ONPE: Estos son los primeros colegios de Lima y Callao que reciben material electoral para la segunda vuelta

Miembros del personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trasladan cajas con materiales electorales por una calle urbana durante la noche, como parte de la organización de comicios.

El despliegue del material electoral para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio inició en diversos colegios de Lima Metropolitana y Callao, con la llegada de las primeras unidades a instituciones designadas como locales de votación, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La distribución comenzó durante la madrugada, bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión, con el objetivo de garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio. El organismo electoral detalló que el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Francisco García Calderón, en el distrito de Pueblo Libre, fue uno de los primeros puntos en recibir las urnas, cabinas y demás implementos necesarios para la jornada.

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Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza la entrega de material electoral esencial durante la noche, en preparación para los próximos comicios.

Primeros puntos de recepción en Lima Metropolitana

De acuerdo con la ONPE, la llegada del material al CETPRO Francisco García Calderón se realizó sin contratiempos, cumpliendo el cronograma oficial. Personal de la institución educativa, junto a miembros de la Policía Nacional y representantes del Jurado Nacional de Elecciones, participaron en la verificación y recepción de los bultos.

Personal de la ONPE descarga cabinas de votación envueltas en plástico de un camión durante la noche, en preparación para los próximos comicios.

El despliegue nacional del material electoral constituye una de las fases críticas para el desarrollo del proceso democrático, ya que permite asegurar que cada local disponga de los insumos requeridos antes de la apertura de las mesas. En este contexto, la ONPE recalcó la importancia de la coordinación entre entidades estatales y la comunidad educativa, para evitar retrasos en la apertura de los locales de votación.

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“El operativo de distribución se ejecuta bajo vigilancia permanente con presencia de autoridades electorales y fuerzas del orden”, comunicó la ONPE en sus canales oficiales. Según la entidad, las rutas fueron planificadas con anticipación para optimizar el tiempo de entrega y reducir riesgos logísticos.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el traslado de cajas con material electoral en un camión durante la noche, como parte de la logística previa a los comicios.

Material electoral también llegó a Breña

En simultáneo, el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Pronoepsa, ubicado en el distrito de Breña, recibió el material electoral correspondiente para la segunda elección presidencial. La ONPE reportó que tanto las urnas como los paquetes de útiles electorales fueron entregados y puestos bajo custodia, en presencia de veedores y agentes de seguridad.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisa el traslado de materiales electorales en un camión durante la noche, preparando todo para futuras votaciones en el país.

De acuerdo con la información oficial, la distribución en Breña formó parte de un despliegue más amplio que abarca toda el área de Lima Metropolitana y el Callao. Las autoridades resaltaron que la cobertura incluye locales ubicados en zonas urbanas y periféricas, con especial atención en la puntualidad y la integridad de los insumos.

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“Hemos cumplido con los horarios establecidos y reforzado la vigilancia en cada punto de entrega para salvaguardar la transparencia del proceso”, declaró un representante de la ONPE durante la supervisión de la descarga. Las tareas incluyeron la revisión de sellos, cintas de seguridad y la validación de inventarios.

Miembros de la Contraloría General de la República y la ONPE supervisan la descarga de bienes de un camión de carga durante la noche en una calle urbana.

Seguridad y transparencia en la distribución

El resguardo policial y la presencia de observadores han sido elementos centrales en el despliegue del material electoral. Según la ONPE, cada carga fue escoltada desde los almacenes centrales hasta los locales de votación, utilizando vehículos identificados y protocolos de trazabilidad.

El organismo subrayó que el proceso busca fortalecer la confianza ciudadana en la organización de la segunda vuelta presidencial. Además, la participación de representantes de organizaciones políticas y observadores independientes permitió documentar cada etapa de la entrega, lo que favorece la transparencia y la fiscalización.

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La ONPE destacó que más de 800 locales en Lima y Callao recibirán material en las próximas horas, lo que permitirá finalizar la cobertura regional antes del inicio del periodo de silencio electoral. El plan logístico contempla la entrega escalonada en distintos distritos, priorizando colegios de alta afluencia y zonas estratégicas.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el traslado nocturno de materiales electorales desde un camión, asegurando la logística para los próximos comicios en Perú.

Próximas etapas y recomendaciones a la ciudadanía

Con la llegada del material electoral a los primeros colegios, la ONPE exhortó a la ciudadanía a informarse sobre sus locales de votación y a respetar las indicaciones oficiales para el domingo 7 de junio. El organismo recordó la importancia de acudir con anticipación, portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir las normas sanitarias.

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Autoridades electorales reiteraron que el proceso de despliegue continuará hasta cubrir la totalidad de locales programados, garantizando que el sufragio se realice sin incidentes logísticos. La ONPE mantendrá la comunicación permanente a través de sus canales digitales y puntos de información.

La segunda vuelta presidencial representa un momento clave para la democracia peruana, y la correcta distribución del material electoral constituye uno de los pasos fundamentales para asegurar la normalidad de la jornada. La ONPE concluyó que el despliegue continuará bajo observación y con actualizaciones periódicas para la prensa y la ciudadanía.