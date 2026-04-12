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Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, aconseja a Mano Menezes replantear el cambio de sede de la selección peruana a Cusco: “Sirve muy poco”

Aunque la medida impulsada por la FPF es astuta, podría ocasionar un problema para los locales debido a la falta de adaptación de los futbolistas, especialmente de aquellos que militan en Europa

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Horacio Melgarejo espera que Mano Menezes considere los efectos adversos que puedan afectar el rendimiento de Perú en Cusco. - Crédito: Liga 1 / FPF
Horacio Melgarejo espera que Mano Menezes considere los efectos adversos que puedan afectar el rendimiento de Perú en Cusco. - Crédito: Liga 1 / FPF

La selección peruana está a un paso de experimentar un cambio en su historia de localía reciente. El estadio Nacional podría dejar de ser la sede oficial de partidos de carácter CONMEBOL para abrirle paso a un nuevo escenario como el Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la localidad de Cusco.

La futurible variación se encuentra motivada por un aspecto puntual: aprovechar la altura de la región para contrarrestar a oponentes de mayor jerarquía y peso, lo que ocasionaría una ventaja clara para la ‘bicolor’. Detrás de ese proyecto, que avanza favorablemente, se encuentra Jean Ferrari, directivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Aunque la movida representa un acto de astucia por parte de las autoridades de la FPF, no encuentra un asidero real desde el lado deportivo. Y ello la avala con firmeza el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, quien considera que la medida puede ser contraproducente.

En diálogo con Exitosa Deportes, Melgarejo ve con mucho cuidado la tentativa de que se lleven los partidos de Perú a la Ciudad Imperial. Considera que ese traslado así como puede beneficiar, también puede afectar, teniendo en que cuenta que el equipo llamará a una base europea que desconoce el ritmo y los efectos de la altura.

“Bueno, yo tengo mi forma de pensar, que no quiere decir que sea la correcta, yo digo que si traes a equipos como Argentina, Brasil o Uruguay o equipos que juegan en el llano aquí en Cusco pueden sufrir, pero si tú los traes a Cusco y después convocas a todos los jugadores del llano o que están jugando en equipos de España o en Europa que no tienen altura, yo creo que sirve muy poco”, declaró.

Al hilo mencionó que “el entrenador cuando los jugadores vienen tienen muy poco tiempo para trabajar o la adaptación viene en realidad en la misma situación que pueden venir los rivales; si después se planifica creo como hace Bolivia que juega en lo alto pero cuando juega local el 80% del equipo son jugadores que juegan en el torneo local y justamente en esa altura ahí sí lo veo conveniente o veo que se puede equiparar un poco utilizando ese factor, pero de otra forma si los jugadores llegan en el mismo avión dos días antes a adaptarse a la altura creo que no tiene sentido”.

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