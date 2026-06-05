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Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por todo el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

El club rimense confirmó la llegada del ‘Pirata’ al Rímac hasta final de temporada tras su paso por FC Cajamarca. El delantero tendrá el reto de revertir el mal momento de los ‘cerveceros’

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Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por todo el Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por todo el Torneo Clausura 2026

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial: Hernán Barcos es el nuevo fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. El club rimense le dio la bienvenida al delantero después de su paso por FC Cajamarca y dio a conocer el tiempo de contrato.

“¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.¡A darlo todo por la Celeste!“, publicó el club rimense en sus redes sociales.

El jugador de 41 años tendrá la misión de revertir el mal momento que viven los ‘cerveceros’ en la Liga 1 2026, quienes lucharán por salvarse del descenso en el segundo semestre del año.

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Su incorporación fue anunciada con bombos y plantillos la mañana del viernes 5 de junio, el mismo día que se informó sobre la salida de Zé Ricardo como DT.

Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.
Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.

¿Cuándo será presentado Hernán Barcos en Sporting Cristal?

Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, dio detalles de cómo fueron las negociaciones y reveló cuándo será presentado en La Florida.

“Es un secreto a voces de que ya se pudo cerrar anoche toda la documentación para poder incorporar a Hernán Barcos al plantel. Y, seguramente en los próximos días ya hace la presentación cuando esté en Lima”, aseguró el directivo en el programa ‘Doble Punta’.

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