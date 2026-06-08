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¿Sporting Cristal debe preocuparse por el descenso? Julio César Uribe fue tajante: “Hay que tener mentalidad y cojones”

El ‘Diamante’ pidió no caer en el pesimismo por la posición del cuadro ‘rimense’ y sostuvo que todavía existen opciones reales de alcanzar puestos de clasificación internacional

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El directivo considera que el club tiene argumentos para mirar hacia arriba y revertir su irregular temporada. (Video: Fútbol Satélite)

El presente de Sporting Cristal genera preocupación entre sus hinchas. Luego de una irregular campaña en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, los ‘celestes’ se ubican en el puesto 12 de la tabla con 19 puntos, una ubicación poco habitual para uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. La cercanía con la zona de descenso ha encendido las alarmas, aunque dentro de la institución el mensaje es completamente distinto.

Julio César Uribe, actual director general de fútbol del club, se refirió a la situación deportiva del equipo y descartó que el principal objetivo sea alejarse de los últimos lugares. Por el contrario, aseguró que el equipo debe enfocarse en pelear por los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales.

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En diálogo con el programa ‘Fútbol Satélite’, el popular ‘Diamante’ cuestionó la tendencia de centrar la atención únicamente en la amenaza del descenso. Aunque admitió que el equipo atraviesa un momento complicado, remarcó que la tabla muestra un panorama mucho más abierto para los ‘rimenses’.

“A mí no me sorprende que el peruano piense más mirando abajo que arriba. Estamos insistiendo y persistiendo en que sí, estamos en un problema de descenso, que es real. Pero si yo tengo tres puntos de riesgo de abajo y tengo ocho puntos para estar en un torneo sudamericano, como peruano con sentido común e inteligente, ¿a dónde mirarían mejor, arriba o abajo?”, expresó.

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Julio César Uribe descarta pensar en el descenso de Sporting Cristal.
Julio César Uribe descarta pensar en el descenso de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

Actualmente, Sporting Cristal se encuentra a solo tres puntos de la zona de descenso. Sin embargo, también está a apenas dos unidades de los puestos de clasificación a un torneo internacional, una realidad que para Uribe debe cambiar la perspectiva con la que se analiza la campaña del equipo. Para respaldar su postura, recordó una experiencia que vivió años atrás cuando trabajaba como entrenador de Unión Comercio.

“En el 2011, en Unión Comercio, le dije al presidente Freddy Chávez: como buenos peruanos, miramos más abajo que arriba. Quedan quince partidos, 15 por 3 es 45, tenemos doce puntos arriba de distancia y cuatro abajo de descenso. Terminamos en la Sudamericana. ¿Son dichos o hechos? ¿Por qué carajo Cristal va a pensar más abajo que arriba? La prioridad es arriba”, afirmó con incomodidad.

Un mensaje directo para el plantel y los hinchas

Uribe también reconoció el malestar existente entre los aficionados debido a los resultados obtenidos durante la primera parte de la temporada. No obstante, remarcó que dentro de la institución existe plena conciencia de la situación y de los desafíos que deberán afrontar en los próximos meses. “El hincha es el hincha. Nosotros estamos molestos y sabemos lo que queremos, sabemos lo que vamos a enfrentar”, señaló.

Sporting Cristal está a solo tres puntos del descenso en Liga 1.
Sporting Cristal está a solo tres puntos del descenso en Liga 1. Crédito: Prensa SC

Además, dejó una reflexión contundente sobre la mentalidad que considera indispensable para revertir el momento que atraviesa Sporting Cristal. El exfutbolista enfatizó que no basta con las buenas intenciones y que el éxito depende de la convicción con la que se asuman los objetivos.

“El éxito es la consecuencia del hombre que está convencido de lo que tiene que hacer y hacerlo bien. No se trata de ‘a ver qué pasa’. Hay que tener mentalidad y cojones para querer ser el mejor. Si no quieres ser el mejor, anda a tu casa”, sentenció.

Con más de la mitad de la temporada por disputarse y una tabla muy ajustada, Sporting Cristal buscará cambiar el rumbo en el Torneo Clausura. Mientras parte de la afición observa con preocupación la cercanía de la zona roja, desde la dirigencia deportiva mantienen la confianza en que el equipo todavía tiene argumentos para mirar hacia los puestos de competencia internacional.

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