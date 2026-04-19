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A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ visitará a los ‘rojinegros’ en un cotejo que solo le vale ganar para mantenerse en la lucha por el título. Y también se definirá el futuro Javier Rabanal. Entérate de los horarios del decisivo duelo

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A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026
A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán uno de los duelos más emocionante de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Más allá de la suma de puntos, el resultado de este encuentro podría marcar un antes y un después en la campaña del club crema, ya que sus opciones de pelear el título nacional dependen en buena medida de lo que suceda en este compromiso.

Horarios del Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Universitario de Deportes y Melgar, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA. El inicio del partido está fijado para las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que la afición local y de la región siga el encuentro en horario vespertino.

Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión comenzará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 19:15. Esta programación amplía el acceso para seguidores en distintos países, garantizando que el enfrentamiento entre ‘cremas’ y ‘rojinegros’ pueda disfrutarse de forma simultánea en toda Sudamérica y parte de Norteamérica.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026
Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

La emisión exclusiva del encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar en Arequipa estará a cargo de L1 Max, encargado de transmitir en vivo todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este canal puede sintonizarse a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, facilitando el acceso para los aficionados en distintas partes del país.

Adicionalmente, quienes prefieren seguir la jornada de manera digital cuentan con la aplicación Liga 1 Play, ofrecida por L1 Max, que permite ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras. Esta modalidad resulta ideal para quienes buscan flexibilidad y no desean depender de la televisión tradicional.

En paralelo, Infobae Perú ha anunciado una cobertura integral de cada partido de la fecha. La plataforma informará sobre la previa, realizará el seguimiento minuto a minuto, destacará los goles, jugadas determinantes y declaraciones relevantes, asegurando a los seguidores toda la información esencial sobre el desarrollo del campeonato nacional.

Los 'cremas' visitarán a los 'rojinegros' en Arequipa con la misión de asegurar el triunfo para revertir mal momento. (L1 Max)

¿Cómo llegan Universitario y Melgar al crucial cotejo?

El reciente revés de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, tras caer 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, ha incrementado la presión sobre el equipo antes de su próxima cita en la Liga 1 2026. La urgencia por retomar el rumbo es evidente, ya que un nuevo resultado adverso en el Torneo Apertura podría comprometer seriamente sus aspiraciones y condicionar la continuidad de Javier Rabanal como entrenador.

El siguiente desafío será frente a Melgar, que llega con el ánimo en alza tras imponerse 3-1 a Sport Boys como visitante en la jornada anterior. Los goles de Jhonny Vidales (dos) y Matías Zegarra permitieron al conjunto arequipeño sumar confianza y posicionarse mejor en la tabla, lo que convierte el duelo en Arequipa en un enfrentamiento de alto riesgo para la ‘U’.

Ambos equipos afrontan el partido con la necesidad imperiosa de sumar. Los ‘cremas’ buscan evitar un nuevo traspié que lo aleje de la pelea por los primeros puestos, mientras que Melgar intentará capitalizar el impulso que le dio su última victoria. La altitud de Arequipa se perfila como un factor que podría favorecer al equipo local y añadir una dificultad extra para el conjunto visitante.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

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