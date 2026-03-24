Piero Quispe se quedó sin DT en Sydney FC: despidieron a Ufuk Talay y Patrick Kisnorbo será su reemplazo

El rendimiento de Quispe lo posiciona como un activo valioso en el plantel, con participación constante y contribuciones en ataque durante la temporada (X / Sydney FC)

El futuro de Piero Quispe en la Primera División de Australia se ha visto alterado de forma inesperada tras un movimiento clave en la dirección técnica del Sydney FC. El club, que este fin de semana cayó ante Newcastle United Jets en el Allianz Stadium de Sídney, optó por rescindir el contrato del entrenador Ufuk Talay después de una racha de resultados negativos.

La decisión, comunicada oficialmente por la entidad australiana, implica el cierre de un ciclo de casi dos años y medio con Talay al frente del plantel. Ahora, la conducción técnica recae en Patrick Kisnorbo, quien llega con antecedentes de campeón en el torneo local y el reto de reimpulsar al equipo en el tramo final de la temporada.

El Sydney FC confirma el cambio de entrenador tras la derrota ante Newcastle

Sydney FC decidió cerrar el ciclo de Ufuk Talay tras una racha adversa y confirmó su salida luego de la derrota ante Newcastle Jets, en busca de un nuevo rumbo deportivo (X / Sydney FC)

La eliminación de Ufuk Talay como estratega principal llegó poco después de la derrota del Sydney FC frente al Newcastle United Jets por la jornada 22 de la A-League. El club australiano informó en un comunicado oficial: “El Sydney FC confirma que el entrenador Ufuk Talay y el club han acordado la rescisión mutua de su contrato. Dejará el cargo con efecto inmediato, concluyendo así su mandato tras casi dos años y medio al frente. Nos gustaría agradecer a Ufuk sus contribuciones al club, tanto como jugador como, más recientemente, como entrenador principal”.

Durante su gestión, Talay no logró revertir la serie de malos resultados que alejaron al Sydney FC de la lucha por el título. El equipo acumula 10 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 33 puntos tras 22 fechas, ubicándose en la quinta posición del torneo, a diez unidades del Newcastle Jets, líder de la tabla.

La institución anunció rápidamente a su nuevo conductor: Patrick Kisnorbo, quien asume el desafío de dirigir al plantel hasta el cierre de la temporada 2025-26 de la Isuzu-UTE. El Sydney FC destacó la experiencia de Kisnorbo, campeón previo de la A-League, y su capacidad para liderar procesos de reestructuración.

Patrick Kisnorbo asume la dirección técnica y plantea nuevos desafíos

Patrick Kisnorbo asume el mando de Sydney FC con el objetivo de recuperar regularidad y afrontar el cierre de temporada con una propuesta renovada (X / Sydney FC)

El arribo de Kisnorbo introduce variables en la dinámica del equipo y especialmente en la situación de jugadores clave como Piero Quispe. El flamante entrenador expresó su entusiasmo por el nuevo proyecto: “Estoy encantado de unirme al Sydney FC. Este es un club con una historia gloriosa y grandes expectativas, y existe una verdadera oportunidad de lograr algo especial esta temporada. Nuestro objetivo es lograr regularidad en nuestro rendimiento y que el equipo esté preparado mental y físicamente para cada partido”, señaló Kisnorbo en declaraciones difundidas por la institución.

La llegada de un nuevo cuerpo técnico implica siempre ajustes tácticos y posibles modificaciones en la alineación inicial. Para Quispe, quien había alcanzado regularidad como titular bajo la gestión anterior, el escenario se transforma radicalmente. El mediocampista peruano deberá adaptarse a las exigencias del nuevo entrenador y competir por su lugar en el once inicial a partir de las próximas jornadas.

Piero Quispe, rendimiento destacado y valor en alza

La derrota frente al Newcastle United Jets precipitó la salida de Ufuk Talay y abrió paso al arribo de Patrick Kisnorbo como nuevo entrenador, quien asume el reto de recuperar posiciones en la liga de Australia (X / Sydney FC)

A lo largo de la temporada, Piero Quispe disputó 22 partidos con el Sydney FC, siendo titular en 21 de ellos. El jugador, de 22 años, acumuló un gol ante Macarthur FC y cuatro asistencias frente a rivales como Melbourne Victory, Central Coast Mariners, Auckland FC y Newcastle United Jets. Su rendimiento fue calificado con un promedio de 6.88 según el portal especializado Sofascore, lo que lo posicionó como una de las piezas de confianza del anterior esquema táctico.

El valor de mercado de Quispe, de acuerdo con el informe oficial de Transfermarkt, asciende a 2 millones de euros. Además, mantiene vínculo contractual con el Sydney FC hasta diciembre de 2026, lo que asegura su presencia en la institución australiana por las próximas temporadas salvo que surja una transferencia.

Este nuevo ciclo bajo la conducción de Kisnorbo representa para Quispe un punto de inflexión en su trayectoria internacional. La competencia interna se intensifica y cada participación será clave para consolidar su papel dentro del plantel principal del Sydney FC