Agustín Lozano responsabilizó a los clubes tras fracaso de Perú en el Sudamericano Sub 17: “Estamos fallando por ahí”

El presidente de la FPF se pronunció por la debacle de la 'bicolor' en el torneo de dicha categoría y responsabilizó a los clubes. (Video: Radio Ovación)

La selección peruana cerró su participación en el Sudamericano Sub 17 2026 con una derrota por 4-1 frente a Venezuela en Paraguay. Este resultado selló una campaña sin puntos, ya que la ‘bicolor’ sumó cuatro caídas consecutivas en el grupo B, profundizando la preocupación sobre el presente y el futuro del fútbol juvenil nacional. El fracaso encendió las alarmas en la Federación Peruana de Fútbol y motivó declaraciones del presidente Agustín Lozano, quien reconoció la gravedad del momento y la necesidad de replantear el trabajo en divisiones menores.

Desde la FPF, el mandatario admitió que, pese a más de tres años de inversión en el fútbol formativo, los resultados siguen siendo esquivos. “Como Federación, hace más de tres años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria, en cuanto a los clubes profesionales, estamos fallando por ahí. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”, dijo para Radio Ovación.

Según Lozano, existe un proyecto elaborado con apoyo de otras federaciones que será presentado por la Unidad Técnica de Menores en los próximos días, con el objetivo de modificar de manera obligatoria el enfoque de los clubes respecto a la formación de jóvenes talentos.

El máximo directivo del balompié ‘incaico’ enfatizó que la falta de estructura y preparación en los clubes profesionales incide directamente en el bajo rendimiento de las selecciones juveniles. Esto incluyó un llamado a la autocrítica y a la capacitación permanente de entrenadores. “Si no nos preparamos, si no somos conscientes que tenemos que ponerle más fuerza y esmero, difícil que los resultados lleguen”, advirtió.

La selección peruana quedó última en el grupo B del Sudamericano Sub 17 2026 tras recibir 11 goles en cuatro partidos. - créditos: Conmebol

En medio del desánimo por la campaña de la Sub 17, Agustín Lozano pidió no perder el impulso de trabajo realizado en los últimos años. “Hace tres años venimos trabajando con chicos de 11-12 años y seguramente nos van a regalar sorpresas más adelante”, dijo, aunque reconoció que todavía quedan aspectos por potenciar en otras categorías.

Mensaje de Agustín Lozano para la inversión en menores

Agustín Lozano remarcó que la inversión es un requisito imprescindible para transformar el fútbol de menores. “Si uno quiere construir un gran futuro con jóvenes, tiene que invertir, y los clubes tienen que invertir”, afirmó Lozano. Según el dirigente, no puede haber campeonatos formativos de calidad sin recursos destinados a infraestructura, personal y arbitraje.

En ese sentido, la FPF anunció el lanzamiento de torneos sub 16 y sub 18 con la participación de todos los clubes profesionales. Lozano aclaró que la Federación asumirá la totalidad de los gastos, una práctica que, según él, no se replica en otros países. “La Federación al 100%, lo que no se hace en otros países, pero tampoco la FPF puede pagar todos los campeonatos de menores. Es imposible, ningún país del mundo podría asumir esa responsabilidad”, precisó.

Lozano instó a que la inversión en menores sea compartida por clubes, familias y el Estado. “Necesitamos que los clubes, los padres de familia, el gobierno se sumen a la inversión”, exhortó. También mencionó la existencia de centros de desarrollo en las 25 regiones del país, gestionados por la federación. De cara a las próximas elecciones presidenciales, Lozano expresó su deseo de que el nuevo gobierno apueste por el deporte y destine fondos específicos al desarrollo futbolístico desde las escuelas.

En los minutos finales del partido entre Perú y Venezuela por el Sudamericano Sub-17, la frustración se apoderó de los jugadores peruanos. Este video captura el momento exacto en que José Aranda agrede a un rival en el suelo, ganándose la tercera tarjeta roja para su equipo. | X / @AlexYanezFC

¿Mano Menezes puede involucrarse en menores?

El presidente de la FPF reconoció que el trabajo de la selección absoluta debe ir de la mano con el desarrollo de las divisiones menores. Explicó que el técnico principal, Mano Menezes, ya participa indirectamente en el proceso, ya que su asistente Thiago Kosloski dirige la Sub 20. Sin embargo, el dirigente adelantó que solicitarán al entrenador que amplíe su participación en las categorías inferiores.

“Eso tiene que darse porque el trabajo de la selección absoluta tiene que ir de la mano con todas las selecciones de menores”, sostuvo.

Agustín Lozano subrayó que el mensaje y la metodología del técnico principal deben permear todo el sistema formativo, para garantizar que las distintas categorías trabajen bajo una misma idea.