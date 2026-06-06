Papa León XIV: Consejo Regional de Piura evalúa declarar de interés la ruta del sumo pontífice

Autoridades de Piura proponen declarar de interés regional la "Ruta del Papa León XIV" para fomentar el turismo religioso y cultural. La iniciativa, que contempla una inversión de 16 millones de soles, busca dinamizar la economía local.| TV PERÚ

El Papa León XIV esta cada vez más cerca del Perú y ya se avanzan estrategias para recibirlo y el país sea el eje del turismo. De etsa manera, la Comisión de Promoción de Inversiones del Consejo Regional de Piura ha presentado al pleno del consejo regional una propuesta para declarar de interés regional la Ruta del Papa León XIV, un proyecto turístico que contempla una inversión estimada de dieciséis millones de soles y aspira a fortalecer el desarrollo económico en distintas provincias, según informó Agencia Andina.

Buscan impulsar la Ruta del Papa León XIV en Piura con inversión millonaria| Andina

Evaluación técnica y respaldo político a la iniciativa

La propuesta fue objeto de análisis durante una mesa de trabajo donde participaron representantes de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. En este encuentro, se completó la evaluación técnica de la ordenanza, abriendo paso a la presentación ante el pleno regional para su debate y eventual votación.

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Durante la reunión, funcionarios municipales subrayaron que la Ruta del Papa León XIV representa una oportunidad para promover el turismo religioso y cultural, así como para canalizar inversiones en infraestructura turística. A esto se suma la posibilidad de generar nuevas oportunidades para los sectores productivos relacionados con el turismo, lo que podría tener impacto directo sobre la economía local y regional.

El director regional de Comercio Exterior y Turismo, Alcides Orlando Adriano Jara, señaló que la aprobación de la propuesta permitiría coordinar esfuerzos entre entidades públicas y privadas, facilitando la ejecución de proyectos incluidos en el circuito turístico. La inversión estimada para este plan se sitúa en 16 millones de soles, cifra que, según autoridades, podría dinamizar la economía de la región.

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FOTO DE ARCHIVO. La gente celebra en la Catedral de Santa María, el día de la elección del Papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025.REUTERS/Diego Torres Menchola

¿Qué ciudades visitará el Papa León XIV?

El Papa León XIV tiene previsto arribar a Perú a finales de este año, posiblemente en noviembre, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja. Durante su estadía, el sumo pontífice permanecería tres días en territorio peruano y visitaría tres ciudades clave. Las primeras confirmadas son Chiclayo y Lima, mientras que la tercera ciudad sería una ubicada en la región de la Amazonía, aunque todavía no se ha especificado cuál sería la elegida por el Vaticano. Esta posible selección responde al interés del papa por acercarse a zonas de gran diversidad cultural y ecológica.

El canciller Pareja también explicó que el presidente José María Balcázar tiene previsto viajar a la Santa Sede para formalizar la invitación y que se solicitará al Congreso la autorización correspondiente para este desplazamiento. Además, el ministro mencionó que el papa contempla incluir en su recorrido a otros dos países sudamericanos, lo que convertiría la visita en una gira regional.

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La agenda papal en Perú se definiría en los próximos meses, una vez concluyan los contactos oficiales y se cierren los detalles logísticos. La visita genera expectativas tanto en el ámbito religioso como en el turístico y económico, especialmente para las ciudades mencionadas. Desde ya, miles de ciudadanos se preparan para acercar al sumo pontífice.