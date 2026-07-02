Compleja operación cardíaca devuelve la esperanza a paciente de 81 años

Después del tratamiento, Juan Zenón volvió a respirar sin esfuerzo y retomó progresivamente sus actividades cotidianas - Créditos: Essalud.

Juan Zenón Álvarez Tirado recuperó la esperanza tras superar una compleja intervención cardíaca realizada en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, de Essalud Lambayeque. El paciente, de 81 años, recibió dos procedimientos especializados durante una sola operación, una decisión médica que permitió atender dos graves problemas cardiovasculares sin recurrir a una cirugía a corazón abierto, alternativa que representaba un alto riesgo debido a su edad.

El adulto mayor ingresó al establecimiento de salud después de presentar constantes desmayos, dificultad para respirar al caminar y un evidente deterioro en su condición física.

Luego de diversos exámenes, los especialistas confirmaron que padecía una estenosis aórtica severa, enfermedad que impedía el adecuado funcionamiento de la principal válvula del corazón y comprometía seriamente su vida.

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El equipo multidisciplinario realizó una revascularización miocárdica y el implante de una válvula aórtica de última generación, evitando una cirugía a corazón abierto por el alto riesgo - Créditos: Essalud.

Las evaluaciones también identificaron una obstrucción en una de las arterias principales del órgano. Ante ese diagnóstico, un equipo multidisciplinario optó por ejecutar dos procedimientos durante la misma intervención: una revascularización miocárdica y el implante de una válvula aórtica de última generación. Esta alternativa permitió evitar una operación convencional, considerada demasiado riesgosa para un paciente de su edad.

La operación estuvo a cargo de los cardiólogos intervencionistas William Cornelio Fuster, Pedro Casa Laura y Piero Custodio Sánchez. Además, participaron especialistas de Anestesiología, Cuidados Intensivos y personal asistencial, quienes coordinaron cada etapa del tratamiento con el propósito de garantizar el éxito del procedimiento.

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Después de la cirugía, la evolución clínica de Juan Zenón resultó favorable, por lo que recibió el alta médica. Desde entonces, puede respirar sin esfuerzo y retomar de forma progresiva sus actividades cotidianas. Asimismo, afronta un periodo de recuperación considerablemente menor en comparación con el que habría requerido una intervención quirúrgica convencional.

La intervención permitió una recuperación más rápida y el paciente recibió el alta médica tras presentar una evolución clínica favorable - Créditos: Essalud.

Visiblemente emocionado, Juan Zenón Álvarez Tirado agradeció al equipo médico por la atención recibida. Contó que, a sus 81 años, pensó que su corazón ya estaba cansado y que le quedaba poco tiempo, pero afirmó que ahora siente que ha vuelto a nacer gracias al tratamiento que recibió.

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Gracias a esa intervención especializada, el paciente dejó atrás los desmayos y la dificultad para respirar que afectaban su vida diaria. Hoy afronta una nueva etapa junto a su familia, después de superar un cuadro que, en un inicio, parecía no ofrecer una alternativa favorable.

Salvan a mujer de 66 años con una compleja cirugía cardíaca

Otro caso similar ocurrió hace algunas semanas. Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (Essalud) salvó la vida de una asegurada de 66 años, Katy Müller Medina, mediante una cirugía cardíaca de alta complejidad. La paciente llegó a un chequeo médico tras presentar agotamiento y falta de aire. Los especialistas le diagnosticaron estenosis aórtica severa, un estrechamiento grave de la válvula aórtica que dificulta el flujo de sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

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Durante la evaluación, los médicos detectaron un segundo problema de alto riesgo: una dilatación en la arteria aorta —el principal vaso que distribuye la sangre al organismo—, descrita como un “globo debilitado”. Esa condición elevaba la probabilidad de una complicación crítica, por lo que el abordaje debía resolver ambas afecciones en una sola intervención.

La operación duró cinco horas y se realizó con una técnica mínimamente invasiva. El equipo practicó un corte de cinco centímetros en el pecho para reemplazar la válvula aórtica por una prótesis biológica y, además, sustituir el segmento comprometido de la aorta con una prótesis especial. Según explicó el cirujano cardiovascular Pedro Rojas Sánchez, este enfoque buscó reducir la agresión al organismo sin perder eficacia quirúrgica.

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