¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia de abuso sexual

Sergio Peña y Miguel Trauco dejaron de pertenecer a Alianza Lima. Crédito: Difusión.

El escándalo generado por el ingreso —y posterior denuncia de abuso sexual— de una mujer al hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo ha derivado en la salida de dos de los involucrados. Sergio Peña, ya instalado en Turquía, y Miguel Trauco, sondeado por un club de Liga 2, han dejado de pertenecer a la institución ‘blanquiazul’.

A través de un comunicado en redes sociales, la entidad victoriana informó a todos sus simpatizantes y a la opinión pública que ambos deportistas no seguirán bajo las filas de Pablo Guede. De momento, Peña ya ha sido oficializado en el Sakaryaspor de la segunda división turca; por su lado, Trauco está en negociaciones con Unión Comercio, club que lo vio nacer profesionalmente.

La gran incógnita de una vasta cantidad de aficionados del club en los comentarios es la ausencia de Carlos Zambrano. El defensor central no fue incluido en el comunicado. De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, el exzaguero de Boca Juniors correría el mismo destino.

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco. Crédito: X Alianza Lima.

“Se está negociando con Carlos Zambrano en esa misma línea pero hay muchas trabas por el entorno del jugador para llegar a un buen puerto”, compartió el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter). Por lo tanto, restan detalles para que ‘El Kaiser’ deje de pertenecer a Alianza Lima, club al que arribó en 2023.

Peña a la segunda división de Turquía

El paso de Sergio Peña por Alianza Lima llegó a su fin. El jugador regresa al fútbol europeo luego de verse envuelto en un grave incidente durante la concentración de pretemporada. Aquel suceso derivó en una denuncia ante la justicia y marcó su salida de la institución blanquiazul. Su carrera continuará en el Sakaryaspor de Turquía.

El reto en su nuevo club es enorme. El Sakaryaspor vive un momento crítico y se ubica en los últimos puestos de la liga. El objetivo principal es la permanencia, por lo que el peruano llega con la urgencia de aportar resultados para salvar al equipo de la baja.

Sergio Peña, oficializado en el Sakaryaspor de la segunda división turca.

Futbolistas serán juzgados en Uruguay

La situación legal de la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual entra en una fase decisiva. El abogado de la víctima, Luis Deuteris, confirmó que la causa se trasladará formalmente a Montevideo en los próximos días.

En la capital uruguaya, el juez competente tomará las decisiones pertinentes y citará a los futbolistas involucrados. Los tres deportistas acudirán bajo la condición de indagados para prestar su declaración sobre los hechos ocurridos en un hotel de concentración.

La defensa de la joven asegura que existen pruebas contundentes que respaldan la denuncia de relaciones sexuales no consentidas. Según el letrado, el expediente incluye constancias físicas que demuestran la comisión de un hecho violento. Además de estos exámenes médicos, la justicia cuenta con chats que la víctima mantuvo con una amiga poco después del incidente.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son acusados de agresión sexual en Uruguay. (ATV)

El abogado también reveló detalles sobre los momentos posteriores al supuesto abuso ocurrido durante la madrugada. Según el testimonio del letrado, Carlos Zambrano intentó comunicarse con la joven a la mañana siguiente, pero ella rechazó cualquier tipo de contacto. El representante legal subrayó que la filtración de la denuncia original en redes sociales no afecta el proceso, pues la víctima ya amplió y precisó su declaración ante la fiscalía.

Ahora, el sistema judicial uruguayo deberá determinar si las pruebas recolectadas son suficientes para ordenar medidas restrictivas o detenciones contra los jugadores de Alianza Lima. La prioridad de la defensa es proteger la integridad de la joven mientras el proceso avanza hacia una etapa de confrontación directa.