Golazo de Jairo Vélez para descuento en Perú vs España en partido amistoso por fecha FIFA 2026

El volante de la selección peruana suma su cuarto tanto en cuatro partidos de la era Mano Menezes - Crédito: Movistar Deportes.

El gol del honor de Perú llegó por intermedio del futbolista diferencial de la era Mano Menezes: Jairo Vélez. El mediocentro nacional se hizo cargo del descuento cuando todo estaba en contra para el seleccionado sudamericano. Con mucha velocidad, carácter y fuerza batió a David Raya en el complemento.

A los 65 minutos del compromiso, la ‘bicolor’ generó un jugada por el flanco izquierdo con Marcos López, quien avanzó con total libertad por su carril y al detectar el movimiento en libertad del ‘Corviche’ mandó un centro rasante hacia la frontal del área de una España superior.

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A pura potencia y sin oposición, el mediocampista naturalizado peruano se hizo del servicio, entró al área de la ‘roja’ y al observar la salida presurosa del arquero del Arsenal, metió una soberbia definición a tres dedos con el lado externo de su botín izquierdo, una auténtica obra de arte.

No habrá duda alguna que la conquista contra España será considerada la mejor de Jairo Vélez en su carrera profesional. Porque fue con un oponente de envergadura, que se posiciona como claro favorito para ganar la Copa del Mundo 2026, y representando a la selección peruana, la que le abrió las puertas por su profesionalismo.

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Goleador pleno

Lo que viene realizando Vélez en su primera incursión con Perú es algo entre inédito y extraordinario. No bien entró en la consideración de Mano Menezes revolucionó tanto la estructura como los resultados oficiales en partidos de preparación de carácter FIFA.

Aunque su debut contra Senegal fue desalentador por la derrota, dejó ciertos fogonazos de su rendimiento como un volante atrevido en ataque y astuto en creación. Lo mejor, eso sí, llegó en su segundo partido frente a Honduras.

En dos ocasiones, el ‘Corviche’ se hizo notar en el tablero electrónico; incluso una de sus dianas fue de cabeza, una virtud que le es ajena con naturalidad, pero que al parecer con Perú la potenció. De no ser por una igualada amarga, hubiese sido su jornada ideal.

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Ya para junio, Jairo Vélez continuó demostrando de lo que es capaz al asestarle un golazo a Haití con el que se logró una remontada que sirvió para que el técnico Menezes sumase su primer triunfo en la parcela técnica nacional. Pero, definitivamente, lo mejor para el hombre de Alianza Lima llegó al dejarle su huella a una España prístina.

El volante sacó un impresionante remate y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: Movistar.