Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”

El atacante optó por regresar a su país. (L1 Max)

Gabriel Costa anunció su salida de Perú el miércoles 4 de febrero mediante un comunicado. Durante su estadía en el país, obtuvo títulos con los clubes más destacados y fue convocado para integrar la selección nacional. Su mensaje de despedida generó reacciones inesperadas en el fútbol peruano y marcó el cierre de una etapa en la que alcanzó logros relevantes tanto a nivel de clubes como en el ámbito internacional.

Lo inesperado de la publicación de ‘Gabi’ radica en que figuraba entre las opciones de dos clubes y diversos medios sostenían que su futuro ya estaba decidido, con un posible pase a una institución de Segunda División. Esta versión se acercaba a la realidad, aunque la transferencia no se formalizó por una decisión del mismo equipo.

El periodista deportivo Gustavo Peralta aportó detalles en la reciente edición del programa de YouTube Hablemos de Max. Según su información, Gabriel Costa tenía un acuerdo cerrado con Universidad San Martín, pero el cuadro ‘santo’ decidió retractarse de manera inesperada. La negociación se frustró en instancias finales, dejando al futbolista sin concretar su permanencie en el fútbol peruano.

“Él ya tenía un acuerdo con la San Martín, que tenía que materializarse en una firma de contrato. Después se ha retractado San Martín y le dijo que ya no quería. Previamente, en ese camino de retractarse, le pidieron un informe médico sobre su situación de la rodilla. Informe que salió positivo para Gabriel Costa y está bien. Pero le dijeron que ya no querían. Entonces, el acuerdo lo tiraron a la basura y ya no va”, acotó.

Aunque el jugador nacionalizado peruano superó los exámenes médicos requeridos, la USMP resolvió no mantener el acuerdo que ambas partes habían alcanzado. “Estaba acordado todo. Solo faltaba que le firmen el contrato y los pasajes para venir a Lima. Pero ya estaba”, afirmó Peralta, quien descartó que la ruptura se debiera a diferencias económicas.

Finalmente, Gustavo Peralta indicó que Gabriel Costa no jugará en Perú durante 2026, ya que no dispone de oportunidades concretas tras el retiro del interés de Sport Boys. “Se retractaron y estuve preguntando: ¿Hay posibilidades de ir a otro club? Me dijo que no. De repente, buscar a otro club en otro país, en Uruguay. En Perú no hay opciones, porque en Sport Boys tampoco lo quiere“, cerró.

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2.

La despedida de Gabriel Costa del Perú

Gabriel Costa reapareció con un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde realizó un repaso de su trayectoria en la liga peruana y agradeció a los clubes que lo recibieron. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, escribió Costa.

El futbolista resaltó que vivió etapas distintas y enfrentó grandes desafíos en cada club, experiencias que culminaron con la obtención de títulos. “Con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón”, señaló. Destacó que esos títulos fueron fruto del esfuerzo diario y de la pasión por el fútbol en Perú.

Gabriel Costa se despidió del Perú mediante su red social.

Costa inició su carrera en el país con Alianza Lima hace más de una década y, desde entonces, continuó su camino en equipos como Sporting Cristal y Universitario, consolidando su nombre en el fútbol local. “Cada campeonato quedó marcado en mi carrera y en mi corazón”, reconoció.

Al concluir su mensaje, acompañado por imágenes significativas de su paso por el campeonato peruano, el delantero afirmó que su carrera seguirá un rumbo diferente, lejos del país donde alcanzó reconocimiento. “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos y el cariño recibido quedarán para siempre”, expresó.