Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés

El equipo de la capital danesa se impuso con un 2-1 sobre Randers FC, con un gol en el tiempo añadido que mantiene a los dirigidos por Jacob Neestrup líderes del grupo de descenso y cerca de la Conference League (Facebook / FC Kobenhavn)

FC Copenhague consiguió una ajustada victoria por 2-1 sobre Randers FC en el Cepheus Park, en duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga de Dinamarca. El equipo dirigido por Jacob Neestrup, con el peruano Marcos López como titular hasta los 75 minutos, sumó tres puntos fundamentales en su objetivo por asegurar presencia internacional la próxima temporada.

Con este triunfo, los capitalinos alcanzaron los 35 puntos y se mantienen en lo más alto de la tabla del grupo de descenso, un punto por encima de Odense y con una brecha de ocho unidades respecto a la zona de descenso directo.

El enfrentamiento resultó parejo en la primera mitad, con ambos equipos alternando la posesión del balón. Randers generó siete remates peligrosos que exigieron varias intervenciones del arquero Kamil Grabara, pero no consiguió abrir el marcador antes del descanso. El cero a cero reflejó la disputa cerrada y la intensidad que ambos conjuntos imprimieron en el arranque del partido.

FC Copenhague revirtió el marcador en el tramo final del partido

FC Copenhague reaccionó en los minutos finales y dio vuelta un partido que parecía perdido, mostrando carácter en el momento justo para sostener su liderazgo en la tabla. (Facebook / FC Kobenhavn)

La segunda mitad modificó la dinámica del encuentro, ya que Randers se adelantó en el marcador a los 66 minutos con un tanto de Daniel Hoegh, quien capitalizó una habilitación de Mathías Greve. La respuesta del FC Copenhague no se hizo esperar: el entrenador dispuso variantes tácticas, incluyendo la salida de Marcos López a los 75 minutos, y el equipo reforzó su ofensiva en busca del empate.

La insistencia de la visita se tradujo en goles en el último tramo. El sueco Viktor Claesson igualó la cuenta a los 83 minutos y, en tiempo de descuento, William Clem —recién ingresado por López— marcó el 2-1 definitivo, sellando un resultado vital para las aspiraciones de los daneses. Con este desenlace, el FC Copenhague consolidó su liderazgo en la tabla y dio un paso importante hacia la clasificación para los playoffs de la Conference League.

López suma confianza y continuidad tras su regreso de la selección peruana

Con ritmo y regularidad, López gana terreno en Copenhague, reafirmando su rol dentro del equipo tras su participación reciente con la selección peruana. (Facebook / Selección Peruana de Fútbol)

La actuación de Marcos López fue valorada por el cuerpo técnico, que le otorgó minutos importantes tras su regreso a Dinamarca luego de integrar la delegación de la selección peruana en la reciente fecha FIFA de marzo. El lateral izquierdo ha logrado mantener regularidad en el FC Copenhague, lo que refuerza la confianza del entrenador Jacob Neestrup en su rendimiento para la recta final del torneo doméstico.

El defensor peruano, que participó activamente en las transiciones defensivas y ofensivas durante los 75 minutos en cancha, busca consolidarse como pieza clave del conjunto escandinavo. Su desempeño en la Superliga danesa es seguido de cerca por el comando técnico de la selección nacional, que valora su continuidad en el fútbol europeo.

Próximo reto: Copenhague visitará a Vejle en la Liga de Dinamarca

Con la mira en ampliar su liderazgo, Copenhague enfrentará a Vejle en un partido clave que podría marcar el rumbo definitivo en la tabla. (Facebook / FC Kobenhavn)

Tras esta victoria ante Randers FC, FC Copenhague se prepara para enfrentar a Vejle, equipo que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones y es uno de los principales candidatos al descenso directo.

El encuentro representa una nueva oportunidad para que el cuadro capitalino amplíe su ventaja en la cima del grupo de descenso y asegure su participación en la próxima edición de la Conference League.

La Superliga de Dinamarca, con su sistema de grupos tras la fase regular, exige máxima concentración en cada jornada. El calendario del FC Copenhague contempla duelos decisivos en esta etapa, por lo que la presencia de futbolistas como Marcos López resulta determinante en la búsqueda de objetivos institucionales y en el fortalecimiento del plantel para compromisos internacionales futuros. La próxima fecha el equipo del peruano visitará al Vejle. El choque está programado para el próximo domingo 19 de abril desde las 11:00 horas (Perú).