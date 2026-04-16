Perú Deportes

Ingrid Herrada sorprendida por convocatoria a la selección tras más de 10 años: “No me lo esperaba, pero estoy lista”

La armadora nacional volvió a ser considerada en una nómina de la selección peruana tras completar una destacada campaña a nivel individual con Olva Latino

Guardar
Ingrid Herrada fue considerada en la primera lista de la selección peruana de vóley.
Ingrid Herrada fue considerada en la primera lista de la selección peruana de vóley. Crédito: Instagram

El voleibol peruano suma una historia de regreso que no pasa desapercibida. Ingrid Herrada, experimentada armadora nacional, fue incluida en la preselección peruana de vóley y su reacción no tardó en reflejar la mezcla de sorpresa, emoción e ilusión que le genera esta nueva oportunidad tras más de una década alejada del combinado patrio.

En declaraciones al programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Herrada confesó que la noticia la tomó completamente desprevenida. “La convocatoria me agarró de sorpresa, no me lo esperaba, pero estoy muy agradecida por la oportunidad. Volveré a entrenar con selección después de mucho tiempo, después de unos 10-11 años”, señaló.

Durante las tres temporadas anteriores, la voleibolista de 31 años compitió en la Superliga 2 de España, una experiencia que le permitió sostener su nivel competitivo y continuar su desarrollo en el extranjero. No obstante, para esta campaña optó por regresar a la Liga Nacional, donde defendió a Olva Latino y firmó una actuación destacada desde su posición.

Su positivo rendimiento no pasó desapercibido para el comando técnico liderado por Antonio Rizola, quien optó por incluirla en la primera preselección con miras a la Copa América de Vóley 2026. Este llamado llega como premio a su constancia y al nivel mostrado en la última edición del campeonato local.

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.
La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Lista para asumir el reto

Más allá de la emoción por el llamado, Herrada también dejó en claro que llega en buenas condiciones físicas, pese a haber finalizado su participación en la liga hace algunas semanas. “Yo he seguido yendo al gimnasio, he seguido cuidándome, he estado yendo a jugar con las chicas, sin dejar de tocar el balón. Ya estoy lista para comenzar a entrenar y con muchas ganas”, afirmó.

La armadora no ocultó lo significativo que resulta para ella volver a estar en el radar de la selección. “Realmente no me lo esperaba, estoy muy agradecida. Es una ilusión ser convocada a una preselección, es una ilusión bastante bonita y un orgullo”, remarcó.

Futuro en pausa y expectativas medidas

En cuanto a su futuro a nivel de clubes, Herrada prefirió mantener la calma y enfocarse en el presente. “Por ahora me quiero enfocar en esta convocatoria. Voy a seguir en la liga eso sí, luego ya veremos eso”, comentó, dejando abierta la posibilidad de definir su próximo destino más adelante.

Respecto a su comunicación con el comando técnico, indicó que aún no ha tenido un contacto directo con Rizola. “Aún no me he comunicado con él, pero la próxima semana lo estaré viendo. Con el profe Walter Lung nos cruzamos en un evento, pero no me había comentado nada de ese tema. En persona no, pero por teléfono algo me mencionó. Igual uno nunca sabe hasta el final, yo prefiero mantener las expectativas tranquilas y luego ver”, explicó.

Ingrid Herrada destacó en el armado de Olva Latino la última temporada.
Ingrid Herrada destacó en el armado de Olva Latino la última temporada. Crédito: Instagram

Sobre su desempeño con Olva Latino, Herrada hizo una autocrítica mesurada. “Me quedé con ganas de más, me hubiese gustado que nosotras quedemos dentro de los ocho mejores y seguir participando. Yo estoy contenta conmigo misma, sé que puedo dar más todavía, pero sí me esforcé mucho para el equipo”, sostuvo.

Finalmente, la posibilidad de volver a entrenar en la Videna genera en ella una expectativa especial, no solo por el regreso en sí, sino por el reencuentro y las nuevas caras. “Estoy emocionada, porque voy a ver a chicas que ya conozco de la selección, pero también hay chicas completamente nuevas para mí y eso va a estar muy interesante. Es lo que más me intriga”, concluyó.

Temas Relacionados

Ingrid HerradaSelección peruana de vóleyOlva Latinoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 1-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo buscará dar un golpe sobre la mesa en Sao Paulo y continuar por el camino de la victoria tras el triunfo ante Cerro Porteño. Por su lado, el ‘verdao’ apunta a ganar su primer encuentro luego de igualar con Junior en su estreno

Sporting Cristal 1-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Juan Reynoso afirma que “no tendría problemas en dirigir a Alianza Lima” en caso surgiera la oportunidad

El laureado técnico peruano, con paso reciente por FBC Melgar, reconoce que por intermediarios “hubo en un momento una pulseada” para llegar a La Victoria como estratega

Juan Reynoso afirma que “no tendría problemas en dirigir a Alianza Lima” en caso surgiera la oportunidad

La desoladora imagen de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario por Copa Libertadores 2026: solo y cabizbajo

El atacante hispano-senegalés fue de la partida inicial en el duelo internacional, pero su discreto rendimiento generó su cambio antes de la hora de juego y también generó el rechazo de los aficionados a su actuación

La desoladora imagen de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario por Copa Libertadores 2026: solo y cabizbajo

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Consumada la hecatombe, el futbolista peruano no seguirá en el elenco ‘verdinegro’. Su contrato duraba un año y medio, pero con una cláusula de final inmediato en caso sucediera una pérdida de categoría a la TFF 2. Lig (Tercera División)

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ recibe a su rival venezolano en Cusco con la mira puesta en conseguir su primera victoria en el torneo continental. Sigue aquí todas las incidencias en vivo del encuentro

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Salaverry no descarta que atentado en su contra tenga relación con sus críticas a Keiko Fujimori: “La conozco bien”

Daniel Salaverry no descarta que atentado en su contra tenga relación con sus críticas a Keiko Fujimori: “La conozco bien”

Es falso que video de ‘anforazo’ en Puno pruebe ‘fraude’ en las Elecciones Generales 2026

Inestabilidad política pone en riesgo la visita del papa León XIV al Perú

Antauro Humala, aliado de Roberto Sánchez, a López Aliaga: “He ido a la insurgencia dos veces con armas, tengo experiencia”

¿El rojo desplaza al naranja? Lo que grita la nueva estrategia visual de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor: “Lo volvió loco y no pudo”

Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor: “Lo volvió loco y no pudo”

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

Pamela López abre su corazón en 'La Granja VIP' y habla sin filtros de su dependencia emocional con Paul Michael

¿Qué pasó con el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? Gisela Valcárcel responde y deja el futuro en suspenso

¿Quién es Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, a quien confirmó infidelidad tras escándalo?

DEPORTES

Golazo de Juan Cruz González tras espectacular volea en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Golazo de Juan Cruz González tras espectacular volea en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 1-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Juan Reynoso afirma que “no tendría problemas en dirigir a Alianza Lima” en caso surgiera la oportunidad

La desoladora imagen de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario por Copa Libertadores 2026: solo y cabizbajo

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas