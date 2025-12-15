Cristian Benavente hizo fuerte descargo tras derrota de Sporting Cristal vs Cusco FC: “Un árbitro no puede ser más protagonista que los futbolistas”

El volante se mostró muy molesto con el arbitraje. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal no pudo sostener la ventaja de la ida y terminó perdiendo en condición de visitante contra Cusco FC en el marco de la vuelta de la segunda etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de una derrota del cuadro ‘celeste’, que quedó como ‘Perú 3′ y tendrá que jugar la Copa Libertadores 2026 desde la fase 2. En ese sentido, Cristian Benavente lamentó el resultado adverso y explotó por el arbitraje de este choque.

El ‘Chaval’, visiblemente afectado por la derrota, insistió en que el equipo entregó su máximo esfuerzo en la cancha. “Hicimos todo lo que pudimos. Estoy orgulloso de mis compañeros. Un poco por la calentura, pero creo que en general si queremos ser mejores, mejorar la liga y mejorar el nivel del fútbol, un árbitro no puede ser más protagonista que los futbolistas”, fueron sus primeras palabras para ‘L1 MAX’.

El volante ahondó en las causas que alimentaron su molestia durante el encuentro, señalando el tiempo que el juez principal tomó para resolver situaciones claves. “Te lo digo aquí porque se lo he dicho a él, con todo respeto. Entonces, igual que ellos nos comunican cosas a nosotros, me parece que no puede ser tan protagonista y tardar tres o cuatro minutos en una decisión porque al final eso no es bueno para el espectáculo que viene a ver la gente”, precisó.

En relación al desenlace deportivo, el hispano-peruano reconoció el golpe que significó quedar fuera de la fase de grupos del torneo de Conmebol y el objetivo no cumplido. “Queríamos entrar a la fase de grupos directamente, no fue posible. A enfocarnos en lo que viene. Creo que podemos decir que hemos terminado el año dándolo todo, no con el resultado que queríamos, y eso es algo que le debemos al hincha”, acotó.

Durante la serie, Sporting Cristal intentó revertir el marcador e instalarse en la siguiente instancia. Pese a que en el primer encuentro se puso arriba en el marcador con el gol de Santiago González y llegaba con la ventaja de poder cerrarlo en la altura cusqueña (más de 3,400 metros sobre el nivel del mar), lo dirigidos por Paulo Autuori no lograron superar la resistencia de Cusco FC ni las dificultades propias del trámite. La labor arbitral desató uno de los mayores focos de debate tras el pitazo final, desplazando por momentos el análisis estrictamente futbolístico.

Sporting Cristal y lo que se viene tras culminar como ‘Perú 3′

Con este golpe de la eliminación, representa un cierre amargo para los ‘cerveceros’, que no alcanzaron el pase directo a la fase de grupos, el cual significaba un importante ingreso económico de tres millones de dólares, sino que también perdió la posibilidad de fichar mejores futbolistas de cara a la próxima temporada.

Ya lo había mencionado el director deportivo, Gustavo Zevallos, que la incorporación de Luis Advíncula estaba sujeta a esta clasificación a los grupos de la Copa Libertadores, aparte de su desvinculación de Boca Juniors. Alianza Lima también pretende al lateral derecho y aún empezando quedando como ‘Perú 4’, su presupuesto es más elevado que los ‘bajopontinos’. Empero, lo que sí está claro y se ha conocido es que varios jugadores del actual plantel no seguirán.

De la misma manera, salvo suceso inesperado de última hora, el técnico Paulo Autuori continuará al mando para bosquejar el plantel que intente pelear la Liga 1 2026. Como bien se sabe, el director general de fútbol, Julio César Uribe, también tendrá injerencia en los fichajes y salidas de jugadores.

