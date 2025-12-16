Ignacio Buse enciende las alarmas por una lesión que pone en duda su presencia en la clasificación del Australian Open 2026

Ignacio Buse apunta a recuperarse el próximo mes, pero no dio mayores detalles acerca de la lesión que lo ha obligado a parar la pretemporada.

Ignacio Buse comunicó que una lesión lo ha obligado a frenar su preparación de cara a la próxima temporada. A través de su cuenta de Instagram, la primera raqueta peruana lamentó que el problema físico le exija parar los entrenamientos. A menos de un mes para el inicio de la clasificación en el Australian Open, la dolencia compromete su presencia en la justa.

“Hola a todos, quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista”, inició el Colorado, autor de un curso 2025 de colección, pues exhibe su mejor escaño en la clasificación ATP y se estrenó en la ronda principal de un Grand Slam: en el US Open ante Ben Shelton.

“No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad”, añade el sentido anuncio. “El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana”, detalló.

Comunicado de Ignacio Buse. Crédito: Instagram.

Buse no ha brindado mayores detalles acerca de la lesión que lo aqueja. El nacido en Lima hace 21 años y su equipo deberán trabajar a contrarreloj para llegar a tiempo a la exigente cita en Melbourne. El peruano es una de las cabezas de serie en la qualy y estuvo cerca de hacerse con un lugar directo en el cuadro principal.

“Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo y el cariño recibido. Seguiré trabajando con la máxima ilusión para regresar lo antes posible y en las mejores condiciones. Gracias por estar siempre ahí”, cerró el tenista #104 del mundo, ganador de dos torneos Challenger en el 2025, año en que también firmó sus primeras victorias ATP en Gstaad.

El tiempo apremia

Ignacio Buse está próximo a competir en su segunda clasificación del Australian Open. El tenista peruano rindió una prueba de alto nivel en su primera experiencia y se dispone a superar la fase previa gracias a la experiencia adquirida en el 2025.

Ignacio Buse pisará por segunda vez una de las pistas de Melbourne Park. A comparación de la edición anterior, asume este desafío con un rendimiento importante en el curso.

Sin embargo, la lesión a puertas de su debut en Melbourne Park pone en riesgo su presencia en el certamen internacional. El evento ya ha anunciado las fechas oficiales del inicio de la competencia. Del 12 al 17 de enero se llevarán a cabo los encuentros de clasificación. Los compromisos del cuadro principal está pactados a partir del 18 de enero hasta el 1 de febrero.

Cabe destacar que el tenista peruano se prepara para competir en Melbourne Park por segundo año consecutivo. En la edición anterior, tuvo un difícil debut en la fase de clasificación al enfrentarse al principal preclasificado, el alemán Dominik Koepfer, quien en ese momento era el mejor posicionado en el ranking ATP con el puesto 123. Buse inició el encuentro con fuerza, asegurando el primer set con un cómodo 6-2.

Sin embargo, el europeo consiguió recuperarse y se adjudicó el segundo set por 6-3. El partido se definió en un emocionante y extremadamente disputado tercer set que se extendió hasta el tie-break. Finalmente, Buse perdió con un ajustado marcador de 7-6(5), quedando el resultado final del encuentro en 2-6, 6-3 y 7-6(5) a favor del alemán.

Ignacio Buse le dio batalla a Dominik Koepfer, el primer sembrado de la 'qualy' del Open de Australia 2025. Crédito: Captura X

Gonzalo Bueno debuta

El tenista peruano Gonzalo Bueno enfrenta la semana de clasificación en Australia como una oportunidad significativa: será su debut en la fase clasificatoria de un Grand Slam, con el ambicioso objetivo de asegurar su ingreso al cuadro principal del primer torneo mayor de la temporada.

Bueno buscará capitalizar tanto las condiciones rápidas de las canchas del torneo como su actual buen estado físico para conseguir sus triunfos iniciales en un evento de esta envergadura. La experiencia que ha adquirido previamente en los circuitos Challenger e ITF resultará fundamental al medirse contra oponentes de mayor trayectoria.