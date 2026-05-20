Del mapa de papel a la billetera digital, así transformó Google 16 años de vida cotidiana en el Perú

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 66% de los peruanos conectados se siente entusiasmado por el uso de herramientas con inteligencia artificial (IA), según datos de Ipsos, y un 72% confía en que esta tecnología transformará de forma positiva su futuro laboral. La cifra convierte al Perú en el país más optimista de América Latina frente a la IA, una distinción que coincide con los 16 años de operaciones de Google en el país, cumplidos el 18 de mayo de 2026.

La pregunta que muchos usuarios ya no saben responder es cómo sobrevivían al tráfico de Lima sin un mapa interactivo en el celular, o cómo pagaban sin una billetera digital en el bolsillo. Desde que Google inició operaciones en el Perú el 18 de mayo de 2010, la tecnología pasó de ser una novedad a convertirse en una herramienta de uso diario para millones de ciudadanos.

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Una representación gráfica digital muestra el mapa de Perú con íconos de seguridad, educación, transporte y salud, ilustrando la conectividad tecnológica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido comenzó en 2012 con la llegada de YouTube y la digitalización de Machu Picchu en Street View, una apuesta por mostrar el patrimonio cultural peruano al mundo. Más de una década después, las prioridades se trasladaron hacia la utilidad cotidiana. En noviembre de 2023, la Billetera de Google introdujo los pagos sin contacto desde el celular, desplazando al efectivo en transacciones del día a día. En julio de 2024, Google Maps dio un paso más en el caos del transporte urbano de Lima Metropolitana: gracias a una alianza con Ualabee, la aplicación incorporó la predicción en tiempo real de frecuencias, horarios y rutas exactas de buses convencionales y alimentadores.

El 72% de los peruanos conectados confía en que la inteligencia artificial transformará positivamente su futuro laboral, de acuerdo con los estudios globales de Ipsos. Esa receptividad convirtió al país en un terreno fértil para la expansión del ecosistema tecnológico de Google más allá de los productos de consumo masivo.

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(Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

Uno de los frentes más recientes es la ciberseguridad. Google anunció un fondo de USD 150.000 destinado a la ONG Fundación Estrategia País, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de emprendedores locales y comunidades en crecimiento. La iniciativa apunta a la protección de datos comerciales, la prevención de riesgos y la consolidación de negocios en el entorno digital.

Educación en digital

En paralelo, la compañía amplió su apuesta por la educación tecnológica. A través de un fondo de 2 millones de soles otorgado a la organización Kodea —en el marco de las celebraciones por el 15° aniversario de Google en el país—, se alcanzó la capacitación de 50.000 profesores y estudiantes de escuelas públicas en habilidades de IA. A ese esfuerzo se sumó el despliegue de 5.000 becas del programa Crece con Google, orientadas a brindar acceso gratuito a certificaciones profesionales y cursos especializados en prompting para conectar el talento joven con el mercado laboral.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

El vínculo con la cultura también forma parte del balance. Google Arts & Culture desarrolló proyectos junto a la Biblioteca Nacional del Perú para digitalizar y difundir el patrimonio histórico del país a escala global.