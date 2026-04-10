Diego Elías conquista El Gouna International Open 2026 sin ceder sets y se afirma en la élite del ranking mundial

Experimenta la emoción pura de la victoria cuando Diego Elías asegura el punto del campeonato con una actuación dominante. Una victoria histórica para el Puma peruano en suelo egipcio. | X / @PSASquashTour

Diego Elías ha alcanzado uno de los momentos más destacados de su carrera al consagrarse campeón de El Gouna International Open 2026, uno de los torneos de mayor prestigio del circuito profesional, sin ceder un solo set en la final. Elías cerró una actuación impecable al superar en la final al egipcio Mohamad Zakaria por 3-0, con parciales de 11-4, 11-2 y 11-6, consolidando así su presencia en la élite del squash mundial.

El peruano de 29 años vivió una semana memorable en Egipto. Su camino al título estuvo marcado por un rendimiento sólido y por la victoria clave en semifinales sobre Mostafa Asal, el actual número uno del mundo. En ese partido, el peruano cortó una racha de 27 triunfos consecutivos de Asal y remontó un 6-1 adverso en el set definitivo, demostrando temple, capacidad competitiva y un físico privilegiado.

Durante la final, Elías impuso su ritmo desde los primeros minutos. Mostró precisión en cada movimiento y logró neutralizar a Zakaria, uno de los talentos emergentes del squash egipcio. El dominio del peruano fue total, limitando las oportunidades de su rival y cerrando el partido en poco más de 40 minutos. Con esta victoria, Elías suma su primer trofeo en El Gouna International y el título número 22 de su carrera profesional.

Diego Elías levantó su 22° trofeo como profesional. Crédito: PSA.

Además, Elías se convierte así en el primer no egipcio en ganar este torneo desde el francés Grégory Gaultier en 2017, rompiendo así la hegemonía local en el certamen. Asimismo, impidió que Zakaria se convirtiera en el tercer jugador masculino más joven en conquistar un major, reafirmando la vigencia y experiencia del peruano en instancias decisivas.

El impacto de este triunfo es doble: no solo refuerza su posición como tercero en el ranking PSA, sino que también confirma su regreso al mejor nivel tras un periodo de resultados adversos. “Muy contento con la semana entera. Regresé a mi juego. Dejé de cometer errores y traté de jugar lo más sólido que pude. Para ser honesto, en dos meses y medio perdí partidos que fueron muy duros de procesar”, concedió tras levantar el trofeo.

El propio Elías reconoció la importancia de sentirse pleno en lo físico: “Cuando me siento bien físicamente, como en toda esta semana, es diferente. Estoy más cómodo y en una buena posición casi todo el tiempo. Eso hace una gran diferencia. Estoy contento de sentirme bien después del duro partido de ayer. Demuestra que todo mi trabajo valió la pena”, agregó en diálogo con la Professional Squash Association (PSA).

Diego Elías, campeón luego de meses de resultados adversos a causa de las lesiones. Crédito: PSA.

Su desempeño en Egipto fue una demostración de consistencia y madurez, atributos que lo sostienen como uno de los jugadores más sólidos y regulares en el circuito internacional. Este título le otorga nuevos bríos de cara a los próximos desafíos y fortalece su imagen como referente del deporte peruano.

Invitación a soñar

La consagración de Diego Elías en el Gouna International Open 2026 abre una ventana de ilusión para el deporte peruano, especialmente tras la confirmación del squash como disciplina olímpica para los Juegos de Los Ángeles 2028. Su presente y proyección lo convierten en una de las principales esperanzas de medalla de oro para Perú en la cita olímpica.

Elías, ya consolidado en el podio mundial, cuenta con la experiencia y el nivel necesario para competir ante los mejores en escenarios de máxima exigencia. Su capacidad para superar a figuras como Mostafa Asal y para mantenerse competitivo en las etapas finales de los grandes torneos lo posicionan como un candidato real a protagonizar jornadas históricas en el futuro.

Si mantiene este rendimiento, el ‘Puma’ puede inspirar a nuevas generaciones de deportistas peruanos y elevar el perfil del squash nacional en el concierto internacional. El camino hacia Los Ángeles 2028 se presenta como un reto ambicioso, pero el presente de Elías invita a soñar con un resultado memorable para el deporte peruano.

El squashista peruano se quedó con la victoria por 3-2 y clasificó a la final de El Gouna International Open 2026. (Video: PSA Tour)