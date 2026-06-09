Erick Delgado condicionó el éxito de Roberto Mosquera en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “No sé si el presupuesto le alcance”

El 'Loco' y Diego Rebagliati hablaron sobre el arribo del DT peruano al elenco 'rimense'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La reestructuración interna de Sporting Cristal ha marcado el rumbo del club en las últimas semanas. Tras una serie de movimientos en la directiva y una renovación parcial del plantel, Julio César Uribe asumió un papel determinante en la toma de decisiones futbolísticas. Su primera gran apuesta ha sido elegir a Roberto Mosquera como nuevo entrenador para encaminar al equipo en la Liga 1 2026.

El nombramiento de Mosquera responde a la necesidad de un liderazgo experimentado capaz de recomponer no solo el juego, sino la confianza colectiva. El ‘Diamante’ busca rearmar una estructura competitiva tras un ciclo de incertidumbre en el club.

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La llegada del técnico peruano genera expectativas moderadas entre los referentes del entorno celeste. Para Erick Delgado, el éxito de Mosquera estará condicionado no solo por su capacidad de gestión de grupo, sino también por el respaldo económico que reciba para reforzar el plantel.

“Yo creo que Roberto tiene la capacidad de poder levantar primero como grupo a este Cristal”, afirmó Delgado, quien enfatizó que la reconstrucción emocional y futbolística será el primer gran desafío del entrenador. Según su visión, el impacto de Mosquera dependerá de los recursos que le brinde la directiva en materia de fichajes y refuerzos.

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Roberto Mosquera fue anunciado como DT de Sporting Cristal hasta finales del 2026, con opción a renovar. - captura: Sporting Cristal

Las palabras del exarquero reflejan una preocupación recurrente en el presente del club: la incertidumbre sobre el presupuesto disponible para armar un equipo competitivo. “No sé si el presupuesto de Cristal hoy le dé para decir ‘Roberto, tengo tanto para ofrecerte’, pero lo que creo es una oportunidad para volver, primero encaminar esta situación”, señaló.

En su análisis, Erick Delgado sostuvo que el margen de maniobra de Roberto Mosquera estará atado a la capacidad de la directiva para gestionar ingresos y destinar fondos a nuevas incorporaciones. “Que el equipo en diciembre por lo menos saque la cabeza del agua, para que el otro año empiece de cero”, resumió como expectativa mínima para este semestre.

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De esta manera, la oportunidad que asume Mosquera es vista más como un punto de partida para una reconstrucción a largo plazo que como una exigencia inmediata de resultados. La prioridad, según el ‘Loco’, será estabilizar el rendimiento en la Liga 1 2026 y sentar bases sólidas para la temporada siguiente.

La última experiencia de Roberto Mosquera fue en Sport Huancayo en el Torneo Apertura 2026, donde dirigidó ocho partidos. - créditos: Sport Huancayo

Diego Rebagliati sobre la llegada de Roberto Mosquera a Sporting Cristal

La opinión de Diego Rebagliati aporta una mirada complementaria sobre el arribo de Roberto Mosquera, resaltando su cercanía con Julio César Uribe. “Es la elección de Julio César. Mosquera y Uribe son muy cercanos, amigos desde muy chicos estuvieron en Cristal. Yo creo que es el sueño de los dos trabajar juntos”, explicó, destacando los lazos personales que unen a ambos protagonistas.

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En el análisis del comentarista deportivo, la designación del entrenador de 69 años responde tanto a la confianza mutua como a la urgencia de encontrar una salida segura en el corto plazo. “A lo mejor se lo deben de haber imaginado desde otro lugar, pero ahora siendo Julio César, gerente y Roberto el técnico; pero Cristal necesita refuerzos y Roberto lo sabe y va poner el tema sobre la mesa”, advirtió el comentarista.

El exdirectivo remarcó que el club ‘cervecero’ cuenta con ingresos extraordinarios no previstos inicialmente, lo que puede abrir una ventana para fortalecer el plantel. Sin embargo, advirtió que el contexto es más complejo de lo que parece a simple vista. “¿Buena elección? El tema es bastante más complejo para analizar, pero pensándolo de inmediato y las opciones que tiene Cristal, yo creo que es el ir al lugar seguro, a un tipo que conoce el club”, reflexionó Rebagliati, quien recordó que Mosquera fue el responsable del último título ‘celeste’ en 2020, en un escenario también adverso durante la pandemia.

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