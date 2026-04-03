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Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Universitario se llevó el clásico peruano ante Alianza Lima y se metió en la pelea por el título. Mientras que Sporting Cristal y Melgar siguen cayendo en la tabla. Los Chanckas, por su lado, sigue firme en el campeonato

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Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos tras clásico Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos tras clásico Universitario vs Alianza Lima por fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Este lunes 6 de abril culminó la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Se vivieron grandes encuentros, pero sobre todo se disputó el clásico del fútbol peruano. Universitario derrotó a Alianza Lima y todo se puso de candela en el campeonato. Sin embargo, ahora tenemos un único líder: Los Chankas, la gran sorpresa del certamen.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Liga 1.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras la fecha 9 del Torneo Apertura - Crédito: Captura de Google.

Las demás posiciones de la tabla

En el tercer puesto aparece Cienciano con 19 puntos en nueve partidos, siendo el cuadro más goleador del certamen con 22 tantos, pero también mostrando cierta fragilidad defensiva al haber recibido 12 goles. Su último triunfo ante ADT lo colocó en esta casilla.

En la mitad superior de la tabla, Cusco FC ha escalado posiciones y ahora se ubica sexto con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y cuatro caídas. Sporting Cristal, Alianza Atlético, Melgar y Comerciantes Unidos igualan con 11 puntos, aunque los ‘celestes’ y ‘rojinegros’ han mostrado cierta irregularidad y necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Jugadores de un equipo de fútbol con camisetas negras y amarillas celebran un gol o victoria en el campo, con la valla azul de fondo
Jugadores de Moquegua celebran su victoria por 2-1 sobre Sporting Cristal en el partido de la fecha 9 de la Liga 1 2026. (Movistar Deportes)

En la zona media-baja, Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, CD Moquegua y ADT están separados apenas por un punto, todos con 9 o 10 unidades, lo que evidencia la paridad del torneo y la importancia de cada jornada para evitar complicaciones en el acumulado.

La parte baja está ocupada por Sport Boys (8), Sport Huancayo y Atlético Grau (7), mientras que FC Cajamarca cierra la tabla con solo 5 puntos en ocho partidos, complicándose seriamente en la lucha por la permanencia.

El desarrollo de la jornada 9 promete más movimientos en la clasificación, con partidos clave tanto arriba como abajo. La competencia se mantiene abierta y cualquier tropiezo puede ser determinante en la lucha por el campeonato o para evitar el descenso.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Viernes 03 de abril

- Sporting Cristal vs CD Moquegua: 1-2 (finalizado)

- Alianza Atlético vs Atlético Grau: 2-2 (finalizado)

- Cienciano vs ADT: 3-2 (finalizado)

Sábado 4 de abril

- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys: 3-2 (Finalizado)

- Melgar 1-3 Cusco FC (Finalizado)

- Universitario de Deportes 1-0 Alianza Lima (Finalizado)

Domingo 5 de abril

- Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

- Juan Pablo II 2-1 UTC (Finalizado)

Lunes 6 de abril

- FC Cajamarca 0-1 Los Chankas (Finalizado)

Universitario se llevó el clásico ante Alianza Lima

Universitario venció a Alianza Lima en el clásico disputado en el estadio Monumental. El encuentro resultó equilibrado y una única anotación definió el marcador, permitiendo a los ‘cremas’ sumar tres puntos y avanzar en la tabla de posiciones.

Martín Pérez Guedes marcó el único gol del encuentro. El mediocampista argentino conectó de cabeza tras un pase de tres dedos de Alex Valera y superó al arquero Alejandro Duarte.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Cristal volvió a perder

Sporting Cristal sufrió una nueva derrota en el Torneo Apertura de la Liga 1 al caer 2-1 frente a CD Moquegua en el estadio Alberto Gallardo, resultado que profundiza la crisis del conjunto rimense. La novena jornada expuso nuevamente las falencias defensivas del equipo y generó preocupación entre directivos y aficionados.

Durante el partido, un error en la defensa permitió el primer gol del visitante a los catorce minutos. Moquegua amplió la diferencia al inicio del segundo tiempo, mientras que Sporting Cristal descontó de penal gracias a Martín Távara. Pese a los cambios del técnico Moreira, el marcador no se modificó y la visita sostuvo su ventaja hasta el final.

Sporting Cristal cayó en casa frente a un ordenado Deportivo Moquegua. Mira el golazo de Lastre, la definición de Mejía y el penal de Távara en el resumen completo del partido por la Liga 1 | L1MAX

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