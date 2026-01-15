Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

Jesús Pretell sosteniendo una figura suya durante su presentación en el estadio Rodrigo Paz Delgado. - Crédito: LDU

Jesús Pretell es el último nombre nacional traspasado al exterior. En concreto a Liga de Quito en una operación que tuvo como principal valedor a Tiago Nunes, en cuyo paso como entrenador de Sporting Cristal quedó encandilado por el despliegue, dinámica y musculo del mediocentro peruano que ha fichado por los ‘albos’.

En una muestra de agradecimiento, el futbolista criado en las divisiones menores de La Florida compartió un mensaje muy especial para el ilustre técnico brasileño en su tarde de presentación como refuerzo para el siguiente curso en el estadio Rodrigo Paz Delgado: “Tiago Nunes es un entrenador de jerarquía”.

Jesús Pretell llega al estadio Rodrigo Paz Delgado en calidad de refuerzo. - Crédito: LDU

Consultado acerca de la popular frase “con Jesús Pretell iría a la guerra” patentada por el estratega brasileño, respondió: “Es una frase que me motiva mucho y que me causa compromiso. Hoy estar en Liga de Quito es un privilegio, estoy agradecido con la confianza y tengo que retribuir en el campo demostrando de qué estoy hecho y que vengo a aportar para lograr grandes objetivos".

Durante su primer contacto con la afición liguista, el peruano quedó impactado por el parecido del público con el de su antiguo club. “Liga de Quito me recuerda a Sporting Cristal. ¿Sabes por qué? Por el cariño de la hinchada, eso he podido enlazarlo con el club. Pude sentirlo así donde estaba, pero hoy me toca estar en LDU y he podido disfrutar del momento", sostuvo.

El mediocampista nacional establece una curiosa comparativas. | VIDEO: Deco Espinosa

Y en ese mismo clima lleno de júbilo y emoción dijo que “debo agradecerle a Dios por ese nuevo reto, agradecerle a la hinchada por el recibimiento, a todos en general. La verdad estoy muy feliz de venir al ‘Rey de Copas’, un grande de Ecuador. Daré todo de mí para conseguir los objetivos”.

Jesús Pretell forma parte del grupo de cinco refuerzos recién aterrizados en LDU junto a Alejandro Tobar, Luis Segovia, Janner Corozo y Yerlin Quiñónez. El CT, además, ha solicitado la llegada de otros tres puntuales más para así cerrar el mercado.

Jesús Pretell en plena tarde de presentación con los 'albos'. - Crédito: LDU

Admiración

A Pretell lo motivó moverse hacia Liga Deportiva Universitaria de Quito la historia, grandeza y reconocimiento de la institución en el exterior. Incluso jugando en Sporting Cristal escuchaba de la trascendencia del ‘Rey de Copas’.

“Liga de Quito es un club histórico, un club con una competencia internacional muy importante. Han pasado muchos jugadores también peruanos. Hoy que me toca estar aquí y yo tengo que dar lo mejor de mí. Estoy muy comprometido", mencionó en zona mixta.

El futbolista de la selección peruana comparte su admiración por el Rey de Copas de Ecuador. | VIDEO: Radio La Redonda

“Acá estoy conociendo algunos compañeros. En Perú he podido conversar un poco, pero más que conversar, el grupo ya conoce este club, porque internacionalmente es muy importante, como lo dije. Entonces, hoy me toca a mí demostrar en el parque estar a la altura que por acá han pasado grandes jugadores“, sumó.

Acerca de las diferencias de las competiciones, aclaró que “en Perú el jugador es muy bueno. Acá la competencia en Ecuador es un poco más fuerte en el tema físico. Por ese lado me gusta mucho porque se caracteriza a mi juego”.

Jesús Pretell y su primera experiencia en el extranjero: LDU de Quito. Crédito: Instagram Jesús Pretell.

Al finalizar la temporada 2025, LDU Quito tuvo un año intenso tanto en el plano doméstico como internacional. En la LigaPro terminaron segundos, lo que les aseguró un lugar en torneos continentales, aunque no lograron revalidar el título obtenido en 2024 tras el triunfo de Independiente del Valle.

En la Copa Ecuador quedaron subcampeones tras perder la final ante Universidad Católica. A nivel continental, llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores, destacándose con una victoria 3–0 sobre Palmeiras, pero fueron eliminados tras caer 0–4 en la vuelta y no alcanzaron la final.