Perú Deportes

Ricardo Gareca le dejó reflexivo mensaje a Carlos Zambrano para volver a la selección peruana y extender su carrera: “Cambia el chip”

El ‘Tigre’ entrevistó al ‘Kaiser’ y dialogaron por la posibilidad de que regrese a la ‘bicolor’ en su nueva etapa en Sport Boys. El defensa también expresó su sentir

Guardar
Carlos Zambrano habla de su retiro en entrevista con Ricardo Gareca, ex seleccionador nacional. La Sustancia - YouTube

Carlos Zambrano fue el nuevo invitado en el podcast La Sustancia, conducido por Ricardo Gareca, su exentrenador en la selección peruana. Durante la conversación, ambos repasaron momentos clave de la carrera del zaguero, así como otros temas importantes de coyuntura y de su posible vuelta a la ‘bicolor’ tras su reciente fichaje por Sport Boys.

A solo una semana de incorporarse al tradicional equipo chalaco, el ‘Kaiser’ enfrenta el reto de ponerse a punto desde el punto de vista físico y demostrar que puede aportar al combinado patrio. En el intercambio con el ‘Tigre’, el futbolista expuso cómo se percibe en este momento de su carrera y reafirmó el sentido de pertenencia que mantiene con la camiseta nacional.

“Yo me siento preparado. Tengo que ponerme en forma. Yo me conozco, me dan una semana full y me pongo a jugar, tengo que demostrar. Sé que hablar es muy fácil”. El argentino, que conoce el potencial del jugador, agregó que si el nuevo entrenador, Mano Menezes, o su cuerpo técnico observan la mejor versión del defensor, probablemente será considerado para futuras convocatorias.

El ‘León’ admitió: “Sé que puedo darle algo a la selección todavía”, aunque fue sincero al señalar la necesidad de recuperar ritmo competitivo para estar a la altura de la exigencia internacional.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegan al Callao con cláusulas especiales. - Crédito: Sport Boys
Carlos Zambrano y Miguel Trauco son los flamantes fichajes de Sport Boys. - créditos: Sport Boys

Gareca consideró que el regreso de Zambrano depende tanto de la actitud y el compromiso como del rendimiento futbolístico. El entrenador valoró la calidad del zaguero y aseguró que, si logra enfocarse, su nombre volverá a estar en la órbita de la selección peruana.

Ricardo Gareca y su mensaje a Carlos Zambrano para extender su carrera

Uno de los momentos más destacados de la conversación se produjo cuando Ricardo Gareca invitó a Carlos Zambrano a reflexionar sobre la longevidad en el fútbol, mencionando el caso de Paolo Guerrero, quien a los 42 años sigue compitiendo al máximo nivel en Alianza Lima. “Ves a Paolo Guerrero con 42 años y dices...”, inició Gareca, abriendo una comparación inevitable para cualquier futbolista peruano de la última década.

Zambrano elogió a su excompañero: “Yo lo pongo a ojo cerrado (en la selección peruana). Que me disculpen las personas, no hablo mal de nadie y no me gusta hacerlo; pero a Paolo lo he visto entrenar en Alianza, lo tuve casi un año ahí y me genera mucho orgullo de ver una persona así que ama el fútbol, ese loco ama el fútbol”.

El zaguero reconoció que, aunque admira el profesionalismo y la pasión del ‘Depredador’, hoy no se imagina jugando hasta esa edad: “Sinceramente, si quisiera lo haría, pero no tengo esas ganas de llegar hasta los 41, hoy en día no las tengo”.

Para el DT ‘gaucho’, el límite de la carrera no es físico, sino mental. En esa línea, le dejó un contundente mensaje: “Bueno, cambia el chip. Ya te lo digo ahora acá públicamente. Cambia el chip porque tienes para hacerlo. Es una cuestión de actitud, que cambies ese pensamiento. Lo tienes que cambiar”.

Carlos Zambrano fue dirigido por Ricardo Gareca en la selección peruana entre 2015 y 2022. - créditos: FPF
Carlos Zambrano fue dirigido por Ricardo Gareca en la selección peruana entre 2015 y 2022. - créditos: FPF

Carlos Zambrano admitió que, durante su paso por Boca Juniors, pensó en retirarse a los 35 o 36 años. Sin embargo, reconoció que la alegría por entrenar y el ambiente de grupo lo motivaron a continuar: “Ahora te digo que a los 41 no creo, no me veo, pero quién sabe, 39, 40, 41...”, señaló, dejando abierta la posibilidad de prolongar su actividad profesional si surge la motivación adecuada.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Zambrano logra consolidarse en Sport Boys y convencer al nuevo comando técnico de la selección peruana de que puede aportar en la retaguardia. Actualmente, cuenta con el respaldo de un entrenador que lo conoce a fondo y que lo impulsa a soñar con un último gran capítulo en su carrera.

Temas Relacionados

Ricardo GarecaCarlos ZambranoSelección peruanaSport Boysperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Los clubes peruanos tendrán su segunda presentación en el torneo internacional: la ‘U’ recibe a Coquimbo en el Monumental, los ‘cerveceros’ visitarán a Palmeiras en Sao Paulo, y los ‘dorados’ harán lo suyo con Estudiantes en Buenos Aires

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona se jugará su clasificación ante Atlético Madrid en la Champions League. Universitario saldrá por su primera victoria ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Y Alianza Lima visitará a ADT por Liga 1

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Javier Rabanal tendrá un duelo clave por el Grupo B del certamen internacional. Hay mucho en juego. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Jaico, el candidato que perdió hasta contra el fallecido Napoléon Becerra: es el último de los últimos con 0.05% de votos

Carlos Jaico, el candidato que perdió hasta contra el fallecido Napoléon Becerra: es el último de los últimos con 0.05% de votos

Elecciones 2026: mientras conteos definen quién pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori, autoridades electorales irán al Congreso por caos en votaciones

César Acuña se esfuma de redes tras fracaso electoral: obtiene solo 1% de votos y cae al puesto 13, al 73,4% de actas procesadas

Jefe de ONPE y cuatro funcionarios podrían recibir hasta 8 años de cárcel por delitos electorales, según procurador del JNE

“Se cierra un capítulo”: Hija de César Acuña insinúa el adiós político de su padre y su hermano celebra fin de APP

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

DEPORTES

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026