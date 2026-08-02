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Lluvia en Lima despierta la creatividad para generar ingresos: hombre vende bolsas para cruzar la vía peatonal del puente Alipio

La escena fue grabada y compartida ampliamente en redes sociales, donde se volvió viral

La lluvia de este domingo ocasionó aniegos y complicó el tránsito en varios distritos de Lima. Composición: Infobae
La lluvia de este domingo ocasionó aniegos y complicó el tránsito en varios distritos de Lima. Composición: Infobae
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La lluvia registrada este domingo en Lima modificó la rutina de miles de personas desde las primeras horas del día. Las precipitaciones ocasionaron acumulación de agua en diversas vías, complicaron el tránsito vehicular y afectaron el desplazamiento de quienes se dirigían a sus actividades durante la mañana.

Uno de los puntos con mayores dificultades se ubicó en el puente Alipio, sobre la Panamericana Sur, en el límite de los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos. En ese sector, el agua acumulada cubrió parte del paso peatonal, lo que obligó a los transeúntes a buscar alternativas para continuar su recorrido sin mojar su calzado.

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La situación también dio paso a una escena que rápidamente captó la atención en redes sociales. Mientras decenas de personas intentaban cruzar entre los charcos, un vendedor comenzó a ofrecer bolsas plásticas para cubrir los zapatos, una alternativa sencilla frente a las condiciones que presentaba la vía.

Lluvia intensa deja calles con aniegos en varios distritos

Personas con ropa abrigadora y paraguas caminan bajo la lluvia en una calle mojada de Lima. Algunos revisan la aplicación del Senamhi en sus teléfonos.
En medio del clima lluvioso y frío en Lima, ciudadanos transitan por calles mojadas y abrigados, mientras revisan los pronósticos del Senamhi en sus celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia comenzó aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este domingo y sorprendió tanto a conductores como a peatones. En distintos puntos de Lima Metropolitana se registraron calles con acumulación de agua, lo que redujo la circulación de vehículos y complicó el tránsito durante varias horas.

Las precipitaciones alcanzaron diversos distritos, entre ellos Rímac, Lince, Breña, San Isidro, Miraflores y Villa El Salvador. En algunos sectores también se reportaron incidentes menores relacionados con motociclistas que perdieron estabilidad debido al estado resbaloso del pavimento.

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A través de la red social X, usuarios de la zona sur de Lima compartieron fotografías y videos que mostraban grandes charcos formados tras la lluvia, especialmente en vías de alto tránsito.

Puente Alipio concentra dificultades para los peatones

Un video muestra a personas transitando por un paso peatonal inundado. Un hombre vende bolsas de plástico amarillas a los ciudadanos. Varias personas utilizan estas bolsas sobre sus pies para cruzar el área cubierta de agua. La escena, capturada en el Puente Alipio, documenta una solución práctica ante la acumulación de agua. Este material parece ser parte de una cobertura de evento o noticia viral en redes sociales.

Uno de los lugares con mayor acumulación de agua fue el puente Alipio. En ese punto, los peatones encontraron dificultades para atravesar la vía debido a los extensos charcos que cubrían parte del paso.

Frente a ese escenario, un hombre empezó a vender bolsas plásticas para proteger el calzado de quienes necesitaban cruzar. La iniciativa permitió que varias personas continuaran su trayecto sin ingresar directamente al agua acumulada.

La escena se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios compartieron registros del vendedor y de las condiciones que presentaba el lugar tras la lluvia.

La venta de bolsas plásticas surgió como una respuesta inmediata a las dificultades que enfrentaban los peatones en el puente Alipio. Quienes optaban por comprarlas las utilizaban para cubrir zapatos y zapatillas antes de atravesar los charcos.

La difusión del hecho en redes sociales incrementó el alcance de las imágenes y convirtió la escena en uno de los episodios más comentados de la jornada.

Senamhi anticipó condiciones de cielo cubierto y llovizna

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó previamente que para este domingo se esperaba un escenario con “Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a viento moderado y llovizna”.

La entidad también indicó que para la zona este de Lima se proyectó una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 19 grados. Para la zona oeste y el Callao, el pronóstico contempló una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 21 grados.

El reporte oficial coincidió con las condiciones registradas durante la mañana, cuando distintos sectores de la capital presentaron precipitaciones y acumulación de agua en calles y pasos peatonales.

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