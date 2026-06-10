Kun Agüero lanzó divertida teoría sobre el apodo ‘La Foquita’ de Jefferson Farfán: “Pensé que era porque tenías una buena matraca”

Kun Agüero lanzó divertida teoría del apodo de Jefferson Farfán

Un momento muy divertido se vivió entre Kun Agüero y Jefferson Farfán. El exdelantero de Alianza Lima estuvo como invitado en el podcast de la exfigura de la selección argentina y hubo un episodio que desató risas: lanzó una insólita teoría del apodo de ‘La Foquita’.

Sergio le preguntó al ‘10 de la calle’ por qué le pusieron ese apelativo: “¿Por qué te dicen la ‘Foca’?“, y respondió: “Por un tío, a mí me decían la ‘Foquita’; lo abreviaron. A él decían la ‘Foca’ porque hacía goles, y yo salí; ahí me pusieron la ‘Foquita’”.

El argentino se quedó sorprendido y no dudó en mencionar que pensó que la ‘chapa’ de Farfán tenían otras razones: “Hay muchas teorías, qué sé yo; por ahí pensaba que era porque le faltaba el aire. Puede ser que tenía una buena matraca”.

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Esa declaración hizo explotar a la figura ‘blanquiazul’ generando que se vuelva viral en redes sociales. “Y bueno, a mí me dicen el ‘Kun’ por un dibujo animado”, finalizó.

El exjugador argentino tuvo al exdelantero de Alianza Lima como invitado en su podcast. (Slakun TV)

Jefferson Farfán nombró a la última promesa de la selección peruana

La primera emisión de Vamo’ a Juga’ reunió en Miami a Jefferson Farfán con Sergio Agüero, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi y Juan Marconi, en un diálogo que giró en torno al presente y futuro del fútbol sudamericano, en vísperas del Mundial 2026. Durante la charla, una pregunta planteada por el ‘Kun’ Agüero sobre las nuevas figuras del fútbol peruano provocó una respuesta que dejó en evidencia la preocupación por la falta de relevo generacional.

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Agüero fue al grano, solicitando a la ‘Foquita’ que mencionara el nombre de algún joven peruano con proyección. La contestación del ‘10 de la calle’ fue contundente: “Ahorita, jugador joven peruano está bien complicado. La última promesa que hemos tenido ha sido André Carrillo, que ahorita es capitán de la selección. Y ahorita estamos pasando una situación media complicada pero yo creo que con el tiempo, Dios quiera que puedan salir más talentos”.

El hecho de que André Carrillo, de 34 años, sea señalado como la última gran aparición de la ‘bicolor’ evidencia una brecha generacional en la selección peruana. Farfán profundizó en esta idea al remarcar: “Ya Carrillo está grande, ahora ya es el capitán, pero él fue lo que nosotros dijimos que quedó cuando se hizo la transición del recambio generacional”.

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La reflexión de Farfán resalta la urgencia de que surjan nuevos talentos que permitan renovar la base del equipo nacional, un desafío que persiste desde la finalización del ciclo dirigido por Ricardo Gareca.

La exfigura de la selección argentina habló con la 'Foquita' sobre el presente de la 'bicolor'. (Video: Slakun TV / Vamo' a Juga')

Kun Agüero será el próximo invitado de ‘Enfocados’

La reciente participación de Jefferson Farfán en el programa de Sergio Agüero no será un hecho aislado. La propia ‘Foquita’ detalló que el encuentro surgió de una invitación mutua. “Le mandé un mensaje directo al ‘Kun’, coordinamos, yo lo iba a invitar a mi programa porque también tengo un canal, un podcast Enfocados, lo invité. ‘Kun’ me dijo que también tiene un ‘stream’ y ya“, relató Farfán, al explicar cómo se gestó su visita a Vamo’ a Juga’.

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Por su parte, Agüero aseguró que el intercambio entre ambos continuará. “Para toda la gente que sigue a Enfocados, voy a estar haciendo un mano a mano con la ‘Foca’“, anticipó el exdelantero del Manchester City y de la selección argentina, confirmando su próxima presencia en el espacio conducido por Farfán.