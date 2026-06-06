Mario Irivarren admite que quiso conquistar a Laura Spoya: “Si ella me hubiera dado un chance, pa’ delante”

El exintegrante de realities compartió detalles de sus viajes con la modelo y explicó que un pretendiente se adelantó impidiendo que iniciaran un vínculo sentimental. La Manada/ YouTube

El exintegrante de realities Mario Irivarren sorprendió al referirse abiertamente a una etapa de su vida en la que, según sus propias palabras, habría intentado conquistar a la modelo Laura Spoya si las circunstancias hubieran sido distintas. Según relató en una reciente edición del pódcast “La manada”, ambos coincidieron cuando estaban solteros y compartieron varias experiencias durante viajes con amigos.

Durante la conversación, Mario Irivarren recordó un episodio ocurrido en un viaje a Máncora, al norte de Perú, donde coincidió con Laura Spoya. “En ese entonces, yo soltero, ella soltera, en un viaje a Máncora si ella me hubiera dado un chance, claro pa’ delante”, expresó el ex chico reality.

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El exintegrante de programas de competencia explicó que el acercamiento no se concretó porque, según recordó, otro pretendiente ya había mostrado interés en Laura Spoya. “Ya había un colorado que se me había adelantado, todavía venía desde Lima el colorado... no se pudo”, relató entre risas en el pódcast.

En su testimonio, Mario Irivarren señaló que Laura Spoya destacaba entre el grupo de amigos con el que compartió el viaje. Además, recordó que tanto él como varios de sus compañeros mostraron interés en la modelo y conductora de televisión, quien en ese momento se encontraba soltera.

“En ese viaje que tuvimos un grupo grande de Lima, por ahí 2015 será, varios amigos y amigas, claro Laura era la chica más guapa del grupo, soltera. Obviamente todos estaban al acecho, tampoco es que estuve ahí de intenso pero un ‘qué tal bandida, en qué estás’”, recordó Irivarren, siempre en tono distendido durante la charla.

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Mario Irivarren admitió que quiso conquistar a Laura Spoya.

No cruzó límites

El exchico reality reconoció que, pese a la atracción, nunca cruzó ciertos límites y que siempre existió un ambiente de respeto en las interacciones con Laura Spoya. Por otra parte, mencionó que, en ese entonces, ambos se encontraban solteros y con mayor libertad para relacionarse. Según sus palabras, si hubiese recibido alguna señal o “chance” por parte de la exreina de belleza habría intentado iniciar una relación. “Si ella me hubiera dado un chance, claro pa’ delante”, reiteró durante la entrevista, según informó Infobae.

En el contexto actual, las declaraciones de Mario Irivarren adquieren relevancia debido a que recientemente terminó su relación con Onelia Molina, hecho que también fue abordado brevemente en la conversación. El modelo prefirió centrarse en anécdotas del pasado y en el impacto que tuvieron esas experiencias en su vida personal.

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La repercusión de las declaraciones de Mario Irivarren se reflejó en redes sociales, donde seguidores del exintegrante de Esto es Guerra y de Laura Spoya comentaron sobre la posibilidad de un romance entre ambos en el pasado.

Laura Spoya y Mario Irivarren son grandes amigos. Youtube: 'La manada'

Laura Spoya y Mario Irivarren descartan romance

Laura Spoya y Mario Irivarren descartaron cualquier posibilidad de romance tras los rumores que circularon en 2025. La exMiss Perú y el exchico reality negaron rotundamente un vínculo sentimental, luego de que se les relacionara en diversas ocasiones tanto en medios como en redes sociales. “Nosotros somos como hermanos”, afirmó Laura Spoya, quien recalcó que su relación con Mario Irivarren se basa en una amistad de más de una década.

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Spoya explicó que ambos formaron parte del mismo grupo de amigos y compartieron proyectos laborales, como el pódcast Good Time, pero nunca existió interés romántico. “Siempre hemos tenido mucha afinidad porque somos patas, pero como patas nada más”, sostuvo la modelo en una entrevista en el programa Todo se filtra.

Además, Spoya bromeó con la posibilidad de que, por los rumores, la vinculen con su compañero Gerardo Pe. “Solo me falta que me vinculen con Gerardito Pe”, comentó entre risas.

Laura Spoya y Mario Irivarren aclara que son como hermanos. (Goog Time)