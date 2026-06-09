Pedro Gallese reveló charla con Oliver Sonne y Marcos López por el futuro de Perú tras derrota ante España: “Tienen que asumir”

Pedro Gallese reveló charla con Oliver Sonne y Marcos López por el futuro de Perú tras derrota ante España.

La selección peruana cerró su participación en la fecha FIFA de junio con una derrota ante España en México, un resultado previsto por la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Pese al marcador adverso, el encuentro representó una oportunidad genuina para que el conjunto sudamericano, dirigido por Mano Menezes, evaluara su nivel frente a uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026. Durante el análisis posterior al partido, Pedro Gallese se mostró autocrítico y reflexivo.

“Sabíamos que iba a ser difícil. España es uno de los candidatos para llevarse el Mundial. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, hay compañeros nuevos en la selección y están viendo lo que es la selección”, indicó ante la prensa.

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La diferencia de nivel fue evidente a lo largo del encuentro. “¿Se siente la diferencia con este tipo de rivales? Sí, obviamente. Hay jugadores que están en las mejores ligas, es un equipo que seguro va a pelear el Mundial, es uno de los candidatos. Y uno tenía que aprovechar estos partidos para saber en qué nivel estamos”, reflexionó.

El once titular de la selección de España ante Perú en amistoso FIFA 2026. - créditos: Miguel Morenatti

En la misma línea, el ‘Pulpo’ remarcó la profundidad del plantel español y la dificultad de competir ante futbolistas que militan en clubes de Champions League. “Creo que ellos no se guardaron nada. Lógicamente después hicieron sus cambios, pero sale uno de Arsenal y entra el de Manchester City, así que no hay muchos cambios”, ilustró.

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Para responder a la consulta sobre la experiencia general del encuentro, el portero de Deportivo Cali consideró que estos amistosos son fundamentales para fortalecer al grupo y para que los nuevos elementos comprendan la exigencia y el compromiso que demanda vestir la camiseta nacional frente a potencias futbolísticas.

Pedro Gallese asumió responsabilidad en el tercer gol de España

El arquero de la selección peruana no eludió su cuota de responsabilidad en el resultado, particularmente en el tercer tanto de España. “Sí, obviamente. Quiero cortar el centro, pero al final es un error mío. Eso sirve también para mí. Mientras que no sea por puntos, está bien”, reconoció.

El propio jugador manifestó que, pese a la derrota, prefiere que estos errores ocurran en partidos amistosos y no en compromisos oficiales donde los puntos estén en disputa.

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Pedro Gallese también compartió cómo el gol madrugador de Mikel Oyarzabal influyó en el ánimo del equipo. “Después del gol volteo a ver cuánto tiempo iba, creo era minuto medio, y es algo de que también uno pierde la confianza, el equipo se achata un poco. Pero después, no fuimos muy agresivos en el primer tiempo. Y estos partidos sirven para eso, para aprender a que el grupo se haga fuerte y para que los nuevos compañeros también sepan lo que es la selección”, declaró.

El experimentado arquero habló de su falla en el tercer gol de la 'furia roja' y de algunos ausentes en la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

Pedro Gallese sobre la charla con Oliver Sonne y Marocos López

Durante el encuentro en México, Pedro Gallese aprovechó el momento del ‘cooling break’ para dialogar con Oliver Sonne y Marcos López, a quienes instó a incrementar su protagonismo en la selección peruana.

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“¿Mensaje de Gallese en el ‘cooling break’? Con los movimientos que hacían ellos por ahí nosotros estábamos llegando tarde. Lo que yo les decía es que seamos más agresivos, que salgamos un poquito más. Más allá de la derrota, yo creo que esta fecha FIFA ha sido positiva para nosotros porque los compañeros nuevos que están acá se están incorporando, están viendo lo que es la selección. También jugadores como Oliver (Sonne), Marcos (López) están asumiendo un poquito más, porque al no estar otros, otros compañeros, ellos tienen que asumir también”, dijo.

El ‘Pulpo’ también remarcó la importancia de transmitir la experiencia a ambos jugadores. “Siempre tratamos de explicarles lo duro que es la Eliminatoria, que tenemos que aprovechar este tipo de partidos para corregir bastantes errores”, sostuvo.

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El 'Pulpo' reconoció que mandó un mensaje a ambos defensas sobre el futuro de la 'bicolor'. (Video: L1 MAX)

Las ausencias de Renato Tapia y Luis Advíncula según Gallese

La selección peruana afrontó el amistoso sin dos de sus nombres más habituales: Renato Tapia y Luis Advíncula. Consultado sobre la falta de ambos, Pedro Gallese se mostró comprensivo ante la situación y confió en que pronto estarán disponibles si el cuerpo técnico así lo decide.

“Renato seguro va a estar en algún momento. Es un jugador importantísimo para nosotros. Luego ‘Lucho’ seguro cuando estén bien, el ‘profe’ lo llamará, ya es decisión de él”, manifestó.