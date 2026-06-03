Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en la Liga 1

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 presenta un escenario alentador para Alianza Lima, que parte con el envión de haber conquistado el primer campeonato del año y liderar la tabla acumulada. El equipo blanquiazul afrontará esta segunda parte de la temporada con un calendario que potencia sus posibilidades, ya que la distribución de partidos le resultará ventajosa tanto en lo institucional como en lo deportivo.

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El inicio oficial de la competencia está fijado para mediados de julio, coincidiendo con la semana de la final de la Copa Mundial. El formato del Clausura contempla la inversión exacta de las localías respecto al Apertura: los equipos que jugaron como visitantes en la primera etapa, ahora lo harán en casa, y viceversa.

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Este esquema beneficia especialmente a Alianza Lima, que disputará una mayor cantidad de encuentros en la capital. La clave está en la inversión de localías: el equipo jugará más partidos en Lima y reducirá considerablemente los viajes a sedes de altura, lo que podría traducirse en una ventaja competitiva para mantener su liderazgo y aspirar al título nacional.

Fecha 01: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Local)

Fecha 02: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 03: Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Local)

Fecha 04: Sport Boys vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 05: Alianza Lima vs. UTC (Local)

Fecha 06: FBC Melgar vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Local)

Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario (Local)

Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (Local)

Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (Local)

Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (Local)

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (Visita)

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (Local)

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Alianza Lima y Universitario?

El cierre del Torneo Apertura dejó a Alianza Lima en una posición dominante, no solo por el título obtenido, sino también por su liderazgo en la tabla acumulada. Esta ubicación le permite soñar con acceder directamente a la final nacional o, si mantiene la ventaja, eludir la instancia de ‘play offs’, un privilegio reservado únicamente para el mejor de la temporada regular.

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El ambiente previo al Torneo Clausura se intensifica a medida que se acerca uno de los partidos más esperados del fútbol peruano. El clásico entre Alianza Lima y Universitario se disputará en el estadio de Matute durante la novena fecha, entre el 11 y el 14 de septiembre. Este enfrentamiento, que suele definir tendencias, será determinante para las aspiraciones de ambos equipos y se perfila como un momento clave dentro del calendario.

Matías Di Benedetto ganó 7 de los 11 duelos individuales que disputó en Universitario vs Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Fecha confirmada del inicio del Torneo Clausura 2026

La Liga 1 confirmó que el Torneo Clausura 2026 arrancará en simultáneo con la definición de la Copa Mundial, fijando la primera jornada entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio. El calendario establece el cierre del campeonato para el 22 de noviembre, lo que marca un tramo clave y sin pausas prolongadas para los equipos.

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El hecho de que la competencia nacional coincida con la final del Mundial, prevista para el domingo 19 de julio, representa un desafío adicional para los clubes. Esta superposición obliga a las instituciones a reorganizar sus rutinas de entrenamiento y pretemporada, ya que el margen para la adaptación será mínimo y los primeros partidos podrían resultar determinantes para el desarrollo del torneo.