Paul Michael denuncia agresión física de Pamela López en ‘La Granja VIP’ y ella pide que no la deje mal: “No seas tan mala persona”

El participante de ‘La granja VIP Perú’ mostró su brazo tras un presunto arañazo, mientras López negó los hechos y reclamó por la exposición pública del conflicto. Panamericana TV/ YouTube

La última emisión de ‘La Granja VIP’ quedó marcada por un incidente entre Paul Michael y Pamela López, quienes volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento ante las cámaras del reality. Durante el episodio de la noche del viernes 5 de junio, el cantante acusó a la expareja de Christian Cueva de agredirlo físicamente mientras compartían la habitación.

Según se pudo observar en la transmisión, la discusión se originó tras una fiesta dentro de la casa. Cuando la mayoría de los concursantes ya descansaba, Paul Michael reclamó airadamente a Pamela López por haberle arañado el brazo y propinado un golpe, situación que él calificó como inaceptable. “No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, expresó el cantante mientras se vestía para dejar la habitación. Frente a la reacción de Michael, López intentó detenerlo, pidiéndole que no se fuera y solicitando conversar sobre lo sucedido.

PUBLICIDAD

Paul Michael denuncia agresión de Pamela López en ‘La granja VIP Perú’ y exige respeto.

La discusión escaló cuando Paul Michael expuso ante las cámaras la supuesta agresión, mostrando su brazo izquierdo y reiterando que no permitiría más faltas de respeto. “No puedo permitir más faltas de respeto”, afirmó el participante, quien decidió trasladarse a otro ambiente de la casa para evitar mayor confrontación. En ese momento, Pamela López rompió en llanto y negó las acusaciones, señalando que el cantante la estaba dejando en una mala posición ante el público del programa.

Los ruegos de Pamela López

Durante el intercambio, Pamela López trató de persuadir a Michael para que se quedara y hablara con ella. “Por favor, siéntate y vamos a conversar. Te estoy pidiendo por favor, no seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti”, expresó la participante, quien buscaba calmar la situación y evitar que el conflicto se agravara. Sin embargo, la tensión persistió y ambos regresaron a la habitación, donde continuó la discusión lejos del resto de los concursantes.

PUBLICIDAD

El hecho generó preocupación entre los seguidores del reality, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su inquietud por el nivel de conflicto alcanzado entre ambos concursantes. Las imágenes difundidas mostraron a Paul Michael visiblemente afectado por la presunta agresión, mientras que Pamela López intentaba justificar su accionar y evitar que la controversia tomara mayor dimensión.

Pamela López y Paul Michael se enfrentan en La Granja VIP. Panamericana TV/ YouTube

La relación entre Paul Michael y Pamela López se ha caracterizado por constantes discusiones y desencuentros desde el inicio de ‘La Granja VIP’. Las fricciones entre ambos se han intensificado en las últimas semanas, en un contexto de convivencia forzada y alta exposición mediática. La dinámica del reality, que somete a sus participantes a pruebas y retos bajo condiciones de aislamiento, ha evidenciado la dificultad de ambos para manejar las diferencias personales dentro de la casa.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la disputa giró en torno a la eliminación de uno de los dos concursantes, tema que originó la conversación nocturna previa al incidente. Mientras Paul Michael manifestaba su deseo de dormir, Pamela López insistía en dialogar sobre el futuro de ambos en el programa. Tras varios minutos de intercambio, el cantante se quedó dormido, pero se despertó al sentir el supuesto arañazo, lo que desató la reacción que quedó registrada por las cámaras.

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael.

La producción de ‘La Granja VIP’ no se ha pronunciado oficialmente sobre el altercado, aunque el conflicto ha reavivado el debate sobre los límites en la convivencia y la violencia física y verbal dentro de los realities de competencia. El caso de Paul Michael y Pamela López sumó un nuevo episodio a la larga lista de controversias que han marcado la participación de ambos en el programa.

PUBLICIDAD

Algunos usuarios solicitaron a la producción que intervenga para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes. Por ahora, tanto Paul Michael como Pamela López permanecen dentro de la competencia, aunque el incidente podría tener repercusiones en la dinámica del grupo y en la permanencia de ambos dentro del programa. Los próximos episodios de ‘La Granja VIP’ definirán si la tensión disminuye o si el conflicto escala y obliga a la producción a tomar medidas disciplinarias.

Pamela López y Paul Michael protagonizan discusión una vez más. Captura: La Granja Vip.