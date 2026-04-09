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Perú vs España: estos serán los precios y fechas de venta de boletos para el partido en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla vibrará el 8 de junio con el último amistoso de España previo al Mundial 2026, en un duelo en el que se anticipó la presencia de sus mayores figuras

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El Estadio Cuauhtémoc será testigo de un duelo internacional sin precedentes entre España y Perú, programado como el último ensayo español antes dela Copa Mundial 2026. REUTERS
El Estadio Cuauhtémoc será testigo de un duelo internacional sin precedentes entre España y Perú, programado como el último ensayo español antes dela Copa Mundial 2026. REUTERS

La llegada del Perú vs España al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para un amistoso previo al Mundial 2026 activó la euforia de los aficionados con el anuncio de la venta de boletos, con cifras y fechas ya confirmadas por las autoridades estatales.

El duelo entre ambas selecciones, programado para el 8 de junio, será el último ensayo de la Selección Española, una de las favoritas para llevarse el título, antes de su debut mundialista.

El amistoso España vs Perú, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, será el último ensayo de España antes del Mundial 2026. (X/ @armentapuebla_)
El amistoso España vs Perú, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, será el último ensayo de España antes del Mundial 2026. (X/ @armentapuebla_)

Autoridades estatales estiman una derrama económica de 350 millones de pesos por el evento, que se perfila como uno de los partidos internacionales mayor alcance para la ciudad en los últimos años, con impacto directo en el turismo y la economía local.

Precios y fases de venta de boletos

El acceso al Estadio Cuauhtémoc para este partido se convierte en uno de los más codiciados del año en Puebla. El gobierno estatal, a través de José Luis García Parra, confirmó precios y fechas clave para adquirir entradas.

  • La preventa arranca el 27 de abril a través de Boleto Móvil para usuarios registrados.
  • La venta general se abre el 1 de mayo.
  • Los precios partirán desde los mil setecientos pesos en localidades de rampa.
  • Las zonas premium alcanzarán hasta los tres mil cuatrocientos pesos.
La preventa de entradas para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc inicia el 27 de abril; la venta general comienza el 1 de mayo. (X/ @armentapuebla_)
La preventa de entradas para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc inicia el 27 de abril; la venta general comienza el 1 de mayo. (X/ @armentapuebla_)

Con este esquema, los aficionados tendrán diferentes opciones de compra, mientras la organización aseguró transparencia y control en la distribución de boletos.

Logística internacional y agenda de selecciones

La logística para el partido se diseña con estándares internacionales. El evento contará con la presencia de directivos y figuras relevantes de ambas federaciones.

  • España llegará a Puebla el 7 de junio, tras su campamento en Estados Unidos.
  • Permanecerá dos noches en la ciudad antes del partido.
  • Se anunció que el duelo será el único amistoso de España con plantel completo previo al Mundial.
  • Participarán figuras como Rafael Louzán y Jean Ferrari.
  • Se prevén entrenamientos abiertos y actividades culturales para locales.
El partido contará con figuras y directivos de ambas federaciones y se perfila como el único amistoso de España con plantel completo previo al Mundial. (X/ Rommel Pacheco)
El partido contará con figuras y directivos de ambas federaciones y se perfila como el único amistoso de España con plantel completo previo al Mundial. (X/ Rommel Pacheco)

El propio Louzán afirmó que el partido será especial por la sede y que España disputará el encuentro como un partido de Mundial. De esta manera, la agenda refuerza el carácter internacional del evento y posiciona al Estadio Cuauhtémoc como sede de primer nivel.

Impacto económico y estrategia estatal

El evento no sólo destaca en lo deportivo, sino también como motor económico para la entidad. Las estimaciones oficiales apuntan a una derrama superior a 350 millones de pesos y la llegada de 144 mil visitantes.

El evento consolida al Estadio Cuauhtémoc como sede de primer nivel y refuerza a Puebla como epicentro futbolístico antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @armentapuebla_)
El evento consolida al Estadio Cuauhtémoc como sede de primer nivel y refuerza a Puebla como epicentro futbolístico antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @armentapuebla_)

En este sentido, el amistoso Perú vs España refuerza la posición de Puebla como epicentro de la actividad futbolística en la antesala de la Copa Mundial 2026.

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