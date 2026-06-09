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Kevin Minda se entrenó por primera vez con Melgar en Arequipa: el ecuatoriano se sumó al plantel de Miguel Rondelli

El volante inició trabajos este martes 9, tras oficializarse su incorporación a préstamo. El equipo de Miguel Rondelli se alista para debutar ante Bentín Tacna este viernes 12

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Kevin Minda – Miguel Rondelli - Melgar FBC – Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
El futbolista ecuatoriano, de 27 años, se integró este martes 9 a la dinámica del primer equipo tras confirmarse su cesión, mientras el club ajusta su plan para el estreno del viernes 12 (Melgar FBC)

Melgar volvió al trabajo en Arequipa con plantel completo y una novedad en el mediocampo: Kevin Minda. El futbolista ecuatoriano, de 27 años, se integró al primer equipo en la jornada del martes 9, apenas se confirmó su fichaje.

La sesión marcó el inicio formal de la preparación para la Copa de la Liga, torneo en el que el conjunto rojinegro debutará este viernes 12 a las 15:30, cuando visite a Bentín Tacna en el estadio Jorge Basadre.

El entrenamiento también tuvo un significado especial para el comando técnico encabezado por Miguel Rondelli, quien quedó habilitado para ocupar el banquillo del cuadro arequipeño en competencia oficial.

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Cómo fue el primer entrenamiento de Kevin Minda con el plantel rojinegro

Kevin Minda – Miguel Rondelli - Melgar FBC – Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
Kevin Minda ya pisó el césped de Arequipa con la camiseta de Melgar. El volante ecuatoriano se integró al grupo de Miguel Rondelli y comenzó a ganar terreno en la antesala del debut. (Melgar FBC)

La práctica del este martes 9 se desarrolló con todos los jugadores a disposición y con la incorporación de Minda como principal foco de atención. El mediocampista se sumó a la dinámica del primer equipo en Arequipa y comenzó a adaptarse al ritmo de trabajo del cuerpo técnico que lidera Rondelli, encargado de planificar el arranque del nuevo tramo competitivo.

El ecuatoriano llegó para desempeñarse como volante central con orientación defensiva, una zona que el comando técnico buscó apuntalar. En ese rol, su tarea principal se concentra en dar cobertura por delante de la defensa y sostener la primera recuperación en el mediocampo. Dentro de las alternativas que maneja el entrenador, también se considera su capacidad para ubicarse como zaguero si un partido lo exige.

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Con su primera sesión completada, Kevin Minda inició el proceso de integración a un grupo que apunta a llegar con rodaje y orden al debut en la Copa de la Liga. La planificación inmediata del plantel está condicionada por la cercanía del estreno ante Bentín Tacna, por lo que el trabajo en cancha quedó orientado a consolidar mecanismos colectivos y a insertar al nuevo elemento en los movimientos del equipo.

La jornada del martes 9 también representó el inicio de un ciclo con el entrenador al mando en condiciones de dirigir desde el área técnica en un partido oficial. Miguel Rondelli quedó en posición de sentarse por primera vez en el banquillo rojinegro durante el encuentro del viernes 12, lo que agrega un componente operativo a la semana de preparación.

Así fue su la llegada

Kevin Minda – Miguel Rondelli - Melgar FBC – Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
Sin grandes anuncios previos, Melgar sorprendió en el mercado con la contratación de Kevin Minda. El ecuatoriano arribó cedido y respaldado por la confianza de Miguel Rondelli. (Melgar FBC)

La incorporación de Minda se concretó durante el receso por el Mundial 2026, periodo que Melgar aprovechó para revisar su plantel y activar gestiones en el mercado. Con el aval del entrenador, la dirigencia avanzó en contactos y cerró la primera alta con un acuerdo de cesión. El futbolista arribó mediante un préstamo y el convenio incluyó una opción de compra condicionada a su rendimiento en el club, en lo que representa su primera experiencia fuera de Ecuador.

Desde la institución arequipeña se difundió un material de presentación para darle la bienvenida al mediocentro y oficializar su arribo. La operación llamó la atención por el bajo nivel de exposición previa del nombre en el entorno externo del club: su contratación no había circulado de manera amplia antes de la confirmación.

El hilo conductor de la negociación tuvo relación con el entrenador. Rondelli conocía a Minda de una etapa anterior en la LigaPro, cuando coincidieron en Universidad Católica de Ecuador. Ese antecedente funcionó como punto de apoyo para acercar posiciones y acelerar conversaciones.

La elección respondió, además, a una necesidad detectada en el equilibrio del mediocampo. El comando técnico evaluó alternativas y priorizó sumar un jugador con presencia física y capacidad de sostener duelos en la zona central. En ese marco, el entrenador optó por un perfil que ya había dirigido y cuya función se ajusta a la idea de fortalecer la contención.

En el recorrido reciente del futbolista, el contexto también empujó un cambio. Minda había sido utilizado con frecuencia en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero en el inicio del nuevo periodo su participación disminuyó tras la llegada del peruano Jesús Pretell y pasó a ocupar un rol de recambio. Ese escenario abrió espacio para negociar su salida y encaminar el acuerdo con el club arequipeño.

El escenario deportivo de Melgar y el debut ante Bentín Tacna

Kevin Minda – Miguel Rondelli - Melgar FBC – Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
Melgar ajustó piezas durante la pausa de la temporada y ahora enfoca toda su energía en el estreno ante Bentín Tacna. Kevin Minda aparece como una nueva alternativa para el mediocampo. (Melgar FBC)

La reconfiguración del plantel se enmarca en un momento de evaluación interna en Arequipa. El club inició un proceso de ajustes durante el receso y combinó incorporaciones con definiciones sobre salidas. En esa línea, la institución separó a Jeriel de Santis y contempló avanzar con la desvinculación de Pablo Erustes como parte de la remodelación del grupo.

En lo estrictamente futbolístico, la conducción de Rondelli llegó tras un periodo de resultados irregulares bajo la dirección de Juan Reynoso. Con el cambio de entrenador, el equipo logró estabilizar su rendimiento y cerró el Apertura 2026 en la quinta posición, con Bernardo Cuesta como uno de los nombres determinantes por su impacto dentro del funcionamiento.

Con la incorporación del ecuatoriano, Rondelli amplió el menú de alternativas en el eje del mediocampo. En el plantel aparecen volantes de características distintas para esa franja, entre ellos Walter Tandazo, Horacio Orzán y Javier Salas, a quienes el entrenador puede combinar de acuerdo con el plan de partido y el rival.

El calendario inmediato marcó el foco de la semana: Melgar visitará a Bentín Tacna este viernes 12 a las 15:30 en el estadio Jorge Basadre, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Ese compromiso será el punto de partida competitivo tras los entrenamientos en Arequipa y el primer examen para un equipo que sumó a Minda como refuerzo en la base del mediocampo.

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