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¿Adiós a Universitario? Coraima Gómez abre la duda tras el cierre de temporada: “Hace tiempo me sacaron de algunos clubes”

La referente ‘crema’ se pronunció sobre su continuidad en el club tras terminar la Liga Peruana de Vóley 2025/26 dentro del podio

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La punta nacional dejó en duda su permanencia con las ‘pumas’ y compartió una reflexión tras el cierre de la temporada. (Video: La Cátedra Deportes)

El cierre de de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 no solo dejó a Universitario de Deportes en el podio, también abrió una gran interrogante: el futuro de Coraima Gómez. Tras imponerse a Géminis en la serie por el tercer lugar, la referente ‘crema’ evitó confirmar su continuidad y dejó en el aire su presencia en el club para la próxima temporada.

Luego de quedarse con la medalla de bronce, Gómez destacó el esfuerzo colectivo en una campaña exigente, en la que la ‘U’ rozó la final tras librar una dura llave ante Universidad San Martín. Aunque no se concretó ese objetivo ambicioso, el equipo igualmente hizo historia al alcanzar por primera vez el podio en la competencia.

“Estoy contenta por el resultado, emocionada a más no poder. Estoy bastante orgullosa del grupo que me ha tocado esta temporada. Lo hemos sufrido bastante en los entrenamientos, en los juegos. Algunos resultados no se nos daban, pero gracias a nuestro esfuerzo y a la confianza que tenemos entre todas, hemos obtenido este tercer puesto”, expresó a la prensa local.

A lo largo de los últimos años, Coraima Gómez se consolidó como una pieza clave en Universitario. Más allá de su conocido hinchaje por Alianza Lima, siempre mostró profesionalismo y liderazgo, siendo fundamental en el crecimiento del club y en su regreso a la máxima categoría del vóley peruano. Sin embargo, su etapa con las ‘pumas’ podría haber llegado a su fin.

Coraima Gómez es una de las referentes del plantel de Universitario.
Coraima Gómez es una de las referentes del plantel de Universitario. Crédito: Puro Vóley

¿Se queda o se va?

Consultada sobre su continuidad en Universitario, Coraima Gómez fue clara y no dio certezas: “No lo sé”. Con esa respuesta, dejó abierto su futuro de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y sembró la duda sobre si seguirá vistiendo la camiseta de las ‘pumas’.

En lo personal, la voleibolista reconoció que atravesó un año especialmente complicado, en el que incluso le tocó asumir un rol secundario dentro del plantel. En ese contexto, y tras poner en duda su permanencia, elaboró una reflexión más profunda: dejó en claro que aún tiene mucho por dar, pero también recordó los momentos difíciles de su carrera, cuando tuvo que salir de otros clubes y reinventarse para seguir adelante.

“Has sido una temporada bastante difícil, porque me ha tocado ver desde afuera muchos partidos. Se siente diferente cuando no participas, pero me considero una persona con garra, con corazón, siempre echada para adelante. No es la primera vez que me pasa o que tengo obstáculos en la vida, mi rodilla es una de ellas. Hace mucho tiempo me sacaron de algunos clubes, pero hay Coraima para rato”, aseguró.

Universitario Vóley cerró la temporada en el tercer puesto.
Universitario Vóley cerró la temporada en el tercer puesto. Crédito: Prensa U

Universitario en el podio

Por primera vez en su historia, Universitario se subió al podio de la Liga Peruana de Vóley tras imponerse a Géminis en la serie por el tercer lugar con un contundente 3-0 en ambos partidos. Aunque no alcanzar la final fue un golpe duro, el equipo ‘crema’ supo transformar esa frustración en motivación para cerrar la temporada con el bronce.

“Para lograr este triunfo primó las ganas que teníamos. El partido contra San Martín se nos fue de la mano, podríamos estar ahora en la final, pero no se dio. Ese fue, digamos, el clavito que tuvimos y dijimos: vamos por todo, tenemos que tener una medalla. Esta temporada teníamos que estar en podio y lo logramos”, dijo Coraima.

Con el objetivo alcanzado, pero sin una decisión tomada, la punta de 29 años deja en pausa su futuro en Universitario. El cierre de la campaña abre un escenario incierto, donde su continuidad aún no está definida y su historia con las ‘pumas’ queda a la espera de lo que se decida en las próximas semanas.

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