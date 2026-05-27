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Matías Di Benedetto hizo autocrítica tras eliminación en Copa Libertadores y advirtió para el Torneo Clausura: “Ajustaremos el plano físico”

El zaguero argentino se pronunció por el empate de la ‘U’ en casa ante Deportes Tolima, que lo dejó fuera del ámbito internacional, y mandó un mensaje pensando en la segunda mitad del año

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El defensa argentino habló de la eliminación de la 'U' de la Copa Libertadores. (Video: Jax Latin Media)

El empate sin goles de Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima en el estadio Monumental marcó un duro golpe para el equipo peruano. Este resultado selló la eliminación no solo de la Copa Libertadores, sino además borró cualquier opción de clasificar al ‘playoff’ para la Copa Sudamericana. La situación se tornó aún más delicada considerando que, fechas atrás, el club había quedado fuera de la pelea por el Torneo Apertura. Para un equipo que supo ser tricampeón nacional en tiempos recientes, la primera mitad del año terminó por ponerlo contra las cuerdas.

Bajo esa premisa, Matías Di Benedetto no dudó en admitir que el semestre distó mucho de lo esperado. “Lógico que no es para nada positivo. No cumplimos ninguno de los dos objetivos que teníamos previsto para esta mitad de año”, reconoció ante la prensa.

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El zaguero argentino fue consultado sobre el abrupto giro del equipo tras una etapa exitosa. “No soy quién para opinar sobre eso, simplemente que no tuvimos un buen semestre. Lo veníamos haciendo muy bien durante mucho tiempo, tuvimos un tropezón, pero ahora a lavarnos la cara, terminar bien el sábado, hacer una buena pretemporada a mitad de año para ir con todo con el segundo semestre y lograr el objetivo final”, expresó.

Di Benedetto también admitió que esta etapa ha sido la más difícil desde su llegada a la ‘U’. “Nunca he estado en estos momentos”, señaló, aludiendo a la estabilidad que vivió bajo otros entrenadores y comparando la actual situación con momentos de cambio previos. “No todas son buenas, como en la vida. A sacarlo adelante con mucho trabajo, con mucha humildad, como tiene este equipo, hacer autocrítica y a seguir mejorando”, añadió, marcando el tono de autocrítica interna.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
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Sobre el posible desgaste físico de la plantilla, Di Benedetto sugirió que podrían existir varios factores detrás del bajón. “Puede ser, no sé. Yo creo que hay muchos factores, pero el plano físico quizá también puede ser, así que ajustaremos ahí. Seguramente el ‘profe’ y su cuerpo técnico harán los trabajos correspondientes, lo que ellos crean necesario para nosotros, nosotros a disposición y darle para adelante, con mucha fe para hacer un buen Clausura”, puntualizó.

Análisis de Di Benedetto sobre el empate con Deportes Tolima

El análisis del empate ante Deportes Tolima dejó sensaciones encontradas en el vestuario ‘merengue’. “Una sensación rara. Creo que nosotros fuimos protagonistas. Más allá de que ellos tuvieron un poco la pelota, quizás se pudo ver como que tenían el control, pero ellos no generaron situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos algunas claras, no las pudimos meter”, reflexionó.

Durante la primera mitad, el defensor consideró que Universitario fue superior. “En el primer tiempo más que nada creo que fuimos superiores, después en el segundo quizás se emparejó un poquito más. No sentí que hayamos tenido situaciones claras. Creo que perdimos profundidad”, evaluó, reconociendo que faltó precisión en el tramo final.

La igualdad dejó un sabor amargo, sobre todo por la oportunidad desperdiciada de avanzar. “Me queda la sensación amarga de que quizás podríamos convertir un gol y llevarnos esos tres puntos que nos da la clasificación”, lamentó.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

Consultado sobre si el semestre puede considerarse un fracaso, Matías Di Benedetto optó por matizar: “No, depende cómo lo mires. No cumplimos las expectativas que teníamos previsto y que te demanda este club que es siempre pelear arriba, ganar un torneo corto. Pero sabemos que, como siempre lo dije aún ganando el Apertura, queda mucho en el plano nacional con el Clausura. Vamos apuntar a eso con todo, a prepararnos bien y hacer un gran Clausura para disputar algún tipo de ‘playoff’ o final”.

Nosotros más que nadie hoy (ayer) queríamos, no sé si salvar el semestre porque en el plano nacional no lo hicimos bien tampoco, pero meternos en octavos para nosotros era muy importante. También le podíamos dar una alegría a la gente y no se pudo dar”, agregó.

Mensaje a la hinchada de Universitario

El cierre de la campaña internacional dejó a Universitario con una deuda pendiente con su gente. “La verdad que le pedimos disculpas a la gente. Hoy (ayer) fue un partido muy lindo donde el estadio estaba repleto y nosotros más que nadie le queríamos dar una alegría a ellos, no solo a nosotros como grupo, sino también a ellos que nos alentaron todo el partido, que empujaron para que esta victoria pueda ser nuestra”, afirmó Di Benedetto.

El defensor garantizó que el plantel buscará recomponerse en la segunda mitad del año. “Prometemos que nos vamos a esforzar muchísimo más para hacer un gran Clausura”, concluyó.

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