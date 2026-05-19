Álbum Panini 2026, qué son los extra stickers de jugadores como Luis Díaz, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé: pueden costar cientos de miles de pesos

En los puntos de cambiatones de láminas en Bogotá estas son las más codiciadas - crédito @ggambino19/IG

Desde uno de los puntos de encuentro más emblemáticos para los aficionados al coleccionismo en Bogotá, ubicado en el centro comercial Caobos 147, en el barrio Cedritos (localidad de Usaquén, norte de la capital), dos creadores de contenido y apasionados del mundo Panini compartieron su perspectiva sobre los famosos “extra sticker” del álbum oficial de la Copa Mundial 2026.

David Sterimberg y el streamer conocido en redes sociales como @Gambino19 conversaron con decenas de fanáticos, intercambiando láminas y resolviendo dudas sobre las piezas más cotizadas de la colección.

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Para muchos coleccionistas, los “extra sticker” —también conocidos como stickers S, X, L y extra— se han convertido en un objeto de deseo.

Según explicó Sterimberg, estos adhesivos especiales han generado una auténtica fiebre en Colombia y otros países, no solo por su dificultad para encontrarlos en los sobres tradicionales, sino por el valor de intercambio y la emoción que despiertan entre quienes buscan completar el álbum.

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“Hay gente que viene solo a buscar estos extra sticker. Se ha creado una subcultura dentro del coleccionismo y el ambiente en Cedritos es prueba de eso”, relató el creador de contenido, mientras acompañaba el movimiento de intercambio de sobres y láminas.

Los coleccionistas se encuentran en uno de los puntos de cambiatones, ubicado en el centro comercial Caobos 147, en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá - crédito @ggambino19/IG

@Gambino19 resaltó que el precio de los extra sticker puede variar enormemente según la demanda y la rareza de cada pieza.

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“A veces te encuentras con que un sticker normal no lo quieren ni regalar, pero un extra sticker puede costar hasta 10 o 20 veces más que una lámina común. Todo depende de cuál sea y de cuántas copias se hayan distribuido”, explicó el streamer y coleccionista.

En sus palabras, en Cedritos se han visto transacciones donde coleccionistas pagan entre 20.000 y 50.000 pesos por un solo extra sticker, especialmente si se trata de figuras populares o de difícil acceso.

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Sterimberg añadió que, para muchos, el valor va más allá de lo económico.

“El coleccionismo es nostalgia, es volver a ser niño. Hay familias completas cambiando láminas, grupos de amigos que se organizan y hasta retos en redes sociales por conseguir los extra sticker. Es una experiencia de comunidad”, dijo el influencer que comparte contenido relacionado al deporte.

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La lámina especial de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026 alcanzó a venderse en $400.000 en Cedritos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/@chibcholandia/X

En Cedritos, los sábados y domingos se llenan de mesas improvisadas, álbumes abiertos y coleccionistas mostrando con orgullo sus hallazgos más raros.

Una de las particularidades de los extra sticker del álbum Panini 2026 es que algunos incluyen imágenes alternativas de los jugadores, celebraciones icónicas o momentos destacados de las selecciones, lo que les da un atractivo extra para quienes buscan algo más que las tradicionales fotos de equipo.

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Es tal la pasión que despiertan estas láminas especiales que “hay gente que solo colecciona los extras, ni siquiera el álbum completo. Es como una colección dentro de la colección”, señala @Gambino19.

Ambos creadores de contenido coincidieron en que el auge de los extra sticker ha impulsado la creatividad y la interacción en los puntos de venta y cambio.

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Además de las láminas del colombiano Luis Díaz y el francés Kylian Mbappé, las del argentino Lionel Messi y la del portugués Cristiano Ronaldo son de las más caras - crédito @ggambino19/IG

“Ves niños, adultos y hasta abuelos haciendo trueques, preguntando por los S, X y L. Algunos vienen con listas en Excel, otros los buscan para regalar. El ambiente es muy diferente al de hace unos años”, comentó Sterimberg.

En cuanto a la especulación con los precios, ambos admiten que existe una burbuja alrededor de ciertos stickers, pero insisten en que el verdadero valor está en la experiencia compartida.

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“Hay quienes solo quieren el álbum para revenderlo, pero la mayoría viene por la emoción del intercambio, por los recuerdos y por el vínculo que se crea entre coleccionistas. Eso tiene un valor que no se mide en plata”, concluyó @Gambino19.

La fiebre por completar el álbum, conseguir los adhesivos más escasos y compartir la experiencia con otros, sigue más viva que nunca en la capital colombiana, y en otros puntos como las afueras de la sede del supermercado Carulla en el barrio Pablo VI (Teusaquillo), o la entrada del centro comercial Portal 80 que da a la zona de acceso de Transmilenio.

Además del colombiano Luis Díaz, las láminas especiales del portugués Cristiano Ronaldo, y el argentino Lionel Messi son las más codiciadas - crédito @ggambino19/IG | @dsterimberg/IG

Cuáles son los extra stickers más costosos

Según Sterimberg, uno de los nombres que más se repite entre quienes buscan completar el álbum es el de Kylian Mbappé.

“El extra sticker de Mbappé es, sin duda, uno de los más costosos de todo el álbum Panini 2026. Es el más buscado, casi un trofeo para los coleccionistas”, explicó. Esto se debe, en parte, a la popularidad del delantero francés y a la limitada circulación de su lámina especial, que ha elevado los precios en los intercambios y ventas entre aficionados.

@Gambino19 añadió que, en general, los extra stickers de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también alcanzan precios elevados, pero ninguno iguala la demanda y el valor del de Mbappé.

“La gente paga sumas muy altas, incluso superiores a los 150.000 o 200.000 pesos, solo por tener ese sticker en su álbum. Es como el santo grial para muchos”, señaló el streamer.

Ambos coleccionistas coincidieron en que la dificultad para obtener estos extra stickers radica en su baja probabilidad de aparición en los sobres tradicionales y en la fiebre mundialista que acompaña a las figuras más mediáticas del fútbol.

Una de las láminas más preguntadas en el punto de Cedrito ha sido la de Kylian Mbappé - crédito captura de pantalla ebay

Además, hay stickers adicionales que, aunque no alcanzan el precio de Mbappé, también figuran entre los más caros, como los de Vinícius Jr., Jude Bellingham o algunos de las selecciones favoritas al título.

Los coleccionistas recomiendan a quienes buscan estos stickers tener paciencia y aprovechar los puntos de intercambio, donde a veces es posible conseguirlos mediante trueque, evitando los sobreprecios del mercado secundario.

“Aquí en Bogotá, sobre todo en Cedritos, pasan cosas increíbles. A veces aparece alguien con ese extra sticker y se arma toda una movida alrededor, porque no es fácil verlo en los intercambios”, relató Sterimberg.