Maguilaura Frías celebra un hito en España: su equipo alcanza la primera final de su historia en la Liga Iberdrola

Equipo de Maguilaura Frías en España clasifica a la primera final de su historia en la Liga Iberdrola. Crédito: Instagram

Maguilaura Frías continúa consolidándose como una de las principales referentes del voleibol peruano en el extranjero. Como capitana del CAV Esquimo Dos Hermanas —equipo que compite bajo el nombre de Fundación Unicaja Andalucía por motivos de patrocinio— ha sido pieza clave en una temporada histórica que hoy tiene a su club instalado en la final de la Liga Iberdrola.

El conjunto andaluz logró su clasificación tras imponerse con autoridad en la serie semifinal al Emalsa Gran Canaria, elenco en el que milita la armadora Marina Scherer, exjugadora de Alianza Lima. La serie se resolvió en dos partidos, con victoria por 3-2 en el primer encuentro y un sólido 3-0 en el segundo, resultados que reflejan el gran nivel colectivo mostrado por el equipo de la peruana en esta etapa decisiva.

Con este triunfo, Fundación Unicaja Andalucía selló una clasificación histórica a la final, instancia que representa un hito para la institución, que buscará ahora conquistar el primer título liguero de su historia con Maguilaura Frías al frente.

En la definición por el título, el equipo de Frías se medirá ante el Heidelberg, un rival que también ha firmado una campaña destacada: fue cuarto en la fase regular, pero elevó su nivel en los playoffs, donde dejó en el camino a Haro Rioja y CV Haris para instalarse en la gran final. Todo apunta a una serie de alto voltaje.

Maguilaura Frías es la capitana de Fundación Cajasol Andalucía.

Una temporada que ilusiona

El equipo liderado por Maguilaura Frías ha sido uno de los más imponentes del torneo español. Durante la fase regular, logró ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, solo por detrás de Avarca de Menorca, consolidándose como firme candidato al título.

En los cuartos de final, el conjunto andaluz superó sin mayores inconvenientes a Sant Cugat, mientras que en semifinales reafirmó su superioridad ante Gran Canaria. Este recorrido ha estado marcado por un juego sólido, equilibrio en sus líneas y una identidad competitiva que lo ha llevado a dar un paso adelante respecto a temporadas anteriores.

Maguilaura Frías, líder dentro y fuera de la cancha

No obstante, el camino hacia la final no ha estado exento de dificultades. Maguilaura Frías sufrió una lesión que la dejó fuera de la serie semifinal, generando incertidumbre sobre su presencia en la definición por el título. Por el momento, su regreso a las canchas sigue siendo una incógnita y no se descarta que también se pierda la final.

A pesar de ello, la capitana peruana continúa cumpliendo un rol fundamental dentro del grupo. Su liderazgo trasciende lo deportivo y se refleja en el acompañamiento constante a sus compañeras en cada partido. Desde fuera del campo, Frías mantiene su influencia y se ha convertido en un soporte clave en los momentos más exigentes.

Desde su llegada al club en la temporada 2022/23, la atacante nacional ha sido determinante en el crecimiento del equipo. Su experiencia internacional y capacidad ofensiva la posicionaron rápidamente como una de las figuras del plantel, hasta asumir la capitanía y liderar este proceso que hoy tiene al club a las puertas de un logro histórico.

Maguilaura Frías, lesionada, acompañando a su equipo. Crédito: Instagram

Regreso a la selección peruana

En paralelo a su presente en España, Maguilaura Frías también se prepara para un posible retorno a la selección peruana. Tras un periodo prolongado de ausencia, la jugadora ha vuelto a entrar en el radar del entrenador Antonio Rizola, quien confirmó que sigue de cerca su evolución.

El técnico brasileño destacó que monitorea de manera constante a las jugadoras peruanas que militan en el extranjero, incluyendo a Frías, Yadhira Anchante y Ángela Leyva. Además, resaltó la mejora de la atacante en aspectos clave de su juego, como la recepción, lo que refuerza sus opciones de volver a vestir la camiseta nacional.

De esta manera, Maguilaura Frías atraviesa un momento determinante en su carrera. Con su equipo a un paso de la gloria y la posibilidad de regresar a la selección, la peruana se mantiene como protagonista de una temporada que ya es histórica y que podría cerrarse con un título inolvidable.