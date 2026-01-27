Perú Deportes

Piero Alva cuestionó la ampliación de los cupos de extranjeros en la Liga 1: “Cada vez hay menos espacio para nuestra gente”

El exfutbolista y actual director técnico exhibió su descontento por la regla que permite siete deportistas foráneos en el torneo doméstico. “Me parece una mala decisión”, sostuvo

Guardar
Piero Alva, en desacuerdo con
Piero Alva, en desacuerdo con la ampliación de los cupos de extranjeros en Liga 1. Crédito: Universitario.

Una reciente sesión de las autoridades de la Liga 1 de Perú determinó ampliar a siete las plazas de futbolistas extranjeros. La modificación cayó bien en la mayoría de clubes, principalmente los capitalinos, de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, para Piero Alva, exjugador y director técnico de menores, esta medida no hace más que restar protagonismo a los deportistas nacionales.

El 'Zorro' fue enfático a la hora de señalar su postura. “Me parece una mala decisión”, concedió en diálogo con 'Exitosa Deportes‘. De acuerdo con el exdelantero de Universitario, los clubes “están quitando la posibilidad de mostrar a nuestros chicos, a nuestros jugadores”, sumó el ex director técnico del equipo de reserva ‘merengue’.

En esa línea, el ex seleccionado nacional propuso que la medida de los siete extranjeros debería modificar su reglamento. Bajo su punto de vista, los clubes nacionales solo deberían contratar a futbolistas procedentes de la primera división de una liga extranjera: “Me parecería genial”.

Se confirmó que la FPF
Se confirmó que la FPF amplió cupo de extranjeros en la Liga 1 2026

Este planteamiento no hubiera permitido, por ejemplo, la incorporación de Caín Fara, defensor que llegó a Universitario esta temporada desde Atalanta de la división de plata argentina. “Es la única forma si queremos mejorar. Yo lo digo como regla general en el fútbol peruano”, acotó Alva, campeón de cuatro torneos peruanos con Universitario (1998, 1999, 2000 y 2009).

En síntesis, el ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores alzó la voz en aras de preservar y mejorar el desarrollo de los jugadores noveles en el país. “Tenemos que implementar reglas para potenciar a nuestra gente. Cada vez hay menos espacio para los chicos. Hay situaciones que se tienen que pensar un poco más antes de ponerlas en práctica”, concluyó.

Los extranjeros de Universitario

El proyecto de Universitario de Deportes para 2026 apuesta por un profundo fortalecimiento de su plantilla manteniendo la base de los tricampeones. Bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, el club ‘merengue’ ha reforzado todas sus líneas con nombres como Sekou Gassama y Héctor Fértoli en el ataque, sumando además la jerarquía de Lisandro Alzugaray. Para blindar la defensa y el mediocampo, se incorporaron Caín Fara y Miguel Silveira.

Caín Fara entrena con Universitario
Caín Fara entrena con Universitario en el inicio de la pretemporada del club. Crédito: X Universitario.

La principal tarea administrativa de la dirigencia será regularizar el exceso de extranjeros (ocho en total, por ahora). El club espera que las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto se resuelvan a tiempo para cumplir con el reglamento de siete cupos y así pelear con todo el plantel los torneos local e internacional.

Debut de Universitario en Liga 1

Universitario de Deportes se estrenará en la Liga 1 2026 en casa. El conjunto de Odriozola recibirá a ADT de Tarma en el Estadio Monumental. El duelo está programado para este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en todo el territorio nacional. Este compromiso marca el inicio de un camino extenso que busca extender la hegemonía que ha instalado el club ‘crema’ en el torneo peruano, pues aspira a enlazar cuatro títulos anuales al hilo.

A diferencia de temporadas anteriores, donde las emisiones de los partidos de Universitario en casa estaban a cargo de GOLPERÚ, a partir de este año L1MAX será el canal responsable de transmitir sus encuentros, empezando por el debut frente a ADT. La señal estará disponible mediante los diversos proveedores de televisión paga y también a través de su plataforma de streaming bajo suscripción.

Universitario debutará ante ADT en
Universitario debutará ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Por otro lado, Infobae Perú llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del primer partido de la ‘U’ en el Apertura 2026. En nuestro portal web encontrarás la narración en tiempo real, junto con los goles y las jugadas clave acontecidas en la primera jornada del torneo doméstico.

Temas Relacionados

Piero AlvaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

André Prada, productor de Sound Music Entertainment, confirmó que ya existen negociaciones con el equipo del astro portugués para disputar un partido de exhibición en Lima

Cristiano Ronaldo podría jugar en

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

El joven mediocentro peruano está viviendo una temporada de ensueño en el bloque de reservas, donde se ha erigido como el distinto y un goleador en ciernes. Crecimiento a raudales

Bassco Soyer suma y sigue

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

La reportera Ana Lucía Rodríguez contó lo que le manifestaron desde la interna del club ‘blanquiazul’ sobre las sanciones contra los dos acusados. ¿Y Sergio Peña?

Alianza Lima decidió el futuro

Alianza Lima vs LDU de Quito: día, hora y canal TV confirmado de la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Tras lograr el bicampeonato, el equipo de José Letelier hará su presentación ante el cuadro ecuatoriano en Matute. Conoce los detalles del encuentro previo al inicio de la próxima Liga Femenina

Alianza Lima vs LDU de

Se reveló la nueva fecha de presentación del DT de Perú: FPF lanzará novedoso canal streaming para transmitir partidos de la selección

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación, aseguró que el técnico se conocerá en la primera semana de enero. Sin embargo, no hubo ninguna novedad al respecto

Se reveló la nueva fecha
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez critica a

Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

ENTRETENIMIENTO

Michelle Onetto niega que haya

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

DEPORTES

Cristiano Ronaldo podría jugar en

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

Alianza Lima vs LDU de Quito: día, hora y canal TV confirmado de la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Se reveló la nueva fecha de presentación del DT de Perú: FPF lanzará novedoso canal streaming para transmitir partidos de la selección