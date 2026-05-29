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Sporting Cristal negocia el fichaje de Carlos López pese a su falta de gol en Sport Boys: posible refuerzo para el Clausura

La dirigencia del club ‘celeste’ tiene en la mira al extremo colombiano para afrontar la segunda mitad de la temporada

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Sporting Cristal negocia el fichaje de Carlos López pese a su falta de gol en Sport Boys.
Sporting Cristal negocia el fichaje de Carlos López pese a su falta de gol en Sport Boys. Crédito: Instagram

Sporting Cristal busca reencaminar su temporada tras un discreto primer semestre, en el que no cumplió con las expectativas de sus hinchas. En ese contexto, el club ‘celeste’ ya trabaja en la planificación del Torneo Clausura 2026 y analiza opciones para reforzarse, entre ellas la de Carlos López, extremo de Sport Boys que aún no registra goles en el año.

La información fue difundida por el periodista Denilson Barrenechea a través de ‘X’, quien precisó que el futbolista es del agrado de la dirección deportiva del club ‘rimense’ y viene siendo seguido desde hace dos años. Además, señaló que el jugador colombiano cuenta con una cláusula de salida en su contrato, la cual no representaría un obstáculo mayor para la negociación entre ambas partes.

Carlos López mantiene vínculo contractual con Sport Boys hasta finales de 2027, aunque ya cuenta con nacionalidad peruana, por lo que no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1. Este punto es considerado relevante en Sporting Cristal, que busca reforzarse sin comprometer cupos foráneos dentro de su plantilla.

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En el aspecto deportivo, el extremo colombiano no ha tenido una temporada destacada en el cuadro chalaco. El ‘7′ ha disputado 14 partidos en lo que va del campeonato, siendo titular en ocho de ellos, acumulando 743 minutos en cancha. En ese lapso, registra dos asistencias y ningún gol, números que reflejan una producción ofensiva por debajo de lo esperado.

Carlos López no ha celebrado ningún gol en el Torneo Apertura 2026.
Carlos López no ha celebrado ningún gol en el Torneo Apertura 2026. Crédito: Prensa SBA

Si bien ha tenido participación constante, no ha logrado consolidarse como un jugador determinante en el último tercio del campo. Pese a ello, en las últimas jornadas volvió a recibir mayor confianza por parte del comando técnico de Carlos Desio, aunque sin lograr aún recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores.

El antecedente de su mejor versión en la Liga 1

El mejor rendimiento de Carlos López en el fútbol peruano se dio en 2024, cuando defendía la camiseta de Los Chankas en la Primera División. En aquella temporada firmó cifras destacadas: 11 goles y 11 asistencias, convirtiéndose en uno de los extremos más productivos del torneo.

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Ese nivel le permitió dar el salto a Sport Boys, donde aterrizó con altas expectativas. Sin embargo, su paso por el cuadro chalaco no ha logrado replicar el impacto ofensivo que tuvo anteriormente, aunque en ciertos partidos ha mostrado destellos de su calidad, incluyendo una anotación de gran factura que fue ampliamente comentada en la Liga 1 el año pasado.

El colombiano marcó el 2-0 momentáneo en el duelo por fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (L1 Max)

Sporting Cristal lo considera una alternativa para potenciar el ataque

A pesar de su presente irregular, en Sporting Cristal existe confianza en sus condiciones futbolísticas, especialmente por su capacidad para jugar por banda, generar desequilibrio y adaptarse a distintos esquemas ofensivos. Por ello, su nombre ha tomado fuerza como una opción real dentro de la planificación del club para el segundo semestre del año.

El área deportiva valora su experiencia en el torneo local, así como su conocimiento del ritmo de la Liga 1, factores que podrían facilitar su adaptación inmediata en caso de concretarse su llegada.

Con las conversaciones formales ya en marcha, el futuro de Carlos López dependerá del avance de las negociaciones entre clubes y de la decisión de Sport Boys respecto a la aplicación de su cláusula de salida. Si bien no hay un acuerdo cerrado, el interés de Sporting Cristal es concreto y el seguimiento al jugador se mantiene activo.

En las próximas semanas podría definirse si el extremo colombiano continúa en el cuadro rosado o si da el salto a un nuevo desafío en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano.

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