasiado sabido que la ‘bicolor’ carece de un atacante de cartel y garantías desde el retiro del histórico Paolo Guerrero. De ahí que la búsqueda por un inicialista inmejorable se hace muy difícil. Aun así, surgen distintas alternativas con perfiles particulares, aunque ninguno termina de convencer.

PUBLICIDAD

Inicialmente, Alex Valera había asumido el testigo del titularato e incluso se perfiló como la nueva carta del DT Menezes; sin embargo, problemas físicos lo han desmarcado de la segunda ventana FIFA y en ese contexto se le abrió una puerta única a Adrián Ugarriza, quien desea como el que más quedarse en esa consideración, aunque será una misión muy ardua.

Adrián Ugarriza empieza a forjar su camino en la selección peruana. - Crédito: AFP

Ugarriza, total intencionalidad

Como único delantero posicional y de actualidad sobresaliente, Adrián Ugarriza ascendió como titular con Perú en el ensayo más importante del año frente a España. Por más de una hora intentó aprovechar su oportunidad, aunque no logró el cometido principal: anotar.

PUBLICIDAD

Aun así, dejó algunos fogonazos interesantes como atacante. Acaso la ocasión más clara del seleccionado peruano llegó de sus pies en un mano a mano con Unai Simón, al que se sacó de encima con mucha astucia para quedar a tiro de gol, aunque su conducción posterior no fue la mejor y acabó con un remate a la red lateral.

El '9' nacional falló una ocasión importante al momento de la finalización ante Unai Simón. | VIDEO: SPORTV

Tuvo otras ocasiones más para generar peligro. Dentro del primer acto contó con un golpe de cabeza que acabó sin problemas en las manos de Unai Simón. Para el complemento, con David Raya entrando de cambio en la portería de España, llegó otro testarazo al arrojarse de planchazo, aunque salió demasiado elevado.

PUBLICIDAD

Visiblemente exhausto por el desgaste ejercido, Adrián Ugarriza dejó su lugar a Adrián Quiroz sobre los 75′ minutos. Para ir ganando titularidad, el artillero del Ironi K.S hizo lo máximo que pudo, aunque no ha sido suficiente considerando que lo demandado por todos es el gol. En cualquier caso, esa mochila pesada la cargarán todos aquellos que se ubiquen en la demarcación.

Adrián Ugarriza tuvo una ocasión de gol que falló con Perú ante España. - Crédito: FPF

Un roce distinto

Adrián Ugarriza se ha posicionado como una de las novedades en las recientes convocatorias de la selección de Perú, motivado por su destacado presente en el Ironi Kiryat Shmona. La reiterada presencia del delantero en las listas responde al nivel exhibido en su primera experiencia en el fútbol europeo, donde ha superado las expectativas iniciales.

PUBLICIDAD

Durante su participación en la máxima división de Israel, Ugarriza ha logrado consolidarse como vice-goleador de la Ligat Ha’Al, cifra que lo distingue entre sus pares y que ha fortalecido su perfil competitivo. Su desempeño no solo se refleja en la cantidad de goles anotados, sino también en una evolución palpable de sus conceptos futbolísticos, adaptándose a la exigencia táctica del torneo.

En este proceso de adaptación, Ugarriza ha destacado por su capacidad para gestionar el balón bajo presión y su aporte en el juego colectivo ofensivo. Su presencia en el área rival se ha complementado con una mayor participación en la generación de jugadas y en la construcción de oportunidades para su equipo, demostrando un crecimiento integral en su rendimiento.

PUBLICIDAD