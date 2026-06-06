“Gianluca Lapadula va a jugar en Universitario”, la sorpresiva revelación sobre el futuro del delantero para el Torneo Clausura 2026

Enrique de la Rosa se refirió a la incorporación del 'Bambino' en el equipo 'crema' para el Torneo Clausura 2026. (Al Ángulo)

El tema Gianluca Lapadula dio un giro inesperado en Universitario de Deportes. Ni bien se conoció el interés de la ‘U’ por fichar al delantero, las especulaciones no se hicieron esperar. Se informó que hubo un contacto con el italo-peruano, pero habría optado por mantenerse en Europa.

El periodista César Vivar informó que el ‘Bambino’ estaba a punto de firmar por un club italiano dejando sin chances a los ‘merengues’, sin embargo eso habría cambiado de un momento a otro. Su llegada a Ate tomó fuerza en las últimas horas y todo haría indicar que jugará en la Liga 1.

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Enrique de la Rosa reveló que Lapadula defenderá la camiseta ‘crema’ en el Torneo Clausura 2026 y solo faltan detalles para estampar su firmar generando muchas reacciones de los hinchas. Y no descartó la incorporación de Raúl Ruidíaz.

“Que estoy en condiciones de contarles que Gianluca Lapadula está muy cerca, pero muy cerca, de firmar con la ‘U’. Si me acerco a decir algo, es que va a jugar en la ‘U’. Y no descarto que Raúl Ruidíaz también. Se habla mucho de un nueve extranjero, pero probablemente vengan dos delanteros nacionales y sean Lapadula y Ruidíaz”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Al Ángulo’.

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Universitario de Deportes ha presentado una oferta formal por Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura 2026. La propuesta incluye facilidades para la adaptación de su familia en Perú.

Además, el comunicador precisó que Gianluca estaría viendo todo lo relacionado a su estadía en Lima: “Con Ruidíaz todavía no puedo mandar a decir algo porque con Atlético Grau preguntaron y ahí quedó el asunto, pero con Lapadula ya están en conversaciones hasta de detalles muy de Perú, o sea, de averiguar cómo sería la cuestión de jugar en Perú. Lapadula está a nada de firmar por la ‘U’.

Detalles del fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario

La posibilidad de que Gianluca Lapadula vista la camiseta de la ‘U’ ha tomado un matiz más concreto en los últimos días. Existe una propuesta formal del club peruano sobre la mesa, aunque la decisión no depende únicamente de ese ofrecimiento inicial. El delantero nacional mantiene su vida establecida en Italia, lo que introduce variables personales y familiares que podrían influir en cualquier decisión sobre su futuro inmediato.

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Para que la llegada del ‘Bambino’ a la ‘U’ pase de ser un simple interés a una opción real, deben alinearse varios factores. Uno de los elementos que podría inclinar la balanza es la intervención de una marca comercial, que planea sumarse al esfuerzo del club ‘merengue’ mediante una inyección económica destinada a robustecer la oferta salarial. Esta iniciativa busca hacer más atractiva la propuesta y aumentar las posibilidades de convencer al atacante.

Según el periodista Fabían Camacho, el propio Lapadula ya habría dado su consentimiento para avanzar en las negociaciones con el cuadro peruano. Este gesto abre la puerta a nuevas conversaciones, aunque la concreción del traspaso dependerá de la evolución de los acuerdos y de que las condiciones resulten favorables para el futbolista y su entorno.

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Actualmente, Lapadula se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con el Spezia, club que descendió a la Serie C la temporada pasada. Esta situación le otorga libertad para evaluar distintas propuestas y elegir el destino que mejor se adapte a sus expectativas tanto deportivas como personales.

Detalles del fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario