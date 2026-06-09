Reimond Manco eligió a Raúl Ruidíaz sobre Gianluca Lapadula para fichar por Universitario: “Es un hijo de la ‘U’”

El exjugador se refirió a la posibilidad que uno de los delanteros defienda la camiseta de la 'U' para el Torneo Clausura 2026. (Juego Cruzado)

La ilusión de los hinchas de Universitario de Deportes por ver juntos a Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz en el ataque se desvaneció rápidamente, ya que solo uno de los dos exdelanteros de la selección peruana podría sumarse al plantel.

La decisión responde a la postura de Héctor Cúper, quien no ve viable la llegada simultánea de ambos futbolistas a la ‘U’. El entrenador ya habría dado luz verde para avanzar únicamente por el fichaje de Lapadula, a quien considera parte de sus planes desde el inicio de la pretemporada, prevista para el 15 de junio.

De acuerdo con la información conocida, el técnico confía en que la transferencia de Lapadula se concretará y lo visualiza integrado al grupo desde el primer día de trabajos, lo que ha elevado la expectativa dentro del club y entre los aficionados.

PUBLICIDAD

El periodista Gustavo Peralta habló de la posibilidad de la 'U' de contratar a ambos delanteros y de los casos de Sekou Gassama y Miguel Silveira. (Video: L1 MAX / Al Límite)

“Es un hijo de Universitario”

El tema entre Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula abrió debate en redes sociales y en los medios deportivos, Reimond Manco analizó el panorama de los delanteros y reveló a su favorito para que fiche por Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026.

“Yo creo que prefiero a Raúl Ruidíaz, es un hijo de la ‘U’; lo ha demostrado. Creo que hoy por hoy, yo creo que Raúl le podría dar un poco más que Gianluca Lapadula, quien tendría que venir a conocer el fútbol peruano recién, cosa que Raúl le ha ganado tiempo a eso”, apuntó el exfutbolista en el programa ‘Juego Cruzado’.

PUBLICIDAD

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario.

Por su lado, Eddie Fleischman también eligió a la ‘Pulga’ y puntualizó el motivo de su preferencia: “Yo creo que Ruidíaz porque hay que jugar partidos en altitud, hay que jugar partidos en diferentes geografías. Lapadula viene del fútbol italiano, a las canchas que hay acá, que se acomode y para Ruidíaz ya es pan de cada día”.

Y por último, Michael Succar enfatizó que apostar por el ‘Bambino’ será la mejor elección que la ‘U’ haría debido al nivel futbolístico del italo-peruano.

“Si tengo que elegir uno de los dos, sacando todo lo demás, que por lo visual es interesante, el marketing, y todo lo que puede generar que venga un futbolista que ha estado en Milán de Italia a jugar al Perú. Solamente remitiéndome a lo deportivo, yo también, si tengo que elegir, Lapadula. Yo también creo que el tema de la altura y la adaptación a todo eso es un tipo con el que me da la impresión de que sale con las cualidades para adaptarse sin mayor problema”, comentó.

PUBLICIDAD

¿Por qué se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario?

La posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese a Universitario de Deportes se ha complicado luego de varios días de gestiones con la directiva, y el motivo va más allá. El periodista Mauricio Loret de Mola reveló que el avance de las negociaciones se frenó porque Héctor Cúper tomó conocimiento de ciertas diferencias entre Ruidíaz y algunos miembros del vestuario.

Según explicó Loret de Mola en el programa Mano a Mano, el entrenador ya está al tanto de que “hay un problema con alguno del vestuario y que quizás algunos del vestuario no lo quieren. Algunos sí, otros quizás no”. Añadió que, aunque se considera un impedimento menor, la dirigencia ha solicitado resolver ese tema si el delantero finalmente llega al plantel.

PUBLICIDAD

El periodista Mauricio Loret de Mola explicó lo que pasa en la interna de la 'U'. Créditos: Mano a Mano / X.

El periodista también recordó que no es la primera vez que la interna de la ‘U’ representa un obstáculo para el regreso de Ruidíaz. “Ya le frenaron la llegada una vez, que no le frenen la llegada dos veces. Así como ellos también tenían el sueño de volver, entiendo que Ruidíaz también lo tiene. La ‘U’ tiene que estar por delante de cualquier enfrentamiento”, manifestó.

A pesar de este escenario, el comunicador destacó que el atacante ha mostrado total predisposición para facilitar el acuerdo. Señaló que Ruidíaz incluso estaría dispuesto a colaborar con parte de la cláusula de salida que exige Atlético Grau, club dueño de su pase, con el objetivo de vestir nuevamente la camiseta crema.

PUBLICIDAD