El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

El goleador del Unirea Slobozia espera con ansias el llamado del entrenador Mano Menezes. Confía que su buen hacer en la Romanian Superliga le abrirá las puertas de la Villa Deportiva Nacional

Renato Espinosa vive un momento dulce con Unirea Slobozia. - Crédito: Difusión

Renato Espinosa está de dulce. Desde que llegó a la Liga I de Rumanía ha sabido responder a las exigencias en el Unirea Slobozia. En cuestión de tiempo se hizo como inamovible en el club y posteriormente ha demostrado sus cualidades goleadoras en una temporada, valgan verdades, demasiado accidentada.

Aun así, el delantero nacional quiere enfocarse solamente en lo que hace apuntando a crecer en Europa. Desde luego que también en su mente se encuentra sobrevolando la idea de ser llamado pronto a la ‘bicolor’, que recientemente ha anunciado la incorporación de Mano Menezes como nuevo entrenador por los próximos cuatro años.

El ‘9′ del ‘dragón’ trabajará como el que más para hacerse de un espacio en un conjunto que busca el ingreso de nuevos puntuales bajo el argumento del relevo generacional: “De hecho está la ilusión de estar en la selección. Es un recambio en el que estarán viendo todo. Gracias a Dios me están dando los números”.

“El objetivo de selección siempre ha estado. Todo futbolista desde el primer segundo sueña con pisar la selección. Si se da sería increíble y si no toca seguir trabajando”, añadió Espinosa en una entrevista ofrecida al espacio ‘Nada que no sepa’.

Unirea Slobozia sufrió una nueva caída en la Liga de Rumania - Prima Sport

Renato Espinosa está en lo cierto a partir de lo que dice de su presente. Lleva seis anotaciones en lo que es su primera aventura en el ‘Viejo Continente’. En los registros, además, se consigna dos dobletes en la máxima categoría de Rumanía. Su última exhibición goleadora fue contra Asociația Fotbal Club Hermannstadt.

El Unirea Slobozia es un club de fútbol rumano fundado en 2004 en la ciudad de Slobozia. Durante años compitió en categorías inferiores, construyendo una identidad humilde y combativa. Su crecimiento deportivo llegó con ascensos progresivos, estabilidad institucional y apoyo local, hasta lograr históricamente su primera presencia en la máxima división del fútbol rumano moderno, ambicioso y respetado a nivel.

