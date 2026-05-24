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Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos: “Sería increíble”

‘Nacho’ reveló que tuvo que cancelar algunas sesiones de entrenamiento con el tenista serbio como parte de su preparación rumbo a Roland Garros, aunque espera poder reencontrarse con él durante el torneo

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El tenista peruano agradeció el gesto de 'Nole' y lo volvió a invitar a visitar Machu Picchu. (Video: ESPN)

Ignacio Buse continúa captando la atención internacional en la previa de su debut en Roland Garros 2026. Tras su histórica consagración en el ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano recibió múltiples felicitaciones, entre ellas la de una de las máximas figuras del deporte mundial: Novak Djokovic.

En conversación con ESPN, ‘Nacho’ brindó detalles inéditos sobre su vínculo con el serbio y reveló que incluso tenían programada una nueva sesión de entrenamiento, esta vez en París con miras al tercer Grand Slam de la temporada; sin embargo, finalmente no pudo concretarse debido a su participación en el torneo alemán.

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“De hecho, íbamos a entrenar este martes con él acá (en París). Le tuvimos que cancelar, porque estaba ahí en Hamburgo. Él es un referente para mí y sobre todo es mejor persona”, señaló Buse, quien destacó no solo la jerarquía deportiva de Djokovic, sino también su calidad humana.

La conexión entre ambos jugadores ha generado gran expectativa en el entorno del tenis, especialmente después del mensaje público de felicitación que el propio Djokovic dedicó al peruano tras su título en Hamburgo, donde le auguró una carrera prometedora con la frase: “el primero de muchos”.

Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos
Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos. Crédito: REUTERS

El sueño de Machu Picchu: un vínculo más allá de la cancha

Ignacio Buse también se refirió a la respuesta que publicó en redes sociales tras el saludo del serbio, en la que lo invitó simbólicamente a conocer Machu Picchu. El peruano reafirmó esa idea y dejó abierta la posibilidad de compartir una experiencia fuera del tenis con el ex número uno del mundo.

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“Viajar a Machu Picchu es algo que quiero hacer, seguro. Imagínate, si fuese con él, sería increíble. Claro que sí, pero a ver si se da la oportunidad en algún momento de la vida. Ojalá”, expresó la raqueta nacional, combinando ilusión y realismo ante una posibilidad que, por ahora, se mantiene más como un sueño personal que como un plan concreto.

Estas declaraciones reflejan también el impacto emocional que ha tenido en su carrera el reconocimiento de Djokovic, una figura que ha dominado el circuito durante más de una década y que hoy aparece como un referente directo en la trayectoria del peruano.

Ignacio Buse compartió entrenamiento con Novak Djokovic en Roma.
Ignacio Buse compartió entrenamiento con Novak Djokovic en Roma. Crédito: IBI26

Un debut con alta expectativa en Roland Garros

La entrevista llega en un contexto especialmente relevante para Buse, quien se prepara para disputar su debut en Roland Garros 2026, uno de los escenarios más exigentes del tenis mundial. El peruano aterriza en París con una creciente atención mediática tras su título en Hamburgo, resultado que no solo le otorgó su primer trofeo ATP, sino que también lo posicionó como una de las revelaciones del año.

Su crecimiento ha sido sostenido y su presencia en el circuito empieza a generar expectativa en cada torneo que disputa. En ese sentido, el ‘major’ de tierra batida representa una nueva oportunidad para consolidar su progresión y demostrar que su reciente éxito no ha sido circunstancial.

En este escenario, Buse tendrá un estreno de máxima exigencia, ya que deberá enfrentar en primera ronda al ruso Andrey Rublev (13°), uno de los jugadores más sólidos del circuito y habitual protagonista en instancias decisivas de los Grand Slams. Un desafío de alto nivel que marcará un termómetro inmediato para medir su adaptación en la élite del tenis mundial.

Además, el respaldo simbólico de figuras como Djokovic añade un componente adicional al presente competitivo del tenista peruano, elevando su perfil dentro del circuito y reforzando la percepción de que su carrera atraviesa un punto de inflexión.

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