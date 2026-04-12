Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

La voleibolista nacional revela que ha recibido varias ofertas para la próxima temporada. (Video: Radio Ovación / Elpoli.pe)

Mabel Olemar se encuentra en pleno proceso de decisión sobre su futuro deportivo de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. A sus 32 años, la jugadora nacional analiza si continuará en Circolo Sportivo Italiano, club con el que disputó la última campaña, o si optará por cambiar de equipo en busca de nuevos desafíos.

Durante su participación en el programa “Elpoli” de Radio Ovación, Olemar dejó en claro que, si bien el conjunto italiano tiene prioridad en las negociaciones, su permanencia aún no está definida. “Mi continuidad todavía no está cerrado al 100%. Hay probabilidad de seguir, pero falta todavía un par de conversaciones para poder confirmar. Estamos todavía viendo”, señaló.

En la última temporada, la experimentada voleibolista defendió los colores de Circolo Sportivo Italiano, equipo que logró ubicarse en el séptimo lugar del campeonato. Aunque no logró superar los cuartos de final tras caer ante Universidad San Martín, Mabel se consolidó como una pieza clave dentro del plantel.

Sin embargo, su continuidad no está asegurada. La jugadora confirmó que cuenta con otras propuestas sobre la mesa, lo que la mantiene evaluando cuidadosamente su próximo paso profesional. “Sí, tengo algunas opciones, por eso que todavía estoy evaluando dónde estar la próxima temporada. Algunas se acercan un poco más a lo que quiero, otras no mucho, pero justamente por eso estoy analizando”, explicó.

La voleibolista peruana Mabel Olemar evalúa su futuro tras culminar la temporada con Circolo. Crédito: Instagram

Equipos interesados en ficharla

Mabel Olemar aclaró que las propuestas que maneja provienen de equipos que ya culminaron su participación en la temporada 2025/26, descartando así cualquier acercamiento de los finalistas, Alianza Lima y San Martín.

En ese contexto, entre los posibles destinos de la jugadora podrían figurar clubes que integraron el top 8, pero no de los que disputarán el título. En ese grupo aparecen equipos como Deportivo Soan, Atlético Atenea y Regatas Lima, así como Universitario de Deportes y Club Deportivo Géminis, estos últimos protagonistas de las semifinales y en disputa por el tercer lugar.

Prioridades claras en esta etapa de su carrera

Más allá de lo económico, Mabel Olemar dejó en claro que su principal criterio para elegir equipo pasa por la posibilidad de tener minutos en cancha. La voleibolista explicó que, con el paso de los años, sus prioridades han cambiado.

“Hay muchas cosas que busco. Es por etapas; uno cuando está más joven, de repente hay aspectos a los que no le da mucha importancia o que no prioriza; pero van pasando los años, y ya pasas a otra etapa de tu vida y priorizas otros aspectos. En mi caso, busco que pueda jugar principalmente”, sostuvo.

Mabel Olemar, figura en el sexteto de Marcos Blanco. Crédito: Instagram Mabel Olemar.

En esa línea, fue enfática en señalar que la continuidad dentro del campo es clave para mantener el ritmo competitivo. “No quiero decir que yo tengo que jugar sí o sí todo el tiempo, que así esté jugando mal, no me saquen. No, para nada. Pero que tenga la opción de jugar es importante”, agregó.

Finalmente, Olemar reveló que incluso, en el pasado, ha rechazado propuestas económicamente atractivas con tal de priorizar aspectos deportivos y personales. “Últimamente he descartado ofertas buenas en lo económico por priorizar jugar, y porque también en algún momento prioricé trabajar en lo que estudié”, comentó, en referencia a su formación en administración orientada al ámbito deportivo.

Con varias opciones sobre la mesa y una decisión aún por tomar, el futuro de Mabel Olemar sigue abierto. En las próximas semanas, la experimentada voleibolista definirá si continúa en Circolo o inicia una nueva etapa en otro club del campeonato nacional.