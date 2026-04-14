Ricardo Gareca le dejó reflexivo mensaje a Carlos Zambrano para volver a la selección peruana y extender su carrera: “Cambia el chip”

Carlos Zambrano habla de su retiro en entrevista con Ricardo Gareca, ex seleccionador nacional. La Sustancia - YouTube

Carlos Zambrano fue el nuevo invitado en el podcast La Sustancia, conducido por Ricardo Gareca, su exentrenador en la selección peruana. Durante la conversación, ambos repasaron momentos clave de la carrera del zaguero, así como otros temas importantes de coyuntura y de su posible vuelta a la ‘bicolor’ tras su reciente fichaje por Sport Boys.

A solo una semana de incorporarse al tradicional equipo chalaco, el ‘Kaiser’ enfrenta el reto de ponerse a punto desde el punto de vista físico y demostrar que puede aportar al combinado patrio. En el intercambio con el ‘Tigre’, el futbolista expuso cómo se percibe en este momento de su carrera y reafirmó el sentido de pertenencia que mantiene con la camiseta nacional.

“Yo me siento preparado. Tengo que ponerme en forma. Yo me conozco, me dan una semana full y me pongo a jugar, tengo que demostrar. Sé que hablar es muy fácil”. El argentino, que conoce el potencial del jugador, agregó que si el nuevo entrenador, Mano Menezes, o su cuerpo técnico observan la mejor versión del defensor, probablemente será considerado para futuras convocatorias.

El ‘León’ admitió: “Sé que puedo darle algo a la selección todavía”, aunque fue sincero al señalar la necesidad de recuperar ritmo competitivo para estar a la altura de la exigencia internacional.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son los flamantes fichajes de Sport Boys. - créditos: Sport Boys

Gareca consideró que el regreso de Zambrano depende tanto de la actitud y el compromiso como del rendimiento futbolístico. El entrenador valoró la calidad del zaguero y aseguró que, si logra enfocarse, su nombre volverá a estar en la órbita de la selección peruana.

Ricardo Gareca y su mensaje a Carlos Zambrano para extender su carrera

Uno de los momentos más destacados de la conversación se produjo cuando Ricardo Gareca invitó a Carlos Zambrano a reflexionar sobre la longevidad en el fútbol, mencionando el caso de Paolo Guerrero, quien a los 42 años sigue compitiendo al máximo nivel en Alianza Lima. “Ves a Paolo Guerrero con 42 años y dices...”, inició Gareca, abriendo una comparación inevitable para cualquier futbolista peruano de la última década.

Zambrano elogió a su excompañero: “Yo lo pongo a ojo cerrado (en la selección peruana). Que me disculpen las personas, no hablo mal de nadie y no me gusta hacerlo; pero a Paolo lo he visto entrenar en Alianza, lo tuve casi un año ahí y me genera mucho orgullo de ver una persona así que ama el fútbol, ese loco ama el fútbol”.

El zaguero reconoció que, aunque admira el profesionalismo y la pasión del ‘Depredador’, hoy no se imagina jugando hasta esa edad: “Sinceramente, si quisiera lo haría, pero no tengo esas ganas de llegar hasta los 41, hoy en día no las tengo”.

Para el DT ‘gaucho’, el límite de la carrera no es físico, sino mental. En esa línea, le dejó un contundente mensaje: “Bueno, cambia el chip. Ya te lo digo ahora acá públicamente. Cambia el chip porque tienes para hacerlo. Es una cuestión de actitud, que cambies ese pensamiento. Lo tienes que cambiar”.

Carlos Zambrano fue dirigido por Ricardo Gareca en la selección peruana entre 2015 y 2022. - créditos: FPF

Carlos Zambrano admitió que, durante su paso por Boca Juniors, pensó en retirarse a los 35 o 36 años. Sin embargo, reconoció que la alegría por entrenar y el ambiente de grupo lo motivaron a continuar: “Ahora te digo que a los 41 no creo, no me veo, pero quién sabe, 39, 40, 41...”, señaló, dejando abierta la posibilidad de prolongar su actividad profesional si surge la motivación adecuada.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Zambrano logra consolidarse en Sport Boys y convencer al nuevo comando técnico de la selección peruana de que puede aportar en la retaguardia. Actualmente, cuenta con el respaldo de un entrenador que lo conoce a fondo y que lo impulsa a soñar con un último gran capítulo en su carrera.