Magaly Medina lamenta la muerte de Víctor Angobaldo: “Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos”

La conductora de 'Magaly TV La Firme' confirmó el fallecimiento de Víctor Angobaldo, recordado personaje de la televisión peruana, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando viajaba rumbo a Ica. Captura: Magaly TV La Firme.

Guardar

La televisión peruana está de luto. Víctor Angobaldo Ávila, recordado por miles de televidentes como el popular ‘Obama peruano’, falleció la mañana del 5 de agosto a los 65 años tras sufrir un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. La noticia fue confirmada por Magaly Medina, quien le dedicó un emotivo homenaje durante la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, recordando el legado que dejó uno de los personajes más queridos y emblemáticos del programa.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no pudo ocultar la tristeza por la partida de quien durante años fue protagonista de innumerables momentos de humor, ocurrencias y escenas que quedaron grabadas en la memoria de los seguidores del espacio de espectáculos. Para Medina, Víctor Angobaldo no solo fue un colaborador frecuente, sino un personaje que nació televisivamente dentro de su programa y que terminó convirtiéndose en parte de su historia.

PUBLICIDAD

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina confirma el fallecimiento de Víctor Angobaldo

Con evidente emoción, Magaly Medina abrió su programa comunicando la lamentable noticia. La periodista recordó cómo conoció a Víctor Angobaldo, conocido por su personalidad extrovertida y su capacidad para hacer reír incluso en los momentos más difíciles.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

“Equipo de Magaly TV. Hoy, desgraciadamente, en la mañana, falleció un personaje que nació aquí. Nació aquí en el año 2008, justamente después de que Ney Guerrero y yo saliéramos de prisión. Un personaje muy querido, vivarracho, era el galán de barrio, un empresario del ambiente artístico que iba semanalmente a visitar a sus amigos que estaban en prisión, a los que les llevaba comida, les llevaba lechón al palo, les llevaba pachamanca. Siempre estaba ahí y hacía reír a todos los presos a los que él iba a visitar. Ahí es donde Ney lo conoce y me dice: ‘Él es un personaje para nuestro programa’. Y así lo fue. Angobaldo, Víctor Angobaldo, se convirtió en uno de los personajes más queridos y que más nos divirtió y nos hizo reír durante grandes años de este programa. Hoy perdió la vida. Descanse en paz, Víctor Angobaldo.”

PUBLICIDAD

Sus palabras dieron inicio a un informe especial dedicado a recordar la trayectoria del popular personaje.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

Murió en un accidente cuando viajaba rumbo a Ica

Durante el reportaje, ‘Magaly TV La Firme’ informó que Víctor Angobaldo falleció luego de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en Cañete.

Las imágenes difundidas mostraron los instantes posteriores al siniestro, mientras la conductora reaccionaba con evidente conmoción.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

“Ay, Dios bendito, Dios mío, si se ha dado tres vueltas”, expresó Magaly al observar el estado del vehículo.

El informe detalló que el recordado personaje viajaba junto a Jimmy Flores y Percy Vargas, con quienes se dirigía a Ica para cumplir un compromiso laboral, sin imaginar que el viaje terminaría en tragedia.

PUBLICIDAD

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién fue Víctor Angobaldo, el popular ‘Obama peruano’?

El programa también repasó la historia de Víctor Angobaldo Ávila, quien antes de hacerse conocido en televisión trabajaba como promotor de eventos y laboraba en una fábrica de yogur.

Sin embargo, cuando apareció por primera vez en el mundo del espectáculo, se presentaba como un exitoso empresario dueño de diversas salsotecas, personaje que rápidamente llamó la atención del público.

Su popularidad aumentó en 2008, cuando Magaly TV lo presentó tras un ampay junto a Shirley Cherres, con quien protagonizó un comentado romance.

Aquella historia dio origen al personaje que posteriormente sería bautizado por muchos como el ‘Obama peruano’, convirtiéndose en uno de los figurettis más queridos del espectáculo nacional.

PUBLICIDAD

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

El romance con Shirley Cherres y los momentos que marcaron su paso por televisión

Uno de los episodios más recordados de Víctor Angobaldo fue su relación con Shirley Cherres, la cual generó innumerables momentos de humor dentro del programa.

