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Con Piero Cari, Maxloren Castro y Francesco Andrealli: Thiago Kosloski anunció su primera convocatoria en la selección peruana Sub 20

El entrenador brasileño, asistente técnico de Mano Menezes en el seleccionado mayor, citó a 29 futbolistas para los duelos amistosos ante Chile

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Primera convocatoria de Thiago Kosloski
Primera convocatoria de Thiago Kosloski al mando de la selección peruana Sub 20. Crédito: FPF.

Thiago Kosloski ha delineado su primera nómina al mando de la selección peruana Sub 20. El adiestrador brasileño de 44 años definió su lista de convocados con 29 futbolistas provenientes de la Liga 1 y del fútbol extranjero. La relación de noveles jugadores está liderada por las figuras de Maxloren Castro y Piero Cari, ambos con experiencia en la primera división y en la selección mayor.

Francesco Andrealli, delantero en las juveniles del Como de Italia, también recibió y aceptó el llamado; así como Alberto Velásquez, ariete del Midtjylland de Dinamarca. Ambos atacantes intentarán plasmar su bagaje europeo en el seleccionado nacional bajo la dirección técnica de Kosloski.

De los futbolistas llamados desde el fútbol del ‘Viejo Continente’ también destaca la presencia de Rafael Guzmán, defensor central del Real Betis de España. Asimismo, Marco Rivas también se suma a la convocatoria. El delantero de Tigre de Argentina fue promovido al primer equipo en la temporada pasada.

Rafael Guzmán dejará Universitario y
Rafael Guzmán dejará Universitario y se marchará a Real Betis de España - Créditos: Gustavo Peralta.

Cabe precisar que la nómina presentada por Thiago Kosloski está enfocada en los encuentros amistosos que el combinado nacional afrontará ante Chile este domingo 29 y martes 31 de marzo. Estos compromisos sirven de preparación para el Sudamericano 2027, certamen clasificatorio al Mundial de la categoría que se desarrollará en las sedes de Uzbekistán y Azerbaiyán

“Construyendo la base, ajustando detalles y elevando el nivel en cada entrenamiento. Los desafíos se acercan y seguimos trabajando con seriedad para estar listos para cada uno de ellos”, compartió el entrenador brasileño de la categoría en sus redes sociales junto a imágenes de sus dirigidos en la Videna.

Lista completa de convocados de la selección peruana sub-20

  • Arqueros: Fabrisio Mesias (Alianza Lima), Brandon Carrol (Sporting Company) y Cesar Bautista (Sporting Cristal).
  • Defensas: Dylan Maceda (FBC Melgar), Jonathan Garcia (Alianza Lima), Joao Cuenca (Sporting Cristal), Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal), Alex Rojas (Alianza Lima), Diego Pablo (FBC Melgar), Aitor León (Athletic Club - ESP), Martín Huaman (Audax Italiano - CHI), Rafael Guzman (Real Betis - ESP) y Francessco Andrealli (Como - ITA).
  • Mediocampistas: Nathan Sanchez (Sevilla - ESP), Zait Gonzales (Alianza Lima), Gerson Castillo (Sporting Cristal), Santiago Berckemeyer (Sporting Cristal), Braydi Paz (Alianza Lima), Lionel Herrera (Sporting Cristal), Piero Cari (Alianza Lima) y Oliver Lopez (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Gabriel Soto (CD Santa Clara - POR), Marco Rivas (C.A. Tigre - ARG), Jair Moretti (Sporting Cristal), Josemaria Mellan (Sporting Cristal), Jeanpiero Falconi (FBC Melgar), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Alberto Velasquez (Midtjylland - DIN) y Nicolas Rengifo (ADT).
Primera convocatoria de Thiago Kosloski.
Primera convocatoria de Thiago Kosloski. Crédito: FPF.

Ausencias

La nómina de Thiago Kosloski presenta bajas sensibles debido a problemas físicos. En el arco, la ausencia de Paolo Doneda (AC Milan) resta seguridad bajo los tres palos. La defensa pierde solidez sin Philipp Eisele (E. Frankfurt), mientras que la zona creativa extraña el fútbol de Nicolás Cairo (Sassuolo) y la proyección de Alonzo Vincent (Servette).

En el ataque, la baja más notoria es la de Víctor Guzmán (Sporting de Lisboa), quien es una carta clave de gol en Europa. Estas ausencias obligaron al técnico brasileño a buscar nuevas variantes para los amistosos frente a Chile.

Víctor Guzmán demostrando su lado
Víctor Guzmán demostrando su lado lúdico con el balón. - Crédito: Sporting Clube

El perfil de Thiago Kosloski

Thiago Kosloski, estratega brasileño de 44 años natural de Telêmaco Borba, cuenta con un recorrido importante como asistente técnico en instituciones de la talla de Gremio, Fluminense y Corinthians. Su trayectoria se extiende también al ámbito de selecciones, tras haber integrado el cuerpo técnico de la Sub 20 de Brasil, experiencia que le ha permitido consolidar un perfil especializado en la formación y captación de talentos.

Gracias a esta labor formativa, Kosloski posee un conocimiento privilegiado sobre las nuevas joyas del fútbol brasileño. El técnico ha seguido de cerca la evolución de figuras consolidadas como Estevão y destaca la reciente irrupción de Rayan, a quien proyecta como un futbolista capacitado para competir en el máximo nivel del fútbol internacional.

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