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Matías Córdova y Rodrigo Vilca, las sorpresas de Mano Menezes en la convocatoria de Perú para los amistosos ante Haití y España

El guardameta de Comerciantes Unidos ha recibido su primer llamado a la selección absoluta; por su lado, el volante de las ’águilas cutervinas’ regresará a entrenarse en Videna luego de casi seis años

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Matías Córdova y Rodrigo Vilca, los jugadores de Comerciantes Unidos citados por Mano Menezes en la selección peruana. Crédito: Liga 1/Comerciantes Unidos
Matías Córdova y Rodrigo Vilca, los jugadores de Comerciantes Unidos citados por Mano Menezes en la selección peruana. Crédito: Liga 1/Comerciantes Unidos

“Nosotros fuimos contratados para iniciar una reconstrucción”. La frase de Mano Menezes durante la presentación de su convocatoria para los amistosos ante Haití y España retrata claramente el camino que busca seguir el técnico brasileño al mando de la selección peruana. Y dentro de esa idea de renovación aparecen dos nombres que sorprendieron en la nómina: Matías Córdova y Rodrigo Vilca.

El caso de Córdova responde directamente a su crecimiento en el Torneo Apertura. El guardameta de Comerciantes Unidos ha encontrado en esta temporada la continuidad que esperaba desde su salida de Sporting Cristal y su paso por Unión Comercio. A sus 24 años, el arquero disputó todos los encuentros del primer certamen del año y recibió 19 goles, consolidándose como una de las piezas más importantes del conjunto cutervino.

Además de la regularidad, Córdova también logró destacar en partidos de alta exigencia. Una de sus actuaciones más recordadas se produjo frente a Universitario de Deportes durante el primer tramo del Apertura, encuentro en el que sostuvo a su equipo con intervenciones determinantes y dejó una imagen muy positiva ante uno de los planteles más fuertes del campeonato.

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Matías Córdova, el guardián del arco de Comerciantes Unidos. Crédito: Instagram Comerciantes Unidos.
Matías Córdova, el guardián del arco de Comerciantes Unidos. Crédito: Instagram Comerciantes Unidos.

Algo similar ocurre con Rodrigo Vilca. El mediocampista ofensivo parecía haber quedado estancado tras su paso por el fútbol británico y un regreso al Perú que no terminó de despegar con Universitario. Sin embargo, Comerciantes Unidos le ofreció un nuevo escenario para recuperar confianza y reencontrarse con el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas surgidas de Deportivo Municipal.

El volante ha conseguido recuperar protagonismo en Cutervo y sus números reflejan ese crecimiento. Actualmente registra dos goles y tres asistencias en la temporada, rendimiento que terminó captando la atención de Mano Menezes para esta fecha FIFA.

Rodrigo Vilca fue elegido el jugador de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.
Rodrigo Vilca fue elegido el jugador de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Lista completa de convocados de la selección peruana de Mano Menezes

  • Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Álex Valera (Universitario) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).
Citados por Mano Menezes para amistosos contra Haití y España.
Citados por Mano Menezes para amistosos contra Haití y España.

Perú vs Haití: día y hora del partido amistoso

El encuentro entre Perú y Haitó iniciará a las 19:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión comenzará a las 20:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 21:00 horas.

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Perú vs España: día y hora del partido amistoso

El encuentro entre Perú y España iniciará a las 21:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 22:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 23:00 horas.

Fechas, horarios y recintos confirmados para los amistosos de Perú ante Haití y España. Crédito: Instagram La Bicolor.
Fechas, horarios y recintos confirmados para los amistosos de Perú ante Haití y España. Crédito: Instagram La Bicolor.

Canal TV para ver los amistosos de Perú por fecha FIFA

América TV transmitirá los amistosos de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes por su señal abierta (canal 4) y podría hacerlo también a través de su sitio web y la aplicación América TV GO.

Además, ATV (canal 9) llevará el partido a todo el país. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la posible cobertura de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), canal habitual de los encuentros de la selección.

La cobertura digital estará a cargo de Infobae Perú, que ofrecerá en su portal la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y todos los detalles relacionados con los partidos.

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