Aunque la pareja nunca llegó al altar, ambos protagonizaron escenas que quedaron en la memoria de los televidentes y alimentaron durante varios meses la crónica de espectáculos.

Además, el informe recordó que Angobaldo siempre aceptó con humor las bromas del programa, incluso cuando era el centro de las parodias o enfrentaba situaciones incómodas frente a cámaras.

Su carisma también quedó reflejado en su participación en el reality ‘El Gran Chongo’, emitido en 2010, donde volvió a demostrar la espontaneidad que lo caracterizaba.

PUBLICIDAD

En ese espacio protagonizó divertidos enfrentamientos, entre ellos una recordada pelea con ‘El Zopilote’, motivada por la atención que ambos buscaban recibir de Magaly Medina.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

Su lucha contra la enfermedad

El homenaje también recordó los momentos más difíciles de la vida del popular personaje.

Hace tres años, Víctor Angobaldo reapareció en el programa para revelar el delicado estado de salud que enfrentaba. En aquella oportunidad confesó que padecía diabetes e insuficiencia renal, enfermedades que deterioraron considerablemente su calidad de vida.

Frente a las cámaras hizo un llamado para conseguir un trasplante de riñón que le permitiera seguir viviendo.

“Yo sé que con el apoyo de todos ustedes, yo voy a seguir viviendo”, expresó en aquel entonces.

Durante ese difícil proceso recibió el respaldo de amigos cercanos como Melcochita y Shirley Cherres, quienes incluso lo visitaron en el hospital para acompañarlo y levantarle el ánimo.

PUBLICIDAD

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recordó el legado de Víctor Angobaldo

Al finalizar el informe, Magaly Medina volvió a tomar la palabra para despedirse de quien calificó como uno de los personajes más entrañables de su carrera televisiva.

La conductora destacó que Angobaldo siempre aceptó el humor con naturalidad y nunca se mostró incómodo por las bromas que se realizaban en el programa.

“Él de verdad que nos hacía reír y él era nuestro figureti querido, apreciado. Él aguantaba, tenía correa, no como otros delicaditos de ahora que uno se sienta acá y no soportan ni media broma. Él la soportaba, era picón, pero nos hacía reír. Formaba parte de cada payasada que queríamos hacer aquí. Y realmente él no se ofendía cuando le decíamos que era nuestra creación, nuestro monstruito, uno de los personajes que nació, creció y se hizo conocido acá.”

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó su personalidad, su cercanía con el público y el apoyo que recibió durante sus últimos años de vida.

“Era promotor de eventos, un chalaco que tenía calle, un chalaco vibrante, siempre sonriente y siempre siguiéndonos la broma. Enamorador y que tuvo, sí, un romance real con Shirley Cherres en aquella época, cuando lo descubrimos. Siempre vamos a recordar esas escenas donde él soportaba las frases que le dedicaba Melcochita, quien en los últimos años se convirtió en alguien que lo apoyó mucho cuando don Angobaldo estuvo muy enfermo.”

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, la periodista aseguró que Víctor Angobaldo siempre ocupará un lugar especial dentro de la historia de Magaly TV, especialmente cuando el programa se acerca a cumplir tres décadas al aire.

PUBLICIDAD

“Formará parte siempre de la historia de Magaly TV, que estamos próximos el próximo año a cumplir treinta años en televisión. Pero estas anécdotas, estos personajes, los llevo entrañablemente en mi corazón. Y yo creo que Víctor Angobaldo hubiera querido que nos sigamos riendo con todas estas bromas y estos chistes que solíamos hacerle. Que descanse en paz. Mañana será el velatorio hasta su última morada. Pero nosotros siempre recordaremos al Angobaldo que estaba aquí en nuestro programa sonriente y lleno de vida.”

Con su partida, Víctor Angobaldo deja un espacio difícil de llenar en la televisión de espectáculos. Su espontaneidad, su disposición para reírse de sí mismo y el cariño que supo ganarse del público hicieron que pasara de ser un personaje ocasional a convertirse en uno de los rostros más recordados de Magaly TV, un legado que hoy es despedido con nostalgia por quienes lo conocieron dentro y fuera de cámaras.

Magaly Medina llora la muerte de Víctor Angobaldo: "Nació aquí, era uno de nuestros monstruitos favoritos". Captura: Magaly TV La Firme.