FIFA confirmó a México como base de la selección de Irán en el Mundial 2026: detalles del centro de entrenamiento del club Xolos. - créditos: AP

La selección de Irán vivió semanas de incertidumbre antes del Mundial 2026 debido al conflicto que mantiene su país con Estados Unidos, una de las sedes del torneo. El riesgo de exclusión fue real por cuestiones de seguridad y visados, pero finalmente la FIFA resolvió que el cuadro asiático sí podrá participar, con la condición de utilizar a México como su campo base y cruzar a Estados Unidos solo para disputar los partidos oficiales.

Así, el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, donde entrenan las divisiones menores del club Xolos, fue designado como el sitio de concentración de Irán. La decisión fue oficializada por la FIFA para evitar contratiempos migratorios y garantizar que los jugadores y el cuerpo técnico puedan preparar sus encuentros sin obstáculos logísticos. De las 48 selecciones clasificadas, solo siete tendrán su base en México y la de Irán destaca por el trasfondo político que la rodea.

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La confirmación de FIFA a Tijuana, México, como sede de la selección de Irán durante el Mundial 2026. - captura: FIFA

El equipo asiático integra el grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus dos primeros partidos, el 16 de junio contra los neozelandeses y el 21 ante los belgas, serán en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos. El tercer duelo, frente a los egipcios, se jugará el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. El trayecto entre Tijuana y estas sedes facilita la logística, ya que la selección cruzará la frontera exclusivamente para los encuentros y regresará a México al finalizar cada uno.

Esta solución responde a la necesidad de evitar complicaciones derivadas del conflicto entre Irán y Estados Unidos y asegura la presencia del conjunto persa en la máxima cita futbolística.

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El comunicado de Xolos con la bienvenida a la selección de Irán de cara al Mundial 2026. - créditos: Xolos

Presidenta de México sobre albergar a la selección de Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles sobre las gestiones para recibir a Irán durante el Mundial 2026. “Vino un representante de la FIFA. La selección iraní va a jugar en Estados Unidos sus tres partidos de la primera fase. Pero Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. (El representante de la FIFA) nos preguntó si podrían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema”, explicó en conferencia de prensa.

La mandataria agregó que la ciudad fronteriza fue propuesta por la propia organización: “Están buscando que la sede sea en Tijuana, para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”. La coordinación se realiza junto a Gabriela Cuevas, responsable del Mundial en México, y la Secretaría de Turismo, en comunicación directa con la FIFA.

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Sobre la logística de los traslados, Sheinbaum comentó: “No sé en qué línea aérea viajarían. Llegarían a México y viajarían, eso fue lo que nos informaron por parte de la FIFA. Nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que pernoctaran en México y dijimos que sí, que sin ningún problema”. La postura del gobierno mexicano fue clara y colaborativa, garantizando la presencia del combinado iraní en suelo nacional durante el torneo.

El campamento base donde la selección de Irán entrenará durante el Mundial 2026. (Video: Guarida Xoloitzcuintle)

Prelista de Irán para el Mundial 2026

La prelista de la selección de Irán para el Mundial 2026 reúne experiencia y juventud. El equipo dirigido por Amir Ghalenoei contará con cuatro arqueros: Hossein Hosseini, Alireza Beiranvand, Mohammad Reza Akhbari y Payam Niazmand.

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En defensa, la convocatoria incluye a Shoja Khalilzadeh, Majid Hosseini, Milad Mohammadi, Daniel Esmaeilifar, Hossein Kanani, Ali Nemati, Saleh Hardani, Amin Hazbavi, Aria Yousefi, Aghasi, Morteza Pouraliganji, Mohammad Amin Hazbavi, Ali Gholami y Hassan Abarghouei.

El mediocampo está conformado por Saeid Ezatolahi, Omid Norafkan, Mohammad Mohebbi, Mohammad Omari, Mohammad Ghorbani, Hadi Habibinejad, Alireza Jahanbakhsh, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Kooshki, Rashid Razzaghnia, Roozbeh Cheshmi, Mahmoud Ghorbani, Milad Karimi, Mohammad Hosseinnejad, Mehrdad Khodabandelou y Ahmad Noorollahi.

Para el ataque, la lista incluye a Mehdi Taremi, Ali Alipour, Saman Ghoddos, Mehdi Tikdarinejad, Mehdi Hashemnejad, Shahab Zahedi, Sardar Azmoun, Aref Gholizadeh, Saeid Sadeghi, Mojtaba Ghayedi, Kaveh Rezaei, Saeed Sadeghi, Shahriar Moghanlou, Mehdi Torabi, Ali Sayyadmanesh, Karim Ansarifard, Mahdi Limouchi y Kian Taheri.

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