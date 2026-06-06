Paul Michael denuncia agresión física de Pamela López en ‘La Granja VIP’ y ella pide que no la deje mal: “No seas tan mala persona”

La última emisión de ‘La Granja VIP’ quedó marcada por un incidente entre Paul Michael y Pamela López, quienes volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento ante las cámaras del reality. Durante el episodio de la noche del viernes 5 de junio, el cantante acusó a la expareja de Christian Cueva de agredirlo físicamente mientras compartían la habitación.
Según se pudo observar en la transmisión, la discusión se originó tras una fiesta dentro de la casa. Cuando la mayoría de los concursantes ya descansaba, Paul Michael reclamó airadamente a Pamela López por haberle arañado el brazo y propinado un golpe, situación que él calificó como inaceptable. “No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, expresó el cantante mientras se vestía para dejar la habitación. Frente a la reacción de Michael, López intentó detenerlo, pidiéndole que no se fuera y solicitando conversar sobre lo sucedido.
PUBLICIDAD
La discusión escaló cuando Paul Michael expuso ante las cámaras la supuesta agresión, mostrando su brazo izquierdo y reiterando que no permitiría más faltas de respeto. “No puedo permitir más faltas de respeto”, afirmó el participante, quien decidió trasladarse a otro ambiente de la casa para evitar mayor confrontación. En ese momento, Pamela López rompió en llanto y negó las acusaciones, señalando que el cantante la estaba dejando en una mala posición ante el público del programa.
Los ruegos de Pamela López
Durante el intercambio, Pamela López trató de persuadir a Michael para que se quedara y hablara con ella. “Por favor, siéntate y vamos a conversar. Te estoy pidiendo por favor, no seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti”, expresó la participante, quien buscaba calmar la situación y evitar que el conflicto se agravara. Sin embargo, la tensión persistió y ambos regresaron a la habitación, donde continuó la discusión lejos del resto de los concursantes.
PUBLICIDAD
El hecho generó preocupación entre los seguidores del reality, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su inquietud por el nivel de conflicto alcanzado entre ambos concursantes. Las imágenes difundidas mostraron a Paul Michael visiblemente afectado por la presunta agresión, mientras que Pamela López intentaba justificar su accionar y evitar que la controversia tomara mayor dimensión.
La relación entre Paul Michael y Pamela López se ha caracterizado por constantes discusiones y desencuentros desde el inicio de ‘La Granja VIP’. Las fricciones entre ambos se han intensificado en las últimas semanas, en un contexto de convivencia forzada y alta exposición mediática. La dinámica del reality, que somete a sus participantes a pruebas y retos bajo condiciones de aislamiento, ha evidenciado la dificultad de ambos para manejar las diferencias personales dentro de la casa.
PUBLICIDAD
En esta ocasión, la disputa giró en torno a la eliminación de uno de los dos concursantes, tema que originó la conversación nocturna previa al incidente. Mientras Paul Michael manifestaba su deseo de dormir, Pamela López insistía en dialogar sobre el futuro de ambos en el programa. Tras varios minutos de intercambio, el cantante se quedó dormido, pero se despertó al sentir el supuesto arañazo, lo que desató la reacción que quedó registrada por las cámaras.
La producción de ‘La Granja VIP’ no se ha pronunciado oficialmente sobre el altercado, aunque el conflicto ha reavivado el debate sobre los límites en la convivencia y la violencia física y verbal dentro de los realities de competencia. El caso de Paul Michael y Pamela López sumó un nuevo episodio a la larga lista de controversias que han marcado la participación de ambos en el programa.
PUBLICIDAD
Algunos usuarios solicitaron a la producción que intervenga para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes. Por ahora, tanto Paul Michael como Pamela López permanecen dentro de la competencia, aunque el incidente podría tener repercusiones en la dinámica del grupo y en la permanencia de ambos dentro del programa. Los próximos episodios de ‘La Granja VIP’ definirán si la tensión disminuye o si el conflicto escala y obliga a la producción a tomar medidas disciplinarias.
Más Noticias
Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio
Bernardo Pachas presentará su carta una vez que la JNJ eliga al nuevo titular del organismo. Ve poco probable seguir en la entidad debido a que su cargo de origen, gerente general, es uno de confianza
Murió Raúl Bohórquez de la Torre, el último sobreviviente de la guerra Perú-Ecuador: héroe peruano vivió 107 años
El veterano de guerra combatió desde los 21 años en la frontera norte y, en su último testimonio, recordó haber visto morir a más de 30 compañeros
“Gianluca Lapadula va a jugar en Universitario”, la sorpresiva revelación sobre el futuro del delantero para el Torneo Clausura 2026
Enrique de la Rosa aseguró que el ‘Bambino’ defenderá la camiseta de la ‘U’ para segundo semestre de la Liga 1. También precisó que Raúl Ruidíaz sigue siendo opción
Sicario usó a su bebé como fachada para ejecutar un asesinato en el Callao: PNP logró su captura
Harold Bocanegra, alias ‘Pinche’, fue capturado por asesinar a un hombre en su vehículo y es investigado por las muertes de una adolescente de 14 años y un niño de 7
Fotógrafo que asesinó a madre e hijo en Tarapoto tenía denuncias por violencia contra la mujer
El proceso judicial revela que el detenido intentó reducir su responsabilidad, aunque las pruebas y testimonios familiares refuerzan la gravedad de los cargos en su contra
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD