Felipe Vizeu reveló el último mensaje que le dio a Paulo Autuori: “Le pedí perdón porque sentí que no pude ayudarlo a quedarse”

El delantero brasileño fue clave ante Cerro Porteño con un gol que desató la alegría celeste y reveló cómo la asistencia de Yoshimar Yotún y el respaldo del vestuario catapultaron su confianza y rendimiento en el debut continental (Facebook / Sporting Cristal)

Felipe Vizeu, delantero de Sporting Cristal, reveló el impacto de su reciente gol frente a Cerro Porteño en el debut del club en la Copa Libertadores 2026. El atacante detalló cómo esa jugada, lejos de ser un cabezazo habitual, fue resuelta en el último instante con una maniobra inesperada que terminó por sorprender al arquero rival.

El atacante reconoció que la precisión del pase de Yoshimar Yotún fue determinante para que pudiera definir con éxito, y subrayó la importancia del respaldo que ha recibido de sus compañeros desde su llegada al equipo peruano.

El brasileño también reflexionó sobre las presiones del entorno, la autocrítica constante en su rendimiento y la influencia que han tenido los entrenadores en su desarrollo profesional.

El gol ante Cerro Porteño y el respaldo del vestuario

Felipe Vizeu explicó la jugada de su gol ante Cerro Porteño y destacó el apoyo del plantel, clave para recuperar confianza en un momento de alta presión. (Facebook / Sporting Cristal)

El tanto de Felipe Vizeu ante el conjunto paraguayo significó un nuevo impulso para el Sporting Cristal en la Copa Libertadores. El delantero explicó que la jugada fue resultado de una rápida lectura del pase de Yotún, y no de una definición aérea tradicional. “La jugada fue muy rápida. Cuando vi el balón, ya no tenía tiempo de rematar de cabeza. Decidí atacar el espacio con la pierna y logré definir al otro lado del arquero”, sostuvo Vizeu en RPP, quien destacó la calidad del centro enviado por Yoshimar Yotún.

El atacante señaló que, más allá de la ejecución, el apoyo de sus compañeros ha sido crucial para mantener la confianza durante los momentos en que los resultados individuales no acompañaban. “Yoshi es una persona que me ayudó mucho desde que llegué a Cristal. Este gol también es parte de su trabajo”, afirmó el futbolista brasileño. Vizeu resaltó que este tipo de asistencias son fruto de la coordinación y la confianza construida dentro del vestuario.

En la misma línea, Vizeu reconoció que la presión por parte de la hinchada y los medios ha sido intensa, especialmente cuando los goles no llegaban. El atacante admitió que esos períodos pueden ser difíciles, tanto para los futbolistas como para sus familias, pero señaló que el respaldo familiar y la disciplina profesional han sido fundamentales para superar los momentos adversos. “No fue un momento fácil. El apoyo de mi familia fue clave para seguir trabajando cada día con la misma dedicación”, explicó.

Autocrítica, exigencia y superación personal

El atacante brasileño reconoció errores en su juego y enfatizó el trabajo diario como clave para superar la presión y reencontrarse con el gol. (Facebook / Sporting Cristal)

La autocrítica ha sido una constante en la carrera de Vizeu. Al referirse a los desafíos de su función como delantero, el brasileño reconoció que debe mejorar en los movimientos dentro del área y tomar decisiones más seguras en situaciones de gol. “Sé que podría haber hecho más movimientos para tener más oportunidades de marcar. A veces me faltó confianza para romper hacia el área con más fuerza”, señaló.

Vizeu relató que los entrenamientos han sido clave para recuperar su eficacia goleadora y que el trabajo diario es lo que le permite afrontar la presión de los partidos. “En las prácticas, vengo haciendo muchos goles y sabía que mi momento iba a volver. El trabajo siempre devuelve lo que uno hace todos los días”, aseguró. El delantero explicó que nunca consideró dejar el club pese a las especulaciones, y que su objetivo siempre fue revertir la situación con esfuerzo y profesionalismo: “Nunca pensé en salir de Sporting Cristal. Siempre creí que podía cambiar mi presente trabajando más duro”.

El brasileño también valoró la exigencia interna y la necesidad de mantener la humildad en un torneo tan competitivo como la Copa Libertadores. “Nuestro grupo es complicado, pero hay que seguir con perfil bajo y manteniendo la disciplina, tanto en la alimentación como en el entrenamiento”, subrayó Vizeu.

El vínculo con Paulo Autuori y la llegada de Zé Ricardo

El delantero destacó la influencia de Autuori en su carrera y expresó confianza en Zé Ricardo como nuevo líder del proyecto en Cristal. (Facebook / Sporting Cristal)

Felipe Vizeu dedicó un espacio especial para referirse a Paulo Autuori, su anterior entrenador en Sporting Cristal, a quien considera una figura clave en su carrera. Según relató, la despedida con el técnico brasileño fue emotiva y marcada por un intercambio de disculpas mutuas. “Le pedí perdón a Paulo Autuori porque sentí que no pude ayudarlo a quedarse. Él, con humildad, me respondió que era él quien debía disculparse, por no poder ayudarme más”, rememoró Vizeu sobre el momento vivido en el club.

El delantero describió a Autuori como un “maestro” y valoró tanto su experiencia en el fútbol como su calidad humana. “Paulo es una persona espectacular. Lo que aprendí con él va más allá del campo”, enfatizó.

Sobre la llegada de Zé Ricardo al banquillo de Sporting Cristal, Vizeu mostró optimismo y aseguró que el nuevo técnico aportará experiencia y madurez al equipo. “Ya conozco a Zé Ricardo desde hace tiempo. Fue importante en mi formación profesional y su trayectoria en grandes clubes será de gran ayuda”, afirmó el delantero. Vizeu añadió que la afición puede esperar de Zé Ricardo un entrenador seguro y comprometido con el crecimiento del plantel, capaz de adaptar su experiencia internacional al contexto del fútbol peruano.

El delantero concluyó que, bajo la nueva dirección técnica, el grupo se encuentra motivado y con expectativas positivas para afrontar tanto la Copa Libertadores como la Liga 1, enfocándose en el trabajo colectivo y la mejora constante.