Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.8 remeció Lima y Callao este 6 de junio

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este sábado 6 de junio frente a las costas del Callao, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue percibido por varios ciudadanos en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

De acuerdo con el reporte oficia, el temblor ocurrió a las 11:30:35 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 55 kilómetros. El epicentro fue localizado a 86 kilómetros al oeste del Callao, en el mar peruano, con una intensidad estimada de III en el Callao, lo que corresponde a una percepción leve a moderada por parte de la población.

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Reporte sísmico oficial:

Fecha: 6 de junio de 2026

Hora: 11:30:35 a. m.

Magnitud: 4.8

Profundidad: 55 km

Epicentro: 86 km al oeste del Callao

Intensidad: III en el Callao

Sismo de 4.8 en el Callao. Epicentro según el IGP

Las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico. No obstante, el IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y exhorta a la ciudadanía a conservar la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos.

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Por ello, las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y participar en los simulacros de preparación ante desastres.

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Últimos sismos generan preocupación en Perú

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento telúrico se suma al sismo registrado la noche del viernes 5 de junio. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 23:24 horas y alcanzó una magnitud de 4,5, con una profundidad de 28 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 69 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica, y fue percibido con una intensidad III en esa localidad, sin que se reportaran daños personales o materiales.

Cabe mencionar que el Perú ya venía experimentando una seguidilla de movimientos telúricos en las últimas semanas. El punto más crítico ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando un terremoto de 6.1 grados sacudió la región Ica. Desde entonces, los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) dan cuenta de múltiples eventos sísmicos en distintas zonas del país, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y a insistir en la importancia de los simulacros y la preparación ciudadana.

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Entre finales de mayo y los primeros días de junio, regiones como Tacna, Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno, Pasco y La Libertad han registrado temblores de diversa magnitud. El de mayor intensidad alcanzó los 6.5 grados y tuvo como epicentro el sur de Tacna. Ya en esta primera semana de junio, uno de los eventos más significativos fue el sismo de 4.9 grados ocurrido en La Libertad durante la madrugada del 4 de junio, confirmando la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.