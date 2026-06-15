Convocatoria laboral con más de 300 vacantes para este miércoles 17 de junio: conoce dónde y desde qué hora

Más de 14 empresas participarán en la actividad y evaluarán a los postulantes que asistan - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una convocatoria laboral con más de 300 vacantes para este miércoles 17 de junio, entre las 9 y las 13 horas, como parte de sus acciones para acercar oportunidades formales a quienes se encuentran en búsqueda activa de un puesto o evalúan un cambio de sector.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Empleo de San Juan de Lurigancho, ubicado en la avenida Germanio con jirón Vanadio s/n, a la altura del paradero 17 de la avenida Las Flores. De acuerdo con la entidad, más de 14 empresas participarán en la jornada y revisarán perfiles de los postulantes que asistan desde tempranas horas.

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El evento está dirigido a personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo, así como a quienes desean reorientar su trayectoria hacia nuevas funciones. Según informó el ministerio, el objetivo es facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos en un mismo espacio, con procesos de evaluación que se desarrollarán durante la mañana.

Los interesados deberán llevar su CV actualizado y su DNI, con datos claros de experiencia, formación y contacto para facilitar la revisión - Créditos: MTPE.

Para participar, los interesados deberán presentarse con su currículum vitae actualizado y su documento nacional de identidad (DNI). El MTPE recomendó llevar la información ordenada y con datos claros de experiencia, formación y medios de contacto, con el fin de agilizar la revisión de antecedentes y el registro en caso se solicite.

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Las vacantes disponibles superan las 300 plazas, aunque el ministerio no detalló en el anuncio los rubros específicos ni el número de puestos por empresa. La convocatoria, sin embargo, contempla la presencia de compañías de distintos sectores, por lo que se espera una oferta diversa de posiciones, tanto para perfiles con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad.

Este tipo de jornadas forma parte de una estrategia permanente de intermediación laboral. Además de San Juan de Lurigancho, el MTPE desarrolla actividades similares en otros puntos de Lima, incluido su Centro de Empleo en Jesús María, con el propósito de ampliar el alcance de estos servicios y facilitar el acceso a información y plazas disponibles.

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El ministerio anunció una convocatoria laboral con más de 300 vacantes para este miércoles 17 de junio - Créditos: MTPE.

Consejos para armar un buen CV

Encabezado: nombre completo, teléfono, correo profesional y distrito; añade enlace a LinkedIn o portafolio si aplica.

Perfil (3–4 líneas): cargo objetivo y fortaleza principal; menciona años de experiencia o especialidad.

Experiencia: orden cronológico inverso; por cada puesto incluye empresa, cargo, fechas y 3–5 logros medibles ( % , número , tiempo , monto ).

Educación y cursos: institución, programa y fechas; prioriza lo más relevante para la vacante.

Habilidades: separa técnicas (Excel, atención al cliente, maquinaria) y blandas (comunicación, orden); evita listas eternas.

Palabras clave: adapta el texto al aviso; usa términos del puesto sin copiar todo el anuncio.

Formato: una página si tienes poca experiencia; tipografía legible, márgenes y secciones claras.

Errores: revisa ortografía, evita fotos si no las piden, y no incluyas datos sensibles.

Funciones del MTPE

Diseña y ejecuta políticas públicas de empleo y promoción del trabajo.

Fiscaliza el cumplimiento de normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, según su competencia.

Ofrece servicios de intermediación laboral, orientación e información sobre vacantes.

Impulsa programas de capacitación para mejorar la empleabilidad.

Promueve la formalización laboral y el respeto de derechos de los trabajadores.

Administra mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, incluidos espacios de conciliación cuando corresponda.

Supervisa lineamientos vinculados a relaciones laborales, negociación colectiva y libertad sindical.

Coordina con gobiernos regionales y locales acciones de promoción del empleo.