Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Haití regresa a una justa mundialista luego de 52 años. Crédito: Ron Jenkins/USSF.

Considerado hoy por analistas internacionales como un estado fallido, Haití sufre las consecuencias de terremotos catastróficos, epidemias de cólera y una violencia pandillera que controla gran parte de su capital. Pese a no contar con estadios aptos para jugar en casa y con un cuerpo técnico que dirigió gran parte del proceso a distancia por la inseguridad, el equipo sacó su pasaje al Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, la celebración es incompleta por una barrera insalvable: la política migratoria de los Estados Unidos.

La actual administración de Donald Trump mantiene un endurecimiento severo en las restricciones de entrada al país, lo cual afecta directamente a los ciudadanos haitianos. Bajo el argumento de la seguridad nacional y el control estricto de fronteras, el gobierno estadounidense suspendió el procesamiento de nuevas visas para ciudadanos de la isla.

Esta medida implica que los seguidores de ‘les grenadiers’ no podrán viajar para alentar a su selección en las sedes norteamericanas. De momento, solo la delegación oficial de futbolistas, el equipo técnico y un reducido grupo de diplomáticos cuentan con los visados especiales necesarios para ingresar a territorio estadounidense.

Haití derrotó 2-0 a Nicaragua y sacó pasaje a la Copa del Mundo del 2026. Crédito: EFE.

Esta situación no es exclusiva para Haití. Otros países clasificados con contextos políticos complejos enfrentan restricciones similares que dejarán a sus selecciones sin el respaldo de sus fanáticos en las tribunas (Irán, Senegal y Costa de Marfil). Ante este escenario, la FIFA planteó inicialmente una solución de emergencia: que Haití jugará al menos dos de sus partidos de la fase de grupos fuera de los Estados Unidos, ya sea en México o Canadá, donde las políticas de ingreso son distintas.

Sin embargo, tras intensas negociaciones, la propuesta no logró concretarse debido a compromisos logísticos, de transporte y contratos televisivos ya firmados. Así, el equipo deberá afrontar su destino en estadios donde el silencio de sus compatriotas será el protagonista absoluto.

Segunda vez en un Mundial

La historia de Haití en los mundiales es breve pero cargada de simbolismo. Su única participación previa ocurrió en el Mundial de Alemania 1974, donde el equipo se convirtió en la segunda nación del Caribe en alcanzar esta instancia. En aquel torneo, a pesar de las tres derrotas sufridas en la fase inicial, el país regaló al mundo uno de los momentos más memorables de la competencia.

Haití cerró su participación en el Mundial con dos goleadas en contra a manos de Polonia (7-0) y Argentina (4-1).

El delantero Emmanuel Sanon anotó un gol histórico frente a Italia que puso fin a la racha de imbatibilidad de 1,143 minutos del legendario portero Dino Zoff. Fue un hito que puso a la pequeña nación en el mapa futbolístico mundial.

Aquel equipo de 1974 jugaba bajo la sombra de la dictadura de los Duvalier, mientras que el plantel actual lo hace bajo la sombra de la anarquía y la crisis humanitaria. La clasificación que obtuvieron en noviembre de 2025 representó un alivio emocional para una población que carece de motivos para celebrar. El técnico Sebastién Migné construyó un grupo basado en jugadores de la diáspora que ahora busca honrar aquel legado de hace más de cinco décadas.

El fixture de Haití en el Mundial 2026

Haití integra el Grupo C, una zona extremadamente competitiva donde medirá fuerzas con potencias de tres continentes distintos. El camino de la selección comenzará el 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, donde enfrentará a Escocia. Este recinto tiene capacidad para más de 65,000 espectadores.

Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026.

El segundo compromiso será el 19 de junio contra Brasil. El escenario elegido es el Lincoln Financial Field en Filadelfia, un estadio imponente que seguramente lucirá un lleno total, aunque mayoritariamente con camisetas amarillas ante la ausencia de la marea azul haitiana.

Finalmente, el equipo cerrará su participación en la primera fase el 24 de junio frente a Marruecos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una joya arquitectónica de última generación. Sin su hinchada presente, Haití jugará por el orgullo de un pueblo que seguirá cada balón con la esperanza de un nuevo milagro desde la distancia.