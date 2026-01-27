Piero Alva cuestionó la ampliación de los cupos de extranjeros en la Liga 1: “Cada vez hay menos espacio para nuestra gente”

Piero Alva, en desacuerdo con la ampliación de los cupos de extranjeros en Liga 1. Crédito: Universitario.

Una reciente sesión de las autoridades de la Liga 1 de Perú determinó ampliar a siete las plazas de futbolistas extranjeros. La modificación cayó bien en la mayoría de clubes, principalmente los capitalinos, de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, para Piero Alva, exjugador y director técnico de menores, esta medida no hace más que restar protagonismo a los deportistas nacionales.

El 'Zorro' fue enfático a la hora de señalar su postura. “Me parece una mala decisión”, concedió en diálogo con 'Exitosa Deportes‘. De acuerdo con el exdelantero de Universitario, los clubes “están quitando la posibilidad de mostrar a nuestros chicos, a nuestros jugadores”, sumó el ex director técnico del equipo de reserva ‘merengue’.

En esa línea, el ex seleccionado nacional propuso que la medida de los siete extranjeros debería modificar su reglamento. Bajo su punto de vista, los clubes nacionales solo deberían contratar a futbolistas procedentes de la primera división de una liga extranjera: “Me parecería genial”.

Se confirmó que la FPF amplió cupo de extranjeros en la Liga 1 2026

Este planteamiento no hubiera permitido, por ejemplo, la incorporación de Caín Fara, defensor que llegó a Universitario esta temporada desde Atalanta de la división de plata argentina. “Es la única forma si queremos mejorar. Yo lo digo como regla general en el fútbol peruano”, acotó Alva, campeón de cuatro torneos peruanos con Universitario (1998, 1999, 2000 y 2009).

En síntesis, el ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores alzó la voz en aras de preservar y mejorar el desarrollo de los jugadores noveles en el país. “Tenemos que implementar reglas para potenciar a nuestra gente. Cada vez hay menos espacio para los chicos. Hay situaciones que se tienen que pensar un poco más antes de ponerlas en práctica”, concluyó.

Los extranjeros de Universitario

El proyecto de Universitario de Deportes para 2026 apuesta por un profundo fortalecimiento de su plantilla manteniendo la base de los tricampeones. Bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, el club ‘merengue’ ha reforzado todas sus líneas con nombres como Sekou Gassama y Héctor Fértoli en el ataque, sumando además la jerarquía de Lisandro Alzugaray. Para blindar la defensa y el mediocampo, se incorporaron Caín Fara y Miguel Silveira.

Caín Fara entrena con Universitario en el inicio de la pretemporada del club. Crédito: X Universitario.

La principal tarea administrativa de la dirigencia será regularizar el exceso de extranjeros (ocho en total, por ahora). El club espera que las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto se resuelvan a tiempo para cumplir con el reglamento de siete cupos y así pelear con todo el plantel los torneos local e internacional.

Debut de Universitario en Liga 1

Universitario de Deportes se estrenará en la Liga 1 2026 en casa. El conjunto de Odriozola recibirá a ADT de Tarma en el Estadio Monumental. El duelo está programado para este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en todo el territorio nacional. Este compromiso marca el inicio de un camino extenso que busca extender la hegemonía que ha instalado el club ‘crema’ en el torneo peruano, pues aspira a enlazar cuatro títulos anuales al hilo.

A diferencia de temporadas anteriores, donde las emisiones de los partidos de Universitario en casa estaban a cargo de GOLPERÚ, a partir de este año L1MAX será el canal responsable de transmitir sus encuentros, empezando por el debut frente a ADT. La señal estará disponible mediante los diversos proveedores de televisión paga y también a través de su plataforma de streaming bajo suscripción.

Universitario debutará ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Por otro lado, Infobae Perú llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del primer partido de la ‘U’ en el Apertura 2026. En nuestro portal web encontrarás la narración en tiempo real, junto con los goles y las jugadas clave acontecidas en la primera jornada del torneo doméstico